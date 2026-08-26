Junín: Chupaca, epicentro del último sismo que dejó muertos en Perú, no para de temblar a poco más de un mes de la tragedia

Chupaca, en Junín, mantiene la atención nacional tras el sismo de magnitud 5.1 del 18 de julio que dejó cinco fallecidos, 32 heridos y 398 damnificados, según Indeci. (REUTERS/Yershon Vilca)

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Chupaca, provincia ubicada en el centro de Junín, mantiene la atención nacional tras el sismo de magnitud 5.1 que el pasado 18 de julio sacudió la región y dejó cinco fallecidos, 32 heridos y 398 damnificados, según la última actualización del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). A poco más de un mes de esa tragedia, la actividad sísmica se mantiene.

El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó otros tres sismos en las últimas 48 horas, todos con epicentro cercano a Chupaca. El más reciente se registró a las 2:40 de la madrugada de este miércoles 26 de agosto, con una magnitud de 3.6, una profundidad de 10 kilómetros y una intensidad de II-III en la escala de Mercalli. El epicentro se ubicó a 17 kilómetros al sur de la ciudad de Chupaca.

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Horas antes, el martes 25 de agosto a las 21:51, se produjo un movimiento de 3.8 grados a 16 kilómetros al sur de la localidad, con una profundidad de 11 kilómetros y una intensidad de III en la misma escala. El lunes 24 de agosto, el sismo alcanzó una magnitud de 3.5 grados, con características similares en profundidad e intensidad.

Una densa nube de polvo asciende sobre un cerro en la provincia de Chupaca, Junín, tras un sismo de magnitud 5.0. (Foto: Facebook)

Consecuencias del sismo de julio

La emergencia iniciada el 18 de julio sigue mostrando secuelas en la provincia. Según el informe oficial de Indeci, el sismo dejó 52 viviendas destruidas, 43 inhabitables y 74 con daños.

Además, resultaron afectadas cuatro instituciones educativas y tres establecimientos de salud. Dos bienes pertenecientes al patrimonio cultural de la Nación también sufrieron daños, mientras las inspecciones técnicas continúan en la zona para consolidar la información recibida desde los gobiernos locales.

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El balance de víctimas mortales incluye a Marino Barreto Muñive, de 72 años; Adela Nestares Muñico, de 73 años; Hilda Gloria Bautista Pérez de Munive; un adolescente identificado con las iniciales O.U.J.L., de 17 años; y Juan Eduardo Saldivar Jave, de 68 años.

Zonas más afectadas y empadronamiento

La emergencia por el sismo se focalizó en la provincia de Chupaca, donde el anexo de Pumpuya, en el distrito de Chongos Bajo, reportó los mayores daños materiales y humanos. Otros distritos en evaluación incluyeron Chupuro, Viques, Huacrapuquio, Huayucachi, Iscos y Chongos Alto. En estas localidades, brigadas municipales trabajaron en la identificación de viviendas afectadas y familias que requieren ayuda humanitaria.

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Una casa dañada por un sismo contrasta con aulas temporales tipo domo donde estudiantes de Junín reinician las clases, reflejando la respuesta educativa ante la emergencia en Chupaca. (Composición: Infobae Perú / Minedu)

La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) convocó a voluntarios para apoyar el empadronamiento de los damnificados en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (Simpad). El registro en el Simpad fue fundamental para la gestión y distribución de la ayuda humanitaria que entrega el Estado. Las autoridades advierten que la cifra de damnificados podría aumentar conforme avancen las evaluaciones y el empadronamiento en terreno.

Persistencia de la actividad sísmica

El reporte del Centro Sismológico Nacional indica que la actividad telúrica en Chupaca se mantiene activa desde la tragedia del 18 de julio. Las temblores recientes, aunque de menor magnitud, refuerzan la preocupación de los pobladores y las instituciones responsables de la gestión de riesgos.

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La serie de eventos confirma que la zona sigue bajo vigilancia, mientras se desarrollan las tareas de reconstrucción y asistencia humanitaria.

Un sismo a 10 km de profundidad sacudió Chupaca, causando altos niveles de sacudimiento del suelo. Profesionales del IGP ya se encuentran en el lugar levantando información sobre el daño estructural y la dinámica de los suelos. | Instituto Geofísico del Perú

Las autoridades continúan las inspecciones en busca de daños adicionales en infraestructura y patrimonio cultural, y recalcan la importancia del registro de afectados para canalizar adecuadamente el apoyo estatal.

El epicentro de los sismos recientes, siempre en las cercanías de Chupaca, ratifica el carácter sísmico de la región y la necesidad de mantener protocolos de prevención y respuesta ante nuevas emergencias.