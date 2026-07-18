Alessandro Rubini ingresa al Top 100 junior tras sacar boleto a la final del J200 de Bogotá e hilar 24 victorias

Alessandro Rubini se convierte en el segundo peruano en la actualidad en ingresar al Top 100 del ranking junior de la ITF. Crédito: Instagram Alessandro Rubini.

El tenis peruano continúa sumando buenas noticias en el circuito juvenil. Alessandro Rubini clasificó a la final del J200 de Bogotá tras imponerse con autoridad al colombiano Juan Miguel Bolívar, máximo favorito del certamen, y aseguró su ingreso al Top 100 del ranking mundial junior, consolidándose como una de las grandes promesas nacionales.

El peruano, quinto cabeza de serie del torneo, ofreció una actuación de alto nivel en las semifinales y derrotó a Bolívar, ubicado en el puesto 53 del mundo, por un contundente 6-2 y 6-4. Con un tenis agresivo y una notable solidez desde el fondo de la cancha, Rubini neutralizó al principal candidato al título y confirmó el extraordinario momento que atraviesa durante la gira sudamericana.

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Gracias a este resultado, el joven de apenas 16 años disputará una nueva final internacional y tendrá la oportunidad de conquistar su segundo título consecutivo en territorio colombiano. Apenas una semana atrás se había proclamado campeón del J100 de Medellín, por lo que ahora buscará levantar el trofeo del J200 de Bogotá, un certamen de mayor jerarquía dentro del circuito mundial juvenil.

Alessandro Rubini firmó una sobresaliente actuación en las semifinales al derrotar al máximo favorito en la capital colombiana, el local Juan Miguel Bolívar. Crédito: Match Tennis.

De conseguir la victoria este sábado, Rubini sumará el quinto título de la temporada y el primero de categoría J200, uno de los niveles más exigentes del calendario organizado por la Federación Internacional de Tenis (ITF) para las categorías juveniles.

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El último obstáculo en su camino será el español Max Villar, actual número 87 del ranking junior y cuarto preclasificado del torneo. Ambos protagonizarán una final que promete un elevado nivel competitivo, con dos jugadores que llegan en gran forma y aspiran a seguir escalando posiciones en la clasificación mundial.

La destacada semana de Rubini no se limitó a la modalidad individual. En dobles también dejó una grata impresión junto a su compatriota Diego Gómez. La dupla peruana alcanzó las semifinales antes de caer por 4-6 y 0-6 frente a los colombianos Juan Miguel Bolívar y Alejandro Castellanos.

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Alessandro Rubini avanzó a la final del J200 de Bogotá. Crédito: Instagram Tenis sin Límites.

En el cuadro principal de sencillos también participaron otros representantes nacionales. Franco Dávila alcanzó la primera ronda, mientras que Diego Gómez logró superar una instancia antes de despedirse del campeonato.

Al Top 100

La clasificación a la final del J200 de Bogotá vino acompañada de otra excelente noticia para Alessandro Rubini. Gracias a los puntos obtenidos durante la semana, el peruano aseguró su ingreso al Top 100 del ranking mundial junior, ubicándose provisionalmente en el puesto 90.

El ascenso resulta todavía más llamativo por la forma en que lo consiguió. Rubini atraviesa una espectacular racha de 24 victorias consecutivas, una muestra del crecimiento que ha experimentado en los últimos meses y que lo ha convertido en uno de los juveniles más destacados de Sudamérica.

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Alessandro Rubini es nuevo Top 100 del ranking juvenil de la ITF y va por su sexto título en Bogotá. Crédito: Tenis al Máximo.

Con este logro, Perú vuelve a contar con dos tenistas dentro del Top 100 juvenil. El otro representante nacional es Nicolás Baena, quien ocupa actualmente el puesto 18 del ranking y también figura entre las principales promesas del circuito internacional.

La última vez que el tenis peruano tuvo dos jugadores instalados simultáneamente en el Top 100 junior fue hace más de tres años, una señal alentadora para el futuro de este deporte en el país.

Rubini y Baena aparecen ahora como los principales exponentes de una nueva generación que ilusiona al tenis peruano. Siguiendo el camino recorrido por Ignacio Buse y Gonzalo Bueno, ambos se perfilan para dar el salto al circuito profesional en los próximos años, con el objetivo de consolidarse entre la élite y mantener a Perú como protagonista en el escenario internacional.

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Antes de pensar en ese siguiente desafío, Alessandro Rubini tendrá una oportunidad inmejorable para coronar una semana inolvidable: conquistar el J200 de Bogotá, extender su impresionante racha de victorias y seguir escribiendo una historia que recién comienza.