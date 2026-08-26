03/06/2026 Aragón TV emitirá especiales el sábado, el domingo y el lunes para seguir los principales actos de la primera etapa de este primer viaje de León XIV a España POLITICA ESPAÑA EUROPA ARAGÓN CULTURA SOCIEDAD CARTV

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El papa León XIV ha sido incluido entre las figuras de estilo más originales de 2026, tras aparecer en la lista internacional de mejor vestidos con su característica sotana crema y unas zapatillas deportivas Nike. La publicación, que este año retoma su ranking tras una pausa prolongada, situó al pontífice en la categoría ‘Originals’, donde se reúnen personalidades reconocidas por su innovación y autenticidad en la manera de vestir.

De acuerdo con la revista, León XIV —identificado antes de su elección como padre Bob— marcó una diferencia en el vestuario religioso al incorporar elementos informales, como las zapatillas de marca y, en ocasiones, gorras de béisbol. El sumo pontífice, cuyo nombre civil es Robert Prevost, mantiene ese sello de sencillez y modernidad que lo distingue dentro del Vaticano.

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La selección ‘Originals’ agrupa a quienes desafían los códigos tradicionales y apuestan por una apariencia personal que no pasa inadvertida. Este año, la clasificación ubica al papa en el sexto puesto, detrás de figuras como el director de cine Spike Lee, la patinadora Alysa Liu, la directora de museo Thelma Golden, la creadora digital Colby Mugrabi y el escritor Hilton Ela. Más abajo en la lista figuran la diseñadora Sandy Powell y artistas como Rosalía, Yseult y Björk.

Papa León XIV entre los mejores vestidos ‘más originales’ de 2026, según Vanity Fair

El listado de mejor vestidos de 2026 se divide en cinco categorías que reconocen desde la elegancia clásica hasta las propuestas más disruptivas. El retorno de esta clasificación, ausente desde 2019, ha generado debate sobre la influencia del atuendo en figuras públicas. El propio ranking subraya que la presencia del pontífice revela una apertura a nuevas formas de expresión incluso en ámbitos tradicionalmente formales.

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Con una sotana que combina con prendas fuera del protocolo habitual, León XIV logra proyectar una imagen de cercanía y actualidad, sin perder la identidad institucional. La publicación resalta la “memorable” combinación del líder religioso y su impacto en la percepción social sobre el vestuario eclesiástico.

El papa León XIV dirige el rezo semanal del Ángelus desde una ventana del Vaticano, 9 de agosto de 2026. Vatican Media/Mario Tomassetti/Handout vía REUTERS

El himno para recibir al Papa León XIV en Perú

La visita de León XIV a Perú contará con un himno oficial, titulado ‘León, hermano del camino’, compuesto por Jaime Montoya Ayala e interpretado por el Coro Aguchita. Esta obra, pensada para acompañar las principales actividades del pontífice en el país, estará disponible para descarga gratuita a través de los sitios web de TV Perú y Radio Nacional.

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El tema ha sido concebido como un símbolo de bienvenida y fraternidad durante el recorrido papal previsto del 11 al 16 de noviembre. Según detalla Infobae, tanto la música como la letra se pueden obtener en formato digital, facilitando el acceso a fieles, instituciones educativas y grupos interesados.

Para descargar el himno, solo es necesario ingresar a las plataformas oficiales mencionadas, donde aparece la opción de elegir entre la pista musical o la letra. Antes de completar la descarga, los usuarios deben aceptar un aviso legal, paso requerido para acceder al archivo.

¿Quieres tener el himno oficial por la visita del Papa León XIV? En este video te mostramos paso a paso cómo descargarlo de forma gratuita desde las páginas de TV Perú y Radio Nacional. | Video: TV Perú

La organización de la visita contempla también la participación de voluntarios, gracias a una convocatoria de la Conferencia Episcopal Peruana. Los postulantes pueden elegir áreas como logística, primeros auxilios, traducción, resguardo y hospitalidad, entre otras. El proceso de inscripción se realiza online y exige completar un formulario, presentar una carta de recomendación y otros documentos requeridos para la validación del perfil.

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La confirmación de los seleccionados se comunica cerca de la fecha de la visita, momento en que se asignan las funciones y se entregan las credenciales. Mientras tanto, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, informó que el Gobierno de Keiko Fujimori evalúa declarar feriados según la permanencia del pontífice en cada región, medida que será anunciada oficialmente en los próximos días.

El lanzamiento del himno y los preparativos para la llegada de León XIV movilizan a las autoridades y a la sociedad civil ante uno de los encuentros religiosos más esperados del año en Perú.