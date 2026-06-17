Es oficial: Christian Cueva refuerza a Sport Boys para el Clausura de la Liga 1 2026 tras acordarse su préstamo desde Juan Pablo II College

Por medio de sus redes sociales, Juan Pablo II College comunicó la cesión temporal del mediocampista peruano Christian Cueva a Sport Boys para el Torneo Clausura 2026. El futbolista, de 34 años, llegó al equipo norteño para el Apertura, donde jugó 15 partidos, sumó 878 minutos, marcó dos goles y dio tres asistencias. El plantel chalaco lo incorpora para elevar su producción y escapar de la parte baja de la tabla acumulada.
De esta manera, llega a su punto final las tratativas que comenzaron hace unas semanas para que el buen ‘Aladino’ pueda demostrar su fútbol con la camiseta rosada.
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Además, la llegada del volante también sirve como aliciente para que los chalacos escapen de una vez por todas del fantasma de la baja y se pongan como meta lograr un cupo para la próxima Copa Sudamericana
El préstamo desde Juan Pablo II y el mensaje de despedida
La operación se cerró como cesión por el resto de la temporada 2026, con destino al Callao para disputar el Torneo Clausura. La confirmación pública provino de Juan Pablo II College, que informó la salida del jugador y dio por terminado su vínculo temporal con el club.
En su despedida, la institución de Chongoyape publicó un mensaje directo al futbolista: “Hoy cerramos una etapa y te deseamos lo mejor en la que viene. ¡Gracias por defender nuestros colores, Christian Cueva!”. La publicación funcionó como anuncio de la transferencia y como balance de su breve etapa en el norte.
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Aunque Sport Boys no había difundido el fichaje mediante sus canales oficiales en el momento de la comunicación del club cedente, la cesión quedó formalizada con el pronunciamiento de Juan Pablo II y con la inscripción del movimiento en el mercado local para el Clausura.
El traspaso se venía tratando desde semanas previas y terminó por convertirse en uno de los pases más comentados del periodo de incorporaciones, por el perfil del jugador y por el contexto deportivo del equipo rosado en la tabla acumulada.
Sus números en el Apertura y el recorrido en el fútbol peruano
En el Torneo Apertura, Christian Cueva disputó 15 encuentros con Juan Pablo II College y acumuló 878 minutos. En ese tramo convirtió dos goles y entregó tres asistencias, con presencia alternada a lo largo de la campaña, según los registros consignados en el balance de su participación.
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Con la cesión al conjunto chalaco, el mediocampista añadirá una nueva camiseta en el fútbol peruano. Se trata de la sexta institución en su trayectoria profesional dentro del país, después de sus pasos por Universidad San Martín, Universidad César Vallejo, Alianza Lima, Cienciano y el propio Juan Pablo II.
El movimiento representa también un cambio de escenario competitivo: del proyecto norteño a un club tradicional del Callao que afronta el Clausura con la necesidad de sostener la categoría y, a la vez, sumar piezas capaces de elevar su rendimiento colectivo en una segunda parte del año con exigencia acumulada.
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En ese marco, el arribo del volante se interpreta como una apuesta por su capacidad para ordenar el juego en campo rival y para resolver acciones a balón detenido, además del peso que puede tener su experiencia en un plantel que busca regularidad en resultados.
El reto en el Callao y el reencuentro con Zambrano y Trauco
Sport Boys encarará el Torneo Clausura con el objetivo inmediato de mejorar su producción tras un Apertura irregular. En la tabla acumulada, el equipo figura en la undécima posición con 20 puntos, todavía en una franja cercana a la zona baja, por lo que la llegada de Cueva se enmarca en la búsqueda de competitividad y puntos sostenidos.
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El fichaje incluye un componente de vestuario: en el plantel rosado están Carlos Zambrano y Miguel Trauco, con quienes Cueva coincidió en la selección peruana. El reencuentro le devuelve al mediocampista un entorno con rostros conocidos dentro del camerino, en un momento en que el club apunta a sumar resultados desde el arranque del Clausura.
Además, el técnico Carlos Desio había expresado su intención de contar con el jugador, convencido de que su aporte en la creación de juego puede resultar decisivo en partidos de margen reducido, según lo señalado en el entorno del equipo en el marco del mercado de pases.
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El contexto institucional también rodea el fichaje: Sport Boys se encamina a celebrar su centenario en 2027 y, en esa ruta, la presencia de un futbolista con recorrido nacional aparece como un elemento de convocatoria para su hinchada. Para Cueva, el desafío inmediato será sostener continuidad y traducir su experiencia en producción concreta durante el Clausura 2026.
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