Perú

¡A pedido de Perú! Ibai Llanos admite su error y promete mejorar el premio en el Mundial de Comidas: "Muchos peruanos están enfadados"

El creador español admitió que el galardón del torneo pasado se quedó corto tras la victoria de Perú y aseguró que ahora busca una recompensa más potente para la edición de 2026 y pide ideas realistas

Composición con el rostro de Ibai Llanos junto a banderas de países y otra imagen del creador sosteniendo una pequeña sartén dorada
El creador de contenido Ibai Llanos promete cambiar el trofeo del Mundial de Comidas tras los reclamos por la entrega de una sartén dorada a Perú en el pasado Mundial de Desayunos.
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El Mundial de Comidas 2026 de Ibai Llanos avanza con los octavos de final y el ceviche peruano en competencia, pero la conversación digital se ha centrado en una deuda pendiente: el galardón del torneo anterior. El streamer español reapareció el miércoles 26 de agosto en su cuenta de Instagram para asumir el malestar de numerosos peruanos por el premio entregado en 2025, una sartén dorada que generó una ola de comentarios críticos y pedidos de reconsideración.

Ibai Llanos reconoce su error: “Muchos peruanos están enfadados con la sartén dorada”

En su video, Ibai Llanos no esquivó el tema: “Como muchos sabéis, el año pasado ganó Perú y ganó la sartén de oro, la sartén dorada. Una sartén que ha sido muy criticada, pero muy criticada. He recibido comentarios, pero diciéndome barbaridades por la sartén de oro y muchos peruanos muy enfadados”, afirmó el creador de contenido.

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El streamer explicó que la magnitud del certamen lo tomó por sorpresa: “Es verdad que el año pasado no le di muchas vueltas al premio porque no sabía que el Mundial de Desayunos iba a ser tan viral y que se me iba a ir tanto de las manos. Fue lo que más éxito ha tenido en mi vida en cuanto a visitas, por lo tanto, se me fue totalmente de las manos”, sostuvo Llanos, quien ya había visitado Lima tras la victoria peruana para probar el pan con chicharrón en el local ganador.

En ese sentido, Ibai Llanos se comprometió a que el galardón del torneo actual será distinto: “Este año yo me comprometo a que el premio sea muchísimo mejor que el año pasado”.

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El año pasado, la 'sartén de oro' generó mucha controversia en el Mundial de Desayunos. Este año, para el Mundial de Comidas, Ibai Llanos, el streaming español, ha pedido ideas para que el premio sea espectacular y realista. "¡Déjame tus ideas en los comentarios!", comentó en sus redes. Video: Instagram Ibai Llanos

Críticas y propuestas: la respuesta de los peruanos en redes sociales

La “sartén dorada” no solo generó memes. Tras el anuncio del nuevo torneo, una parte importante de la comunidad peruana expresó su molestia y cuestionó los beneficios reales de participar en una competencia digital de este tipo. “¿Y qué ganamos?”, preguntó un usuario, mientras otros señalaron: “Que nadie vote, Ibai está lucrando para él, a nosotros no nos benefician en nada, por favor piensen gente”, fue uno de los comentarios.

Algunos usuarios recordaron que la gastronomía peruana ya goza de reconocimiento internacional y que el ceviche no necesita validación externa. “¡No voten! Perú ya está rankeado”, escribió otro seguidor. También hubo voces que reclamaron atención para asuntos internos más urgentes: “Ahora no, hay temas más importantes en Perú”.

Sugerencias de la audiencia: del impacto social a la promoción cultural

A raíz de las críticas, Ibai Llanos pidió directamente en su cuenta de Instagram propuestas realistas para el nuevo premio. “¿Cuál debería ser el premio para el país ganador del Mundial de Comidas? Pero un premio realista, que tenga sentido, que sea bonito, un detalle que sea espectacular. Por favor, no me digáis cosas que sean absolutamente imposibles, lo pido de corazón”, solicitó el streamer.

Las ideas no tardaron en multiplicarse en los comentarios, con opciones que van desde organizar una velada de boxeo en el país ganador hasta producir una serie de videos visitando la gastronomía y la cultura local.

Ibai Llanos visitará Perú tras triunfo del pan con chicharrón y abre debate: “¿A quién entrego la sartén de oro?” | TikTok

Una de las propuestas con mayor respaldo propuso que el premio tenga impacto social: “Que el premio se destine a combatir la anemia infantil en el país ganador. Financiar alimentación rica en hierro, suplementos y controles de hemoglobina para niños de comunidades vulnerables. Un premio con impacto real”, sentenció un usuario.

Otros seguidores sugirieron un evento gastronómico para impulsar pequeños comercios, ferias de comida gratuita, videos promocionando el turismo o donaciones a fundaciones locales. “Ibai, el premio físico no es tan importante… pero por favor no otro sartencito dorado que te hacen pomada de nuevo”, resumió otro comentario con tono humorístico.

Mientras el debate continúa y la votación sigue activa, Ibai Llanos se mantiene atento a las sugerencias de sus seguidores para definir un premio que cumpla las expectativas y deje huella en el país ganador.

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