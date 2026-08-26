José Domingo Pérez responde a Beto Ortiz por foto difundida: “Quiere mostrarme como infiel, pero se equivoca”

Exfiscal explica el verdadero contexto de las imágenes que Ortiz difundió donde se aprecia a una mujer abrazándolo efusivamente. Video: Mejor, con Domingo

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El exfiscal José Domingo Pérez negó tener un vínculo sentimental con la joven que aparece abrazada a él en fotografías difundidas por el programa Beto a Saber y dio una explicación sobre las circunstancias del encuentro.

Según Pérez, las fotografías corresponden a una cena de despedida de una exfiscal que retornaba a trabajar al extranjero, realizada en el restaurante del Gran Hotel Bolívar, en el Centro de Lima. Dijo que a esa reunión asistió también su esposa, junto con otra exfiscal. “Durante el desarrollo de la cena, se acercaron comensales de otras mesas a saludarme, como lo ha hecho dicha persona en esas imágenes que usted va a mostrar, con un abrazo delante de las personas con quienes estaba cenando, en un lugar abierto con público y cámaras de seguridad del hotel, seguramente”, declaró el exintegrante del Equipo Especial Lava Jato en su programa de YouTube “Mejor, con Domingo”.

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Pérez dirigió su descargo directamente al conductor Beto Ortiz y rechazó la lectura que, según él, este buscaría instalar. “Usted quiere atribuirme una conducta de infiel y sacavueltero, pero lamentablemente se equivoca”, afirmó. El exfiscal también abrió la posibilidad de que las imágenes hubieran sido alteradas, al señalar que, si no estuvieran “adulteradas por inteligencia artificial”, corresponderían al saludo de una comensal.

El fiscal José Domingo Pérez responde a las afirmaciones realizadas por el periodista Beto Ortiz.

El exfiscal también acusó a Ortiz Pajuelo de sostener una campaña de agravios en su contra. “Me ha dicho en televisión, ha escrito en redes que soy un insecto, una cucaracha, un loco, un demente, un corrupto, un traidor”, enumeró. Agregó que el conductor lo habría amenzado públicamente si mencionaba el nombre del expresidente Alan García en sus presentaciones.

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Finalmente, José Domingo Pérez relacionó el “ampay” con lo que denominó el “segundo fujimorato”. Según él, este tipo de acciones se aplicaron en los años noventa contra periodistas como César Hildebrandt. “Estamos en el segundo fujimorato, donde te crean historias para desacreditar y manchar honras”, afirmó.

El exfiscal afirmó que el programa usaría las imágenes para “para tener a su público de la derecha bruta y achorada satisfecho, y, obviamente, al Gobierno y al fujimorismo, complacido con el trabajo de usted”. “Así distrae a la opinión pública de los antecedentes oscuros del amante de la presidenta. Su programa, su basura, me tiene sin cuidado, porque su labor es despreciable, porque tantas cosas ha dicho de mí desde que me atreví a investigar el caso Lava Jato”, añadió.

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Fuera de Fiscalía e investigado

José Domingo Pérez dejó la Fiscalía el 2 de abril de 2026, tras la decisión de la Junta Nacional de Justicia de no ratificarlo en el cargo. El Ministerio Público formalizó su cese mediante resolución firmada por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.

En el plano penal, la Primera Fiscalía Suprema anuló en abril el archivo de una investigación preliminar que lo involucra junto al exfiscal Rafael Vela, el periodista Gustavo Gorriti y el exasesor Jaime Villanueva. En julio, la Fiscalía Suprema solicitó autorización al fiscal de la Nación para ejercer acción penal contra los cuatro.