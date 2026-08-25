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Sport Boys acudió al TAS por la quita de dos puntos: ¿qué pasó con la otra sanción y qué opciones tiene el club chalaco?

Jaime Talledo, asesor legal de los ‘rosados’, detalló el panorama tras las dos sanciones que le restaron puntos al club en la tabla acumulada de la Liga 1 2026

Jaime Talledo, asesor legal del club, explicó la situación luego de las sanciones administrativas que afectaron al equipo en el acumulado. (Video: L1MAX)
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Sport Boys continúa buscando soluciones fuera de la cancha para recuperar los puntos que perdió por sanciones administrativas durante la presente temporada de la Liga 1. El club chalaco ya decidió llevar la primera quita de dos puntos al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), mientras que la segunda sanción todavía se encuentra en una instancia previa.

Así lo explicó Jaime Talledo, asesor legal de la institución del primer puerto, en entrevista con L1MAX, donde detalló el camino que seguirá cada uno de los procedimientos y aseguró que el club confía en la solidez de sus argumentos para intentar revertir ambas decisiones. El abogado confirmó que los primeros puntos descontados a Sport Boys ya serán materia de revisión por parte del TAS.

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“La primera quita de puntos, los primeros dos puntos van al TAS porque es la instancia que corresponde. En cuanto a la segunda, ya se apeló y estamos esperando que nos den audiencia”, explicó Talledo.

El representante legal cuestionó, además, que Sport Boys no haya tenido la posibilidad de exponer sus argumentos en una audiencia por la primera sanción. “En el primer procedimiento sancionador, el de los primeros dos puntos, no nos dieron la audiencia a pesar de que la solicitamos”, sostuvo.

Para Talledo, esta situación es particularmente importante porque considera que el club debió tener la oportunidad de defenderse directamente antes de que la sanción quedara firme.

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Sport Boys acudió al TAS por la quita de puntos.
Sport Boys acudió al TAS por la quita de puntos. Crédito: Prensa SBA

Sport Boys espera una audiencia por la segunda quita

Respecto a la segunda sanción de dos puntos, el escenario todavía es diferente. Sport Boys ya presentó una apelación y ahora espera que se programe una audiencia para poder exponer sus argumentos ante el tribunal correspondiente.

El asesor legal del cuadro rosado fue crítico con la decisión de no concederles una audiencia durante el primer procedimiento y espera que esta vez el escenario sea distinto.

“La verdad es que desde mi particular punto de vista, y lo digo con todo respeto, me pareció muy poco sustentada la negativa, por no decir nulamente sustentada la negativa del por qué no nos dieron la audiencia. Esperemos que nos den la audiencia ahora. Creemos que es muy importante que se nos escuche”, manifestó.

La institución del Callao quiere que sus argumentos sean escuchados antes de que se tome una decisión definitiva sobre la segunda sanción. No obstante, Talledo dejó abierta la posibilidad de que Sport Boys vuelva a recurrir al TAS si la apelación no tiene el resultado esperado.

“Creemos que los argumentos son realmente poderosos para esta segunda cuestión, y es el tribunal el que se tiene que pronunciar ahora. Ojalá no sea así, pero si finalmente terminara siendo negativo para Sport Boys, habrá que ir al Tribunal Arbitral del Deporte, porque creemos en la solidez de los argumentos que tenemos para darle vuelta al asunto”, señaló.

De esta manera, el club podría terminar llevando las dos quitas de puntos al TAS, aunque por ahora solo la primera ya se encuentra encaminada hacia dicha instancia.

Martín Noriega también habló de una maltrato contra el club del Callao - Crédito: Sin TV.

Un problema que Sport Boys busca resolver

Las sanciones representan un nuevo problema para el cuadro chalaco, que viene atravesando dificultades administrativas y económicas. La situación incluso generó cuestionamientos de SAFAP por obligaciones pendientes con futbolistas, mientras que la administración de Sport Boys sostiene que el club se encuentra bajo un régimen concursal y que está realizando esfuerzos para ordenar sus finanzas.

Ahora, el club busca defenderse en el ámbito legal y recuperar los puntos perdidos en la tabla acumulada de la Liga 1 2026. Mientras el primer caso ya está camino al TAS, el segundo todavía espera una audiencia.

Sport Boys, por lo tanto, mantiene dos frentes abiertos: buscar la recuperación de los primeros dos puntos ante el TAS y conseguir una resolución favorable en la apelación por la segunda sanción. Si esta última también resulta negativa, el club chalaco ya tiene definida su siguiente vía.

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