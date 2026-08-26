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El estadio Miguel Grau se pinta de rosado: Sport Boys recibirá a Sporting Cristal en el Callao solo con hinchas locales

El recinto chalaco acogerá el duelo por la fecha 7 del segundo certamen de la temporada y apunta a ser una verdadera fiesta en las graderías a causa del auspicioso presente de los dirigidos por Carlos Desio

Sport Boys vs Sporting Cristal se muda de estadio: se medirán en el Miguel Grau del Callao.
Sport Boys vs Sporting Cristal se muda de estadio: se medirán en el Miguel Grau del Callao. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.
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La espera terminó. Sport Boys recibirá a Sporting Cristal este domingo 30 de agosto en el Estadio Miguel Grau del Callao por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026, luego de una semana de gestiones que incluyó un cambio de sede, presión de la hinchada y una negociación con el Gobierno Regional del Callao. El partido se disputará únicamente con hinchada local, una medida que, si bien deja fuera a los hinchas ‘celestes’, garantiza una atmósfera total en las graderías del primer puerto.

El origen del enredo tiene nombre propio: el ‘Chimpunazo 2026’, el tradicional festival de salsa que cada año organiza el Gobierno Regional en conmemoración del aniversario de la Provincia Constitucional del Callao, tenía reservado el Miguel Grau para el fin de semana del partido. Eso obligó a la Liga 1 a programar el duelo en el Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador como sede alternativa. La reacción de la hinchada ‘rosada’ en redes sociales fue inmediata y contundente.

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Ante la presión, el Gobierno Regional mostró disposición para postergar el evento una semana y liberar el recinto. Sport Boys presentó una solicitud formal al gobernador regional Ciro Castillo Rojo, y la Liga 1 dio su visto bueno al cambio. El último paso pendiente fue obtener las garantías de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de Dirección de Seguridad Deportiva (DISEDE), trámite que quedó resuelto en las últimas horas.

“Confirmado: Sport Boys enfrentará a Sporting Cristal en el Estadio Miguel Grau del Callao. Solo con hinchada local. Domingo 30 de agosto”, publicó el periodista Denilson Barrenechea en su cuenta de X.

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Sport Boys y Sporting Cristal medirán fuerzas en el estadio Miguel Grau del Callao.
Sport Boys y Sporting Cristal medirán fuerzas en el estadio Miguel Grau del Callao. Crédito: X Denilson Barrenechea.

La expectativa creció de forma proporcional al rendimiento del equipo. Tras la goleada 5-1 ante Cienciano el domingo pasado —con un póker de Pablo Erustes y un tanto de Yuriel Celi— los ‘rosados’ se instalaron en la cuarta posición de la tabla con 11 puntos, a solo dos del líder. El Miguel Grau, con capacidad para 17.000 espectadores, se perfila como el escenario ideal para acompañar ese momento.

¿Cómo llegan Sport Boys y Sporting Cristal?

Sport Boys llega al duelo en su mejor momento de la temporada. La goleada ante Cienciano fue su resultado más abultado del Clausura y los dejó con tres victorias, dos empates y una derrota en seis fechas. Sporting Cristal, en cambio, viene de caer 3-1 ante Alianza Atlético en el Estadio Campeones del 36 de Sullana, resultado que frustró su chance de alcanzar la punta.

Los ‘celestes’ marchan sextos con 10 puntos y llegan con las bajas de Gabriel Santana e Ian Wisdom por lesión. El historial favorece ampliamente a Cristal: los ‘rosados’ no le ganan desde el 27 de septiembre de 2007, cuando se impusieron 3-0 en el Clausura de aquel año.

Una tarde soñada para Sport Boys en el Callao. El equipo rosado remontó un marcador adverso y aplastó a Cienciano con un 5-1 inolvidable. Jesús Erustes fue la figura indiscutible del partido al anotar un póker de goles. ¡No te pierdas el resumen completo! | L1MAX

Sport Boys vs Sporting Cristal: día, hora y dónde ver

El partido está programado para el domingo 30 de agosto a las 15:30 horas peruanas en el Estadio Miguel Grau del Callao. Los horarios según país son los siguientes:

  • Colombia, Ecuador: 15:30 horas
  • Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 16:30 horas
  • Argentina, Brasil, Uruguay: 17:30 horas
  • España: 22:30 horas

La transmisión será exclusiva de L1 MAX, disponible en Movistar TV, DirecTV y las plataformas de streaming DGO y Movistar Play. Infobae Perú llevará desde su página web todos los pormenores del encuentro, con la previa, incidencias, minuto a minuto y las repercusiones del juego.

Sporting Cristal se enfrentará a Sport Boys por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026.
Sporting Cristal se enfrentará a Sport Boys por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026.

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