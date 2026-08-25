Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV del clásico por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Universitario y Alianza Lima se enfrentarán en la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026.

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La séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 tendrá como atractivo principal el clásