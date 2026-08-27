Pamela Franco revela su plan de inversiones tras comprar camión de 50 000 dólares: conservas, un centro de salud y un proyecto navideño

La cantante de cumbia, Pamela Franco, visita el set de 'América Hoy' y revela sus sorprendentes nuevos emprendimientos en el rubro de transporte con camiones de carga y una línea de conservas de pescado, inspirada en su natal Chimbote. Video: América TV / América Hoy

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La cantante de cumbia Pamela Franco sorprendió a los conductores de ‘América Hoy’ al revelar que su portafolio de negocios va mucho más allá del camión de carga que adquirió recientemente: la artista confirmó que tiene en marcha un emprendimiento familiar de conservas de pescado, la apertura de un centro de salud para el 10 de septiembre y un nuevo producto de temporada que lanzará en Navidad.

La entrevista dejó en claro que la cumbiambera construye una base económica paralela a su carrera musical. La aparición de Franco en el programa de América Televisión generó reacciones de los conductores Janet Barboza y Edson Dávila, quienes no ocultaron su sorpresa ante la dimensión del plan empresarial de la artista. Barboza, que suele ser crítica con la cantante, la recibió con elogios y abrió el espacio para que Franco explicara con detalle sus motivaciones y proyectos.

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De la música al transporte y las conservas: el plan empresarial que nació en Chimbote

La artista explicó que la decisión de diversificar sus ingresos responde a una lógica familiar y a la realidad del mercado musical. “La verdad, estoy agradecida con la música, que es la fuente de mis ingresos, pero sabes que en la música a veces no hay. Entonces decidí, ahora que cuando es uno padre, invertir en el futuro”, afirmó Franco en el programa.

El origen del negocio de transporte está en sus raíces chimbotanas. La cantante, nacida el 1 de julio de 1988 en Chimbote, ciudad portuaria del departamento de Áncash conocida por su actividad pesquera, contó que fue su hermana Carla y su cuñado Lucho quienes la orientaron hacia el rubro. “Bueno, la verdad es que yo vengo del rico Chimbote, ciudad de la pesca. Y bueno, tengo que agradecer a mi hermana Carla, a mi cuñado Lucho, que están direccionados y están ayudando”, declaró en el set.

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Pamela Franco reveló en 'América Hoy' que amplió sus inversiones con un camión, conservas de pescado, un centro de salud y un nuevo negocio para Navidad.

La adquisición del camión, cuyo costo la producción de ‘América Hoy’ estimó en aproximadamente 50.000 dólares, no fue una decisión aislada. El vehículo forma parte de una estrategia de logística y distribución vinculada al emprendimiento familiar de conservas. Bajo la marca ‘Mi Asunción’, la familia Franco comercializa conservas de pescado que, según la propia cantante, ya reciben pedidos.

“Así como también tenemos a nivel familiar el emprendimiento Mi Asunción, una conserva riquísima que pueden hacer sus pedidos”, señaló ante las cámaras. La revelación de las conservas tomó por sorpresa a los conductores. “Tenemos los camiones y lo aplaudimos, por supuesto. Pero ya nos has sorprendido con camiones. Ahora nos dices que además hay conservas”, reaccionó Barboza.

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Un centro de salud en septiembre y una sorpresa navideña

Los anuncios no se detuvieron ahí. Franco adelantó que el 10 de septiembre inaugurará un nuevo establecimiento orientado al rubro de la salud y la estética, aunque prefirió no revelar todos los detalles del proyecto. La noticia generó curiosidad adicional entre los conductores, dado que la cantante había llamado la atención semanas atrás al ser vista junto al futbolista Christian Cueva en un centro oncológico.

Franco aclaró que se trata de un emprendimiento comercial independiente de ese contexto. “El 10 de septiembre estoy inaugurando un centro que es más para salud”, confirmó la artista en el programa. La apertura está prevista para menos de dos semanas.

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Pamela Franco celebró su cumpleaños a lo grande

A eso sumó una cuarta iniciativa de cara a fin de año. Entre risas, la cantante dejó entrever que lanzará un producto vinculado a la gastronomía durante la campaña navideña: “Para Navidad, prontamente es un rubro que pronto se van a enterar. Me gusta comer, por ahí va”, comentó, sin confirmar si se trata de una línea de panetones, aunque esa fue la hipótesis que surgió de inmediato entre los conductores del programa.

La cantante que también es contadora y mánager

Pamela Cristle Franco Viera no llegó al mundo empresarial sin herramientas. Además de su carrera artística, la cumbiambera es contadora pública de profesión, formación que le da un marco técnico para administrar sus emprendimientos. Lleva más de una década en la música, primero como integrante de la agrupación Alma Bella y luego al frente de su propia orquesta, ‘Pamela Franco y Orquesta’.

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Su vínculo con el mundo de los negocios se ha extendido también a su relación con el futbolista Christian Cueva, de quien es pareja desde 2025 y a quien representa artísticamente. “Yo pues, hermano. Soy su representante”, declaró Franco en una entrevista previa, con humor, al referirse a su rol como mánager del deportista en sus presentaciones musicales conjuntas.

Revive los mejores momentos de la increíble fiesta de cumpleaños de Pamela Franco. Desde la sorpresa de los mariachis hasta las románticas palabras de Christian Domínguez en una noche llena de música, baile y emoción. Video: América Hoy / América TV

Barboza cerró el bloque de la entrevista con una reflexión que apuntó a la gestión del patrimonio en el mundo artístico: “Es verdad que cuando pasan los años, muchos artistas no han sabido invertir su dinero y desgraciadamente luego quedan en situaciones que no deberían ser”, afirmó la conductora. Franco, por su parte, respondió con una frase que resume su postura: “Cuando uno es padre ya, pues hay que pensar en el futuro. Estoy abriendo caminos.”

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