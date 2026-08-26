Rebeca Escribens recordó la vez que una bebé Gia Meier hizo ‘pataleta’ y le dejó una marca para siempre: “Eras el exorcista”

Con su característico sentido del humor, Rebeca Escribens recordó a una bebé Gía Meier a la que describió como 'Chucky' y 'El Exorcista'. La presentadora narró el gracioso momento en que la hija de Marisol Aguirre y Christian Meier le dejó una marca para siempre | América TV

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Rebeca Escribens no suele quedarse callada cuando tiene una historia que contar, y esta vez no fue la excepción. La conductora de ‘América Espectáculos’ aprovechó su espacio en pantalla para lanzar un mensaje directo a Gia Meier —hija del actor y cantante Christian Meier— con una anécdota que arrancó desde los tiempos en que la joven streamer era apenas una bebé pegada a su madre.

“Quiero contarles un ratito una experiencia que tuve con Gia, porque sé que esto va a rebotar”, anticipó Escribens antes de iniciar el relato. Y tenía razón.

La historia se remonta a más de veinte años atrás, cuando Escribens grababa la telenovela Luciana y Nicolás, producción en la que compartía set con Christian Meier, las hermanas Aguirre y la actriz Alexandra Graña. El equipo solía hacer paradas en Villa, en la casa de las Aguirre, y fue allí donde la conductora se cruzó por primera vez con la pequeña Gia.

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“Gia era bebita, chiquita, y parábamos mucho en Villa, en la casa de las Aguirre, y la veía, pues estaba así con su mamá prendida, porque era mamitis”, recordó. Escribens se acercó a la niña con ternura —“¡Ay, qué bonita!“— y fue en ese momento cuando ocurrió lo que hoy, dos décadas después, todavía lleva impreso en la piel. “Tengo esta marca, es tuya. Esta marca es tuya, Gia”, señaló la conductora, dirigiéndose directamente a la joven como si le hablara al oído.

Lo que siguió no fue un gesto de reciprocidad. La bebé Gia, según Escribens, se contorneó, la miró fijo y la pateó. “Se contorneaba y te miraba y te escupía veneno”, describió, entre risas. La comparación que eligió para graficar la escena no dejó lugar a dudas: “Tu madre no podía dejarte en el piso, que se da, era El exorcista”. Y cerró con un oxímoron que resume la anécdota entera: “Qué rica era la Gia”.

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El relato de Escribens no llegó al azar. Llegó luego que el propio Christian Meier, sentado junto a su hija en el estudio de Zaca TV, describía a esa misma niña con una frase que nadie en el set esperaba: “Era probablemente la peor persona del mundo que yo he conocido”.

Christian Meier afirmó que Gia Meier hacía rabietas públicas en restaurantes, centros comerciales y cines durante su infancia.

Christian Meier, sin filtros sobre la infancia de Gia

El martes 25 de agosto, en el episodio número 100 de Somos los que somos, el programa de streaming del canal digital Zaca TV, el actor y cantante peruano fue convocado como invitado especial. Fue su primera aparición en un streaming en vivo. El programa es conducido por Giacomo Benavides y Doménico Benavides —hijos del humorista Alfredo Benavides— junto a Gia Meier, Andrea Noriega y Mafe Delgado, quienes se incorporaron como conductoras desde marzo de 2026.

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Ante la pregunta de Giacomo Benavides sobre si podía revelar algún secreto de Gia, Meier tomó la palabra y fue directo. “Gia era, aunque no lo crean, era peor”, señaló, en referencia a la personalidad extrovertida y sin filtros que hoy caracteriza a su hija en pantalla.

Christian Meier sorprende a todos en 'Somos lo que somos' al contar cómo era Gia en su infancia. Entre risas, la describe como la niña más berrinchuda y narra sus épicas pataletas en lugares públicos.

“Gia era probablemente la niña más berrinchuda que existe”, afirmó, y aclaró que ese comportamiento ya era historia. “Desde hace un año”, añadió con ironía, provocando las carcajadas del estudio. Las escenas que describió eran de manual: rabietas públicas en restaurantes, centros comerciales y cines. Según Meier, Gia se tiraba al suelo y daba vueltas “como manecillas del reloj” durante lo que el actor describió como horas interminables.

