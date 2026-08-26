Perú

Rebeca Escribens apoya a Alejandra Baigorria luego de que su video fuera relacionado con polémica de influencers en África

La presentadora de América Noticias aclaró la polémica luego de que DW Español utilizara imágenes del viaje de la peruana en un informe que cuestiona la exposición de la pobreza en África

El video es una cobertura televisiva del programa 'Espectáculos con Rebeca Escribens'. Muestra a la presentadora en un estudio mientras se proyectan imágenes de Alejandra Baigorria interactuando con niños en un entorno exterior. Se observan prendas de vestir apiladas en el suelo. Un texto en pantalla indica que la grabación de Baigorria fue relacionada con una polémica sobre influencers en África, específicamente en Burkina Faso y una fundación de niños. La presentadora discute el tema.
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La conductora de América Noticias, Rebeca Escribens, se pronunció tras la reciente controversia que involucra a Alejandra Baigorria y la utilización de imágenes de su viaje a África en un informe internacional. DW Español incluyó material de la empresaria peruana en un reportaje sobre el uso de imágenes de la pobreza infantil por parte de influencers, lo que motivó una oleada de comentarios y reacciones en redes sociales. La presentadora defendió públicamente a Baigorria y pidió no generalizar sobre las intenciones detrás de los contenidos compartidos en redes sociales.

Durante la emisión de su programa, Escribens abordó el tema con claridad. Reconoció que existen figuras públicas que viajan a destinos como África con el propósito de captar imágenes específicas para sus plataformas digitales, pero hizo una distinción al referirse al caso de Baigorria. “Hay muchos artistas e influencers que viajan, precisamente, como repito, al continente para captar. No es el caso de Alejandra Baigorria”, señaló la conductora, en declaraciones recogidas durante la transmisión de América Televisión.

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Composición de dos imágenes con una mujer en un set de televisión y otra mujer con sombrero junto a un niño en el campo
Rebeca Escribens se pronuncia sobre la controversia que involucra a Alejandra Baigorria tras la difusión de imágenes grabadas en África.

La presentadora resaltó que la aparición de imágenes de Baigorria en el informe de DW Español podría haber generado una asociación errónea sobre las intenciones de la empresaria. “Por eso decía que para mala suerte cogen su video y hacen captura de esa imagen. No lo creo, imagínense. No todos tienen que estar dentro del mismo paquete”, puntualizó Escribens, subrayando la necesidad de analizar cada caso por separado.

La polémica que envolvió a Alejandra Baigorria

La controversia surgió a raíz del viaje que Alejandra Baigorria realizó a África, donde compartió videos y fotografías de su experiencia en distintas plataformas digitales. Algunas de estas publicaciones recibieron críticas en redes sociales por el modo en que retrataban situaciones de vulnerabilidad en el continente africano. El debate se intensificó cuando DW Español emitió un informe en el que cuestionaba los límites éticos de mostrar la pobreza infantil en contenidos generados por influencers. Para ilustrar el reportaje, el medio utilizó imágenes tomadas del viaje de Baigorria, lo que reavivó cuestionamientos sobre la finalidad de esos contenidos.

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La inclusión de las imágenes de la empresaria en el informe internacional llevó a que se debatiera si sus publicaciones respondían a una tendencia observada en otros creadores digitales, quienes han sido señalados por utilizar la pobreza y la vulnerabilidad de comunidades africanas como recurso para lograr mayor visibilidad en redes sociales. La discusión alcanzó una nueva dimensión al involucrar a una figura pública peruana, cuyos contenidos fueron expuestos ante una audiencia internacional.

La influencer peruana Alejandra Baigorria se ha visto envuelta en una polémica internacional. Un video de su viaje a África, donde realizó donaciones, ha sido utilizado para criticar a creadores de contenido que presuntamente lucran con la pobreza. Video: Willax TV / Un día en el mall

En su intervención, Rebeca Escribens reiteró que las motivaciones de quienes viajan y comparten contenido pueden variar considerablemente. “Las intenciones son totalmente independientes, y repito, no creo que Alejandra lo haya hecho con ese fin”, expresó la conductora, diferenciando la situación de Baigorria de la tendencia señalada en el informe. La presentadora insistió en la importancia de no agrupar a todas las figuras públicas dentro de una misma categoría, considerando que la difusión de imágenes sensibles merece un análisis caso por caso.

El debate sobre los límites éticos en el uso de imágenes de personas vulnerables sigue abierto en el ámbito digital. La reacción de Escribens busca aportar matices en la conversación pública, señalando que la presencia de determinada imagen en un informe no implica necesariamente que se comparta la misma intención que otros casos cuestionados. Por ahora, el caso de Alejandra Baigorria permanece bajo la atención de la opinión pública, mientras distintos sectores discuten el rol de los influencers y la responsabilidad en la representación de realidades ajenas.

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