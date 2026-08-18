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El duro mensaje de Leao Butrón tras el irónico mensaje de Diego Rebagliati sobre su familia: “En el fútbol todo se sabe”

El exarquero de Alianza Lima salió al frente luego de que el comunicador y el equipo de ‘Fútbol Satélite’ comentaran en vivo una crítica que publicó en redes sociales sobre la transmisión del partido entre FC Cajamarca y Universitario de Deportes

El panelista lee el tuit del exguardameta por la señal y suelta bromas sobre vínculos con el club crema; minutos después, el exfutbolista replica sin nombres y advierte que “las cosas irán saliendo” (YouTube / Fútbol Satélite)
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Leao Butrón no se quedó callado. El exguardameta publicó un mensaje en redes sociales cuestionando la calidad de la señal de Liga 1 Max durante el encuentro entre FC Cajamarca y Universitario de Deportes, y su comentario no tardó en llegar a los conductores del programa Fútbol Satélite.

Diego Rebagliati hizo referencia a ese mensaje y lanzó una serie de ironías sobre los vínculos familiares del exarquero con el club merengue y desató las risas del panel. La respuesta de Butrón llegó rápido, directa y con filo.

La crítica que encendió todo

Leao Butrón – Diego Rebagliati – Liga 1 – Perú – deportes – 17 agosto
El exarquero Leao Butrón lanzó una crítica contra Liga 1 Max por la transmisión del FC Cajamarca vs. Universitario, al considerar que parecía un “podcast del equipo” que disputaba el encuentro. (Alianza Lima)

El exarquero publicó en su cuenta de Twitter una pregunta que apuntó directamente a la producción de la señal oficial del torneo local: “¿Está transmitiendo Liga 1 Max o es uno de los podcast del equipo que está jugando? Disimulen muchachos!”

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El mensaje no señalaba a nadie por nombre, pero su tono no dejaba margen para la ambigüedad. En el estudio de Fútbol Satélite, los conductores debatieron si la crítica iba dirigida a la transmisión en general o a alguien en particular. Kevin Pacheco fue el primero en notar el tuit: “No sé si se habrá referido a alguno exactamente, pero mencionó a la transmisión. No sé si se habrá referido a todo”, señaló.

Óscar del Portal confirmó que el mensaje aludía al partido entre FC Cajamarca y la U, aunque reconoció desconocer el contenido exacto del tuit en ese momento.

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Las ironías de Rebagliati sobre la familia

Leao Butrón – Diego Rebagliati – Liga 1 – Perú – deportes – 17 agosto
Diego Rebagliati no dejó pasar la crítica de Leao Butrón y respondió al aire con una indirecta sobre su entorno familiar y Universitario, generando carcajadas entre los panelistas del programa. (YouTube / Fútbol Satélite)

Fue Diego Rebagliati quien subió la temperatura del intercambio. Tras leer el comentario de Butrón, el conductor lanzó una pregunta irónica al aire que generó carcajadas en el panel: “¿Pero yo pensé que Leao quería que gane la ‘U’. Por la familia, ¿no?”, dijo, en alusión a los vínculos de una de sus hijas que es actual pareja de Jairo Concha, jugador merengue. Segundos después, remató: “¿O no lo quiere a su hijo político?”.

El intercambio entre Rebagliati y los miembros de la mesa se convirtió en una sucesión de risas y exclamaciones que marcaron el tono del bloque. La insinuación sobre los intereses familiares de Butrón quedó flotando en el aire sin que ninguno de los presentes la desarrollara con precisión, pero el mensaje había sido lanzado.

La réplica de Butrón: sin nombres, con peso

Leao Butrón – Diego Rebagliati – Liga 1 – Perú – deportes – 17 agosto
El exarquero Leao Butrón elevó el tono del intercambio con una respuesta cargada de ironía y dejó una advertencia: sostuvo que las cosas irán saliendo y que en el fútbol todo se sabe. (X /@Leaobutron)

Horas más tarde. Leao Butrón usó sus redes sociales para responder sin nombrar a nadie, pero con una claridad que no necesitó de explicaciones. En su mensaje, el exguardameta escribió: “¿Con la familia? Uy, esto se va a poner bueno. Yo sería más inteligente cuando tengo rabo de paja, pero las cosas irán saliendo despacio”.

Y agregó, en lo que sonó como una advertencia de mayor alcance: “En el fútbol todo se sabe, lo bueno, lo malo y lo que va por debajo de la mesa, tanto se sabe que sale a la luz las carretillas que te metiste”.

La expresión “rabo de paja” —usada en el Perú para referirse a quien tiene motivos para sentirse señalado— fue el núcleo de su réplica. Butrón no aclaró a quién le dirigía la advertencia ni qué información tenía en mente cuando habló de lo que “va por debajo de la mesa”, pero el contexto del cruce con Fútbol Satélite dejó poco espacio para la interpretación.

El exarquero tampoco explicó cuál fue el motivo real de su crítica a la transmisión de Liga 1 Max, ni si su comentario original apuntaba a la señal en general o a algún conductor o productor en particular. Su respuesta optó por elevar el tono del cruce antes que cerrarlo.

El episodio puso en evidencia la tensión latente entre figuras del fútbol peruano y los espacios mediáticos que lo cubren, donde los límites entre el análisis deportivo y el comentario personal suelen difuminarse con rapidez. Por ahora, la última palabra la tiene Butrón, aunque él mismo advirtió que las cosas “irán saliendo despacio”.

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