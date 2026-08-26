Chef Rafael Piqueras gana el juicio por la muerte de su hijo Joaquín tras diez años de batalla legal contra la Clínica Delgado

El chef peruano Rafael Piqueras obtuvo un fallo favorable en el proceso judicial por la negligencia médica que causó el fallecimiento de su hijo en Lima. (Composición: Infobae Perú)

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El chef Rafael Piqueras Bertie, sobrino del fallecido actor Diego Bertie, publicó este miércoles en su cuenta de TikTok el fallo de la Segunda Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima que confirma la responsabilidad civil de la Clínica Delgado (Auna) y tres médicos en la muerte de su hijo Joaquín, ocurrida en 2016 cuando el bebé tenía ocho meses de edad. “La justicia tardó, demasiado, pero llegó”, escribió el chef en su publicación.

El proceso judicial se extendió por una década. La demanda, identificada con el expediente 07646-2018-0-1801-JR-CI-16 y con materia de indemnización, fue interpuesta por Rafael Piqueras Bertie y Alexandra Martina Mercedes Vavoulis Raptopoulou, padres del menor. La resolución confirmada es la N° 69, del 30 de enero de 2026, y fue ratificada por el tribunal de segunda instancia con los votos de los magistrados Echevarría Gaviria, Arriola Espino y Solís Macedo.

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La sala declaró fundada en parte la demanda en lo que respecta al daño moral e infundado el extremo del daño emergente. Además, revocó el monto original fijado por el juzgado de primera instancia y lo reformó, estableciendo una nueva cifra de indemnización —cuyo monto exacto aparece tachado en los documentos difundidos por Piqueras— que deberá ser pagada de forma solidaria por los demandados.

Un mensaje publicado por el chef Rafael Piqueras alude al fallo judicial que confirmó la responsabilidad de una clínica en Lima por la muerte de su hijo. (Foto: Facebook / Rafael Piqueras Bertie)

Los responsables identificados en la sentencia son Medic Ser S.A.C. (operadora de Auna Clínica Delgado) y los médicos Eduardo Martín Flores Sánchez, Mayer Henry Falcón Ruiz y Theresa Jean Ochoa Woodell. El fallo ordena además el pago de intereses legales.

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La historia clínica del menor Joaquín

El menor, identificado en los documentos judiciales con las iniciales J.P.V., fue hospitalizado el 15 de junio de 2016 y falleció el 24 de junio de 2016. Según la resolución, la negligencia médica consistió en no brindarle el seguimiento adecuado ni el tratamiento correcto para el padecimiento que lo aquejaba, lo que permitió el deterioro progresivo de su estado de salud hasta su traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Fue precisamente en la UCI donde el bebé adquirió una bacteria intrahospitalaria resistente que derivó en bacteriemia —presencia de bacterias vivas en el torrente sanguíneo— y posteriormente en sepsis con falla multiorgánica. La sala descartó que la presencia de esa bacteria rompa el nexo causal, al determinar que la conducta antijurídica se constituyó por el actuar negligente del personal médico en el análisis de la evolución del paciente, la falta de exámenes idóneos y la deficiente administración de medicamentos.

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Un documento de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la indemnización a favor de Rafael Piqueras por negligencia médica en la Clínica Delgado. (Foto: Facebook / Rafael Piqueras Bertie)

Lo que determinó el tribunal

En el punto 12 de la resolución, referido al criterio de causalidad, la sala aplicó la “Teoría de la causa adecuada”, que define como el conjunto de condiciones necesarias que influyeron en la producción del evento dañoso. El tribunal concluyó que las lesiones sufridas por los demandantes fueron razonablemente ocasionadas por el actuar omisivo o negligente de la entidad demandada y los médicos.

Sobre el factor de atribución, la sala determinó que a los médicos les resulta aplicable el criterio de imputación por culpa inexcusable, previsto en el artículo 1319° del Código Civil peruano, al haber ejercido con negligencia grave cada una de sus funciones en los actos médicos en los que intervinieron. La responsabilidad solidaria entre la clínica y los médicos se sustenta en el artículo 48° de la Ley General de Salud, que establece ese vínculo entre el establecimiento de salud y los profesionales que se desempeñan en él con relación de dependencia.

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Una resolución de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la responsabilidad de la Clínica Delgado y tres médicos por negligencia en el fallecimiento de un menor. (Foto: Facebook / Rafael Piqueras Bertie)

El mensaje del chef en redes sociales

Junto a las imágenes de las páginas de la sentencia, Piqueras Bertie escribió: “Diez años buscando respuestas y justicia por Joaquín. Hoy, una sentencia confirma la responsabilidad de Clínica Delgado (Auna) y de los médicos que estuvieron a cargo de su atención. Nada nos va a devolver a nuestro hijo. Pero saber que lo que pasó no quedó sin respuesta nos permite empezar a transformar tanto dolor en amor.”

El chef también dirigió un mensaje a otras familias en situaciones similares: “Ojalá nuestra lucha sirva para que algo así no vuelva a pasar y para que otras familias no se rindan en su búsqueda de justicia”, escribió. La publicación generó una amplia respuesta en redes sociales, donde seguidores y figuras del medio artístico y gastronómico peruano expresaron su respaldo a la familia.

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Un dolor que atravesó años de vida pública

Rafael Piqueras Bertie es uno de los chefs más reconocidos del Perú y cofundador del restaurante Ostería Burgos, en Lima. La muerte de Joaquín en 2016 marcó profundamente su vida personal y su vínculo con el público, que lo acompañó durante ese período. Años después, el chef volvió a ser padre y habló públicamente sobre cómo la paternidad le devolvió el impulso vital tras la pérdida.

Rafael Piqueras envió un mensaje por la muerte de Diego Bertie. (Instagram)

El chef también es sobrino del actor y cantante Diego Bertie, fallecido el 5 de agosto de 2022 tras caer desde el piso 14 de su edificio en el distrito de Miraflores, en Lima. Tras esa muerte, Piqueras Bertie le dedicó un mensaje público en el que lo describió como “más que un tío, un hermano que me acompañó en momentos muy duros”.

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Infobae Perú solicitó a Auna sus descargos respecto a la sentencia que confirma su responsabilidad civil en el caso, así como sobre los hechos y las conclusiones establecidas por la Segunda Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima. Hasta el cierre de esta nota, la institución no ha enviado una respuesta a este medio.