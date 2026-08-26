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Canal TV transmitirá por señal abierta el Alianza Lima vs Universitario por Liga Femenina 2026

Las ‘blanquiazules’ y las ‘cremas’ se enfrentarán el domingo 30 de agosto en el estadio Monumental de Ate por la séptima fecha del Torneo Clausura

Alianza Lima vs Universitario, clásico por Liga Femenina 2026, se transmitirá por señal abierta.
Alianza Lima vs Universitario, clásico por Liga Femenina 2026, se transmitirá por señal abierta.
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Universitario de Deportes y Alianza Lima disputarán un nuevo clásico en la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. El partido está programado para el domingo 30 de agosto a las 15:15 en el estadio Monumental de Ate.

En la previa del encuentro, se confirmó que un canal de televisión transmitirá el clásico por señal abierta para todo el país, además de la emisión prevista a través de Bicolor+, el canal de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

América TV transmitirá el Universitario vs Alianza Lima por Liga Femenina 2026

América TV transmitirá el encuentro entre Universitario y Alianza Lima por señal abierta (canal 4 y 704 en alta definición). La previa comenzará a las 14:50 horas. El partido también estará disponible en su sitio web y en su aplicación América TVGO.

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Como alternativa, los seguidores podrán ver el clásico a través de Bicolor+, el canal de YouTube de la FPF, que emitirá el encuentro de forma gratuita y accesible desde cualquier dispositivo digital.

Infobae Perú ofrecerá cobertura completa en su página web, incluyendo la previa, el minuto a minuto, los goles, incidencias, declaraciones y todos los detalles del partido.

Programación de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Programación de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Crédito: Instagram Liga Femenina.

Horarios del clásico por Liga Femenina

El encuentro entre Universitario y Alianza Lima por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 está programado para las 15:15 horas de Perú. En otros países, el partido comenzará a las 14:15 horas en México; 15:15 horas en Colombia y Ecuador; 16:15 horas en Estados Unidos (hora del Este), Bolivia, Chile y Venezuela; y 17:15 horas en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

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¿Cómo llegan al clásico?

Universitario llega tras vencer 6-0 a Defensores del Ilucán como visitante en la fecha anterior. Alianza Lima, por su parte, superó a Carlos A. Mannucci por el mismo marcador, actuando como local.

Alianza encabeza la tabla de posiciones del Torneo Clausura con 18 puntos, producto de seis victorias consecutivas. Universitario ocupa el tercer lugar con 13 puntos, tras lograr cuatro triunfos y un empate en cinco partidos, uno menos que el conjunto ‘blanquiazul’.

Se anticipa un clásico con alto potencial ofensivo, ya que ambos equipos cuentan con jugadoras ubicadas entre las máximas goleadoras del torneo. Por Universitario destacan Pierina Núñez y Sofía Oxandabarat, con 19 y 14 goles respectivamente. En Alianza Lima, Estefania González y Adriana Lúcar suman 11 y 9 tantos.

Las 'blanquiazules' consiguieron importante triunfo en casa previo al clásico con Universitario. Créditos: Bicolor -

La última vez que se enfrentaron

En el último enfrentamiento entre Universitario y Alianza Lima, correspondiente a las semifinales del Torneo Apertura 2026, la ‘U’ logró una remontada clave que definió la serie. Tras caer 1-0 en el partido de ida, el equipo crema se impuso por 3-0 en el estadio Monumental, asegurando el pase a la final con un global de 3-1.

Pierina Núñez abrió el marcador de penal a los tres minutos, igualando la serie. Sofía Oxandabarat amplió la ventaja antes del descanso, y Luz Campoverde sentenció el resultado en la segunda mitad, luego de un error defensivo de las ‘blanquiazules’. El partido estuvo condicionado por la expulsión de Adriana Tacilla en el equipo blanquiazul y, más adelante, por la doble amarilla de Sofía Lacoste en el conjunto ‘crema’, aunque el marcador no volvió a moverse.

Con este triunfo, Universitario accedió a la final, donde superó a Sporting Cristal y obtuvo el título del Torneo Apertura 2026. La consagración le permitió asegurar su participación en la próxima edición de la Copa Libertadores.

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