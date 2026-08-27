San Marcos anuncia las fechas del simulacro presencial de admisión 2027-I

Los interesados podrán inscribirse hasta el 14 de septiembre para participar en esta evaluación preparatoria - Créditos: San Marcos.

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La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) informó que realizará un simulacro presencial del examen de admisión los días 19 y 20 de setiembre de 2026. La actividad está dirigida a quienes buscan familiarizarse con las condiciones de una evaluación de ingreso y poner a prueba sus conocimientos antes de la convocatoria oficial.

La jornada permitirá a los participantes conocer de manera anticipada la dinámica que encontrarán en una prueba real. Asimismo, servirá como una oportunidad para identificar las materias que requieren mayor preparación y administrar mejor el tiempo destinado a resolver cada pregunta.

De acuerdo con la información difundida por la casa de estudios, las inscripciones para participar en esta actividad estarán disponibles hasta el 14 de septiembre de 2026. Los interesados deberán completar el proceso dentro del plazo establecido para asegurar su participación en la evaluación presencial.

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Los resultados servirán para detectar materias que requieren mayor preparación y mejorar la administración del tiempo durante la evaluación - Créditos: San Marcos.

¿Cuánto es el pago?

Para registrarse, los postulantes deberán abonar un pago de S/100 con el código 9517. El abono podrá efectuarse mediante el Banco de la Nación o a través de Págalo.pe, según las alternativas señaladas por la institución educativa.

El simulacro representa una etapa de preparación para quienes proyectan presentarse al proceso de admisión de San Marcos. Este tipo de evaluación permite medir el nivel alcanzado durante el estudio y obtener una referencia sobre el desempeño frente a una prueba que exige rapidez, concentración y dominio de contenidos.

Además del resultado académico, la experiencia puede ayudar a reducir la incertidumbre habitual antes de una evaluación de alta exigencia. Resolver un examen bajo condiciones similares a las de una convocatoria oficial brinda al estudiante la posibilidad de reconocer sus fortalezas, corregir errores y establecer nuevas prioridades de estudio.

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La UNMSM realizará un simulacro presencial del examen de admisión 2027-I los días 19 y 20 de setiembre - Créditos: San Marcos.

Examen San Marcos 2027-I

La UNMSM informó las fechas establecidas para su examen de admisión 2027-I, proceso que se desarrollará en cuatro jornadas programadas para el 17, 18, 24 y 25 de octubre de 2026.

Según las condiciones fijadas por la casa de estudios, podrán postular los escolares que cursen el quinto año de secundaria durante el periodo académico 2026. Asimismo, la convocatoria está dirigida a quienes hayan culminado su formación mediante la Educación Básica Regular (EBR) o la Educación Básica Alternativa (EBA), siempre que acrediten los requisitos exigidos por la institución.

Fechas del examen de admisión San Marcos 2027-I

Sábado 17 de octubre de 2026: Ciencias Económicas y de la Gestión (área D) y Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (área E).

Domingo 18 de octubre de 2026: Ciencias Básicas (área B) e Ingenierías (área C).

Sábado 24 de octubre de 2026: Ciencias de la Salud (área A, excepto Medicina Humana).

Domingo 25 de octubre de 2026: Escuela Profesional de Medicina Humana.

Fechas para la inscripción al proceso de admisión

A, B, C, CH, D, E y F: del 17 al 30 de agosto de 2026.

G, H, I, J, K, L, LL, M, N, Ñ y O: del 31 de agosto al 13 de septiembre de 2026.

P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z: del 28 de septiembre al 9 de octubre de 2026.