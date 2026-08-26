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Fixture que le resta a Universitario en el Torneo Clausura 2026: partidos para pelear por el título de la Liga 1

El equipo de Héctor Cúper tiene once encuentros más, entre ellos el clásico ante Alianza Lima en Matute. A continuación, el detalle de su calendario

Universitario pelea por el Torneo Clausura 2026: Conoce los partidos que le restan en este certamen.
Universitario pelea por el Torneo Clausura 2026: Conoce los partidos que le restan en este certamen.
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Universitario de Deportes retomó la fórmula que le permitió obtener buenos resultados en los últimos años: defensa con tres centrales y un planteo directo. Bajo la dirección de Héctor Cúper, el equipo lidera el Torneo Clausura 2026 tras seis jornadas disputadas. A continuación, el cronograma de los partidos que le quedan en la competencia.

Los partidos que le restan a Universitario en el Torneo Clausura

  • Fecha 7: UTC vs. Universitario de Deportes (sábado 29 de agosto / 15:30 horas / estadio Héroes de San Ramón)
  • Fecha 8: Universitario de Deportes vs. Comerciantes Unidos (sábado 5 de setiembre / 20:30 horas / estadio Monumental de Ate)
  • Fecha 9: Alianza Lima vs. Universitario de Deportes (sábado 12 de setiembre / 20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva)
  • Fecha 10: Deportivo Garcilaso vs. Universitario de Deportes (visita)
  • Fecha 11: Universitario de Deportes vs. Melgar (local)
  • Fecha 12: Alianza Atlético vs. Universitario de Deportes (visita)
  • Fecha 13: Universitario de Deportes vs. Juan Pablo II (local)
  • Fecha 14: Universitario de Deportes vs. Sport Boys (local)
  • Fecha 15: Atlético Grau vs. Universitario de Deportes (visita)
  • Fecha 16: Universitario de Deportes vs. CD Moquegua (local)
  • Fecha 17: Sport Huancayo vs. Universitario de Deportes (visita)
Con goles, buen juego y el apoyo de su gente, Universitario superó a Los Chankas en el Estadio Monumental. No te pierdas el resumen completo con todas las incidencias, las polémicas y el análisis detallado del encuentro por la Liga 1.

Análisis del fixture de Universitario

Universitario disputará cinco partidos como local y afrontará seis compromisos como visitante en lo que resta del Torneo Clausura. El calendario presenta desafíos, ya que tres de las salidas serán en ciudades de altura (Cusco y Huancayo) y dos podrían jugarse en condiciones de calor (Piura y Sullana), aunque Atlético Grau y Alianza Atlético suelen trasladar su localía a Trujillo en algunas ocasiones.

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El clásico frente a Alianza Lima en Matute aparece como uno de los encuentros clave en la lucha por el título. Ambos equipos compiten por la segunda fase, por lo que el resultado podría ser determinante en la definición del campeonato.

Además del clásico ante Alianza, Universitario enfrentará a otros equipos que se encuentran en la parte alta de la tabla, como Deportivo Garcilaso, Sport Boys y Melgar. Estos duelos ante rivales directos pueden influir de manera significativa en la definición del Torneo Clausura, ya que los resultados obtenidos en estos encuentros serán determinantes para las aspiraciones del conjunto de Ate.

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La diferencia de goles será un factor clave para Universitario en la definición del Torneo Clausura, ya que ante una tabla ajustada este criterio determinará posiciones en caso de empate en puntos. El equipo cuenta con +4 en diferencia de goles, cifra cercana a la de los líderes en este rubro, Garcilaso y Melgar, que registran +6 hasta el momento.

Si la ‘U’ no consigue el primer lugar en el Clausura, aún mantiene opciones de pelear por el título de la Liga 1. Para acceder a los playoffs, requiere que Alianza no obtenga este certamen, sino que el ganador sea un equipo distinto, conforme establece el reglamento de la competencia.

Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura luego de la fecha 6.
Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura luego de la fecha 6.

Dónde ver los partidos de Universitario en el Torneo Clausura 2026

L1 MAX transmitirá en exclusiva los partidos de Universitario en el Torneo Clausura 2026, con acceso a través de su canal de televisión y la plataforma de streaming L1 Play, disponible por suscripción en dispositivos móviles, tabletas y computadoras.

Infobae Perú brindará una cobertura completa de los encuentros del equipo ‘crema’ en su sitio web, con actualizaciones minuto a minuto, reportes de incidencias, goles, resultados y toda la información relevante sobre la campaña de la ‘U’ en la Liga 1.

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