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“La arrancaba con una rabieta de esas que se tiran al suelo y empiezan a dar vueltas. Horas, horas, horas”, relató. La estrategia familiar era no ceder. “Decíamos: no, pues ya, que se le pase”, contó Meier.

Meier no dudó cuando Giacomo le preguntó si las escenas eran realmente tan graves. “Hacía escándalos públicos que eran bastante bochornosos. Eran horrendos”. Gia asintió sin protestar y agregó, con su humor habitual: “Por eso mi papá se mudó al país”.

Gia Meier lee anécdotas de su diario personal durante la emisión número 100 de Somos lo que somos en Zaca TV junto a Christian Meier. (YouTube / Zaca TV)

Gía no reconocía como padre a Christian Meier

Más allá de las pataletas, Meier reveló otro episodio que marcó los primeros años de la relación con su hija: durante gran parte de su infancia, Gia prácticamente no lo reconocía como figura paterna. “Gia descubrió que tenía un papá como a los diez años. Los primeros ocho, siete años nunca me dio bola, nunca quiso conmigo, nunca me habló”, relató.

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Según el actor, la niña prefería la compañía de su nana y sus hermanos, y él era, en la práctica, un desconocido en casa. Giacomo Benavides le pidió que recordara el momento exacto en que Gia lo reconoció. La respuesta fue una de las más celebradas de la noche: “Un día vino y me puso la mano así y me dijo: así que tú eres mi papá”. El actor le respondió que sí, que llevaba ocho años siéndolo. “Esas fueron sus primeras palabras conmigo”, indicó.

Gia no negó la anécdota. “Me acabo de dar cuenta”, dijo en tono de broma, mientras el estudio estallaba. Benavides comparó la situación con la tardanza de Gia para procesar algunos chistes del programa, y Meier lo siguió: “Como cuando lee, pero no procesa. Es igual. Ella como después de ocho años procesó que yo era su papá”.

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El actor también describió cómo era Gia en esa etapa: “Era chinche, no hablaba con nadie, te miraba así”. Incluso en las fotos familiares, la niña se negaba a posar. “Uno, dos, tres, se volteaba”, recordó.

Entre risas, Christian Meier confiesa que su hija Gia era como 'Chucky' de niña y que tardó 8 años en reconocerlo como su padre. Una historia llena de humor sobre la evolución de su increíble relación padre-hija.

De Chucky a 500 páginas de poemas

El contraste entre la Gia que describió Christian Meier —y que Rebeca Escribens confirmó desde su propia experiencia— y la conductora que hoy ve cada mañana en el programa no podría ser mayor. El actor lo reconoció con claridad. “Gracias a eso puedo darme el lujo de decirle: yo no puedo creer que sea así cuando era probablemente la peor persona del mundo que yo he conocido antes”, afirmó.

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La paradoja que señaló es que precisamente esa transformación hace más admirable lo que Gia es hoy. Meier atribuyó parte del cambio a una característica que su hija desarrolló con el tiempo: la sociabilidad. “Cuando se le fue lo Chucky, le cambió toda la personalidad y empezó a ser muy sociable”, relató. Describió cómo Gia, en los viajes familiares, se acercaba a grupos de desconocidos con total naturalidad. “Hola, me llamo Gia, ella es mi hermana Taira. ¿Hay que ser amigos?”, imitó el actor, con evidente orgullo.

Christian resumió su vínculo con una frase: “Tenemos una conexión que no se ve, pero que es obvia entre nosotros”. YouTube: Zaca TV

Gia Meier, de 23 años, estudió Fashion Business y Marketing de Moda en el Instituto Marangoni de Londres y desfiló en pasarelas europeas antes de sumarse a Zaca TV en marzo de 2026. Su hermano Stefano Meier, actor, protagoniza actualmente el musical Mamma Mia!, que se presenta en Lima hasta finales de septiembre. Christian Meier viajó especialmente al Perú para verlo, según contó en el mismo programa.

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