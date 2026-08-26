Paola Villegas esperaba una oportunidad en la selección tras su salto a Brasil: “No se dio, pero estoy 100% disponible”

La líbero peruana aseguró estar 100% disponible para jugar por la 'bicolor' cuando la llamen. (Video: Central Vóley)

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La llegada de Paola Villegas a la Superliga de Brasil significó uno de los pasos más importantes de su carrera. La líbero peruana ya debutó con victoria con Pinheiros y empieza a ganarse un lugar en el sexteto titular, mientras mantiene abierta la posibilidad de volver a vestir la camiseta de la selección peruana.

Sin embargo, Villegas no fue tomada en cuenta por Antonio Rizola para afrontar los principales retos internacionales de la ‘bicolor’ durante este año. La voleibolista reveló que esperaba recibir el llamado luego de recibir comunicaciones relacionadas con la Federación Internacional de Vóley (FIVB), aunque finalmente su nombre no apareció en la convocatoria.

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“La verdad es que yo sí esperé la convocatoria porque me habían llegado unos correos de la selección, de la federación para que envíe unos documentos para la FIVB, para actualizaciones y tanta cosa. Pensé ‘ah, seguro me llegará la convocatoria’, y esperé que salga en la lista, pero no se dio. Sí me hubiera gustado, obviamente”, contó en entrevista con ‘Central Vóley’.

La jugadora de Pinheiros dejó claro que su intención de representar a Perú permanece intacta y que, si recibe una nueva convocatoria, estará disponible para integrarse al equipo nacional.

“Sí. Bueno, Dios quiera que pronto me llamen. Yo estoy 100% disponible para la selección. Las veces que me han llegado las convocatorias, yo sí he aceptado y he estado a disposición de la selección para seguir entrenando y representar al país. A la selección siempre sí”, afirmó.

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Paola Villegas espera por una oportunidad en la selección peruana de vóley. Crédito: Instagram

Su declaración se produce en un momento particular para la ‘bicolor’, que afronta una etapa de cambios y en la que algunas jugadoras han decidido no aceptar los llamados del comando técnico. En ese contexto, Villegas remarcó que su postura es diferente y que mantiene la disposición de ponerse nuevamente a órdenes de la selección.

Paola Villegas busca consolidarse en Brasil

Mientras espera una eventual oportunidad con Perú, la líbero está concentrada en aprovechar al máximo su primera experiencia en el vóley brasileño. Tras concretar su llegada a Pinheiros, Villegas ya empieza a tener minutos importantes y tiene claro cuáles son sus objetivos para los próximos meses.

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“Mi meta a corto plazo es seguir como titular en el equipo, creo que ya me están considerando en el sexteto titular y mi objetivo ahora es mantenerme. Luego sería estar entre las mejores líberos tanto de la Copa Paulista como de la Superliga”, explicó.

La voleibolista peruana también apuntó a compartir protagonismo con algunas de las principales especialistas de la posición en Brasil. Para ella, aparecer entre las mejores líberos de estas competencias sería un reconocimiento muy importante.

“Sería un sueño estar dentro de los mejores líberos y que salga ahí mi nombre junto con las de Nyeme, Natinha o Marcelle. Sería un honor increíble. Esos son mis sueños. Quiero continuar en el extranjero”, sostuvo.

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Paola Villegas ya sabe lo que es representar al Perú a nivel internacional. Crédito: Instagram

Perú se prepara para un nuevo desafío

La selección peruana tendrá en septiembre uno de sus principales compromisos de la temporada. La ‘bicolor’ participará en el Campeonato Sudamericano de Vóley, torneo en el que buscará competir por uno de los cupos disponibles para el próximo Mundial.

Villegas seguirá este proceso desde Brasil, enfocada en consolidarse en Pinheiros y demostrar que puede competir al más alto nivel. Al mismo tiempo, su mensaje hacia la selección es claro: pese a no haber sido considerada para los retos internacionales de este año, mantiene abierta la puerta para regresar.

“Yo estoy 100% disponible para la selección”, reiteró la líbero, quien ahora afronta el reto de consolidarse en Brasil mientras espera una nueva oportunidad con la ‘bicolor’.

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