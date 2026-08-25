Resultados de cuartos de final de la Copa de la Liga 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de cuartos de final de la Copa de la Liga 2026

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Hoy, martes 25 de agosto, regresa la Copa de la Liga 2026 en un punto decisivo para los ocho equipos que aún sueñan con el trofeo. Tras una larga pausa desde la ronda anterior, los clubes se preparan para disputar los cuartos de final, etapa que definirá a los principales candidatos al título.

Atlético Grau, Sport Boys, ADT, Alianza Atlético, Sport Huancayo, Sporting Cristal, UTC y CD Moquegua iniciarán su lucha rumbo a las semifinales de la competición, el cual otorgará un cuantioso premio económico, 2 puntos extra para la tabla acumulada de la Liga 1 o Liga 2 del año 2027 para el campeón.

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Resultados de los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026

Martes 25 de agosto

Alianza Atlético vs UTC (15:00 horas / estadio Campeones del 36 / Bicolor+)

Miércoles 26 de agosto

Sporting Cristal vs Sport Huancayo (15:00 horas / estadio Alberto Gallardo / Bicolor+)

Atlético Grau vs Sport Boys (15:00 horas / estadio Municipal de La Matanza / Bicolor+)

Jueves 27 de agosto

ADT vs CD Moquegua (15:00 horas / estadio Unión Tarma / Bicolor+)

Programación de cuartos de final de la Copa de la Liga 2026.

Canal TV para ver los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026

La transmisión gratuita de los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026 representa un cambio destacado para los seguidores del fútbol peruano. Los encuentros estarán disponibles a través del canal oficial de Bicolor+ en YouTube, una iniciativa de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que garantiza acceso abierto a todos los partidos de esta etapa.

Los espectadores tendrán la posibilidad de complementar la experiencia a través de la cobertura que ofreceInfobae Perú. En el sitio se publicarán las principales incidencias, los resultados en tiempo real, los equipos clasificados y el detalle de los cruces que determinarán el camino hacia la final.

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Dónde ver los partidos de los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026

Así se definirá al ganador de los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026

La Copa de la Liga 2026 ingresa en su etapa más exigente con un formato que exige máxima eficacia. Los cuartos de final se jugarán a partido único, lo que obliga a los ocho equipos a definir su destino en apenas 90 minutos de juego. Esta modalidad elimina la posibilidad de revancha y eleva la presión sobre cada encuentro.

En caso de empate al término del tiempo reglamentario, la clasificación se decidirá directamente en una tanda de penales. No se disputarán tiempos suplementarios, lo que implica que cualquier igualdad llevará de inmediato a una definición desde los once metros. Así, la tensión y la emoción se mantienen hasta el último instante de cada llave.

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Para quienes se preguntan cómo se definirán los duelos de cuartos de final, la respuesta es clara: cada partido será a eliminación directa y, en caso de empate, el ganador se decidirá por penales, sin prórroga. El equipo que pierda quedará automáticamente fuera del certamen, mientras que el vencedor avanzará a semifinales.

Sporting Cristal recibe a Sport Huancayo por cuartos de final de la Copa de la Liga 2026. Crédito: Copa Caliente

¿Qué premio recibirá el campeón de la Copa de la Liga 2026?

La Federación Peruana de Fútbol reveló los incentivos que acompañarán al título de la Copa de la Liga 2026. El campeón no solo levantará el trofeo, sino que también verá reflejada su victoria en la clasificación del próximo año.

El equipo que se consagre vencedor en este certamen sumará 2 puntos en la Tabla Acumulada de la Liga 1 2027, una ventaja que podría ser determinante en la próxima temporada. Por su parte, el subcampeón obtendrá 1 punto extra en esa misma tabla, según detalló la FPF.

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Además del beneficio deportivo, el ganador de la Copa Caliente de la Liga 2026 será premiado con 200 mil dólares, una cantidad destinada a fortalecer las finanzas del club y apoyar su planificación para el resto de la campaña. Esta suma representa un estímulo adicional en la búsqueda del título y subraya el interés de la organización por incentivar la competitividad en la liga.