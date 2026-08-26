Ladrones aprovecharon que una familia salió para vaciar su casa: se llevaron televisores, laptops y hasta cartas de amor

Una familia de Lima Norte salió de su vivienda por unas horas y, al regresar, encontró la cerradura rota y la puerta palanqueada. Los delincuentes ingresaron al inmueble y, en apenas 30 minutos, se llevaron televisores, laptops, celulares, equipos de sonido y hasta cartas de amor. Fuente: ATV Noticias

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Una familia salió de su vivienda en Lima Norte por unas horas y, cuando regresó, encontró su casa prácticamente vacía. Un grupo de robacasas aprovechó su ausencia para ingresar al inmueble y llevarse televisores, laptops, celulares, computadoras y equipos de sonido en apenas 30 minutos.

Entre el botín también había objetos que difícilmente podían tener valor para los delincuentes, pero sí para sus propietarios. Los sujetos se llevaron incluso cartas de amor y otras pertenencias personales que la familia guardaba dentro de la vivienda.

El propietario contó a ATV Noticias que los delincuentes cargaron con todo lo que pudieron. Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte del robo y mostrar cómo una mujer habría vigilado los alrededores antes de que sus cómplices ingresaran al domicilio.

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Una cámara de seguridad registra a sospechosos cargando pertenencias en un vehículo durante un asalto a una vivienda en Lima Norte. (Captura: ATV Noticias)

Robacasas aprovecharon salida familiar para saquear vivienda

La familia completa decidió salir de su vivienda esa noche. Los delincuentes habrían esperado ese momento para acercarse al domicilio y poner en marcha su plan. Primero llegó un automóvil a la zona y una mujer descendió para revisar los alrededores.

Después de comprobar que aparentemente nadie se encontraba en la casa, sus cómplices habrían recibido la señal para ingresar. El grupo forzó una puerta de madera con una pata de cabra, herramienta que quedó en el lugar después del robo.

El propietario mostró los daños que dejaron los delincuentes y confirmó cómo lograron ingresar. “Se han llevado los televisores, las computadoras, sus laptops, su equipo de música, su teléfono. De todo”, relató ante las cámaras.

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Una cámara de seguridad registra la vigilancia previa al robo de una vivienda en Lima Norte, donde delincuentes sustrajeron pertenencias y objetos personales. (Captura: ATV Noticias)

En media hora se llevaron televisores, laptops y hasta cartas de amor

El grupo actuó con rapidez dentro de la vivienda. En aproximadamente 30 minutos, los delincuentes retiraron una gran cantidad de objetos y los trasladaron hasta el automóvil en el que habían llegado.

El propietario explicó que prácticamente se llevaron todo aquello que pudieron cargar. “Lo que no han llevado es lo que no entraba en el carro”, señaló al describir la magnitud del robo.

Además de los aparatos electrónicos, los delincuentes se llevaron pertenencias personales, entre ellas cartas de amor. El detalle llamó especialmente la atención porque se trataba de objetos cuyo principal valor estaba ligado a los recuerdos de la familia.

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Mujer que habría vigilado la casa ya había sido vinculada con otro robo

Las cámaras registraron a una mujer con polera negra y shorts de jean antes del ingreso de los demás integrantes del grupo. Según ATV Noticias, sería la misma persona que días atrás habría participado en otro robo ocurrido en El Pinar, en Comas.

Cámaras de seguridad captan a una sospechosa que vigila el área antes de un robo en una casa de Lima Norte. (Captura: ATV Noticias)

Su presunto papel habría consistido en comprobar que la vivienda estuviera vacía y que no hubiera testigos cerca. Mientras realizaba esta vigilancia, los demás sujetos permanecían en el vehículo a la espera de la señal.

El automóvil utilizado también sería distinto al observado en otros hechos atribuidos a este grupo. El reportaje señaló que existe la sospecha de que los delincuentes utilizarían vehículos robados para movilizarse durante sus incursiones.

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Los delincuentes habrían actuado armados para evitar testigos

El caso también expone el nivel de violencia con el que actuaría este grupo de robacasas. De acuerdo con las imágenes difundidas, los sujetos estarían dispuestos a amenazar a quienes puedan descubrirlos durante sus robos.

En una de las grabaciones aparece un delincuente intimidando a un testigo para evitar que intervenga. “Quiero que salga o le vuelo la cabeza, ¿ya?”, se escucha decir al sujeto.

La investigación deberá determinar la identidad de los involucrados, así como su posible participación en otros robos registrados en Lima Norte. Mientras tanto, la familia afectada intenta recuperar sus pertenencias y las autoridades deberán establecer cómo opera este grupo de presuntos delincuentes.

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