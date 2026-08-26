Perú

Joven permanece en UCI tras ser apuñalada por su expareja en Arequipa cuando terminó su relación

Mayeli fue víctima de un intento de feminicidio luego de denunciar amenazas previas. Pese a tener medidas de alejamiento, Moisés Abraham Cuñas Condori la continúo acosando

Un nuevo caso de intento de feminicidio conmociona a Arequipa. Mayeli fue apuñalada por su exnovio, Moisés Cunya Condori, quien no aceptó el fin de su relación. A pesar de que la víctima tenía medidas de protección, el sujeto la atacó y la dejó en estado crítico en la UCI. | Video: ATV
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Una joven permanece internada en la UCI tras un intento de feminicidio en Arequipa, donde su expareja, Moisés Abraham Cuñas Condori, la apuñaló después de acosarla en reiteradas oportunidades.

El 15 de agosto, en la ciudad de Arequipa, Mayeli fue atacada con un cuchillo por su expareja de 23 años. La joven sufrió una herida que le perforó el pulmón, por lo que permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital de EsSalud. Las autoridades aún no logran ubicar al agresor, quien se encuentra prófugo.

Según la madre de la víctima, su hija ya había denunciado a Cuñas Condori en al menos una ocasión previa, debido a que ocurrieron dos episodios de estrangulamiento que no fueron reportados por miedo o amenazas.

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Intento de feminicidio en Arequipa: una joven fue apuñalada por su expareja pese a medidas de protección
Intento de feminicidio en Arequipa: una joven fue apuñalada por su expareja pese a medidas de protección| Foto: ATV

Medidas de protección y vulnerabilidad

Mayeli contaba con medidas de protección ordenadas por la fiscalía, que prohibían al agresor acercarse a menos de cien metros. Sin embargo, la madre relató que estas restricciones no impidieron que el acusado continuara acosándola y finalmente la atacara.

“Ese señor va y la busca a su trabajo. A pesar de que mi hija tenía medidas de protección, que él no podía acercarse a menos de una cuadra, va y la hostigaba en su trabajo”, afirmó la madre a ATV Noticias.

Ahora, Cuñas Condori continúa prófugo, mientras la policía y la fiscalía mantienen la orden de búsqueda. La madre compartió audios en los que su hija, durante el ataque, pidió auxilio.

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Moisés Abraham Cuñas Condori continúa prófugo, mientras la policía y la fiscalía mantienen la orden de búsqueda. La ciudad de Arequipa es la segunda del país con mayor cantidad de denuncias por intento de feminicidio y agresión contra mujeres.

La familia de la víctima ha difundido la imagen y los datos del agresor, solicitando colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero y evitar que el caso quede impune.

Cartel en contra del feminicidio.
En lo que va del año, se han reportado un total de 111 feminicidios. - Crédito: Karen Melo/Getty Images/Andina

Canales de ayuda

  • La Línea 100 es un servicio telefónico gratuito y confidencial, gestionado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Funciona las 24 horas del día y ofrece orientación, apoyo emocional y asesoría legal a personas afectadas por violencia familiar o sexual. Además, canaliza casos urgentes hacia los servicios especializados para una atención inmediata.
  • Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) son espacios especializados que brindan atención integral a víctimas de violencia de género y familiar. Los CEM ofrecen servicios psicológicos, legales y sociales, trabajando en coordinación con otras instituciones para garantizar la protección y el acompañamiento necesario en cada caso. Estos centros están distribuidos en todo el país y su atención es gratuita.
  • La Policía Nacional del Perú (PNP) atiende denuncias de violencia familiar y de género en todas sus comisarías. Ante situaciones de riesgo, cualquier persona puede acudir personalmente o llamar al número de emergencia 105 para solicitar intervención policial. La PNP está facultada para brindar protección inmediata y acompañar los procesos de denuncia y atención a las víctimas.

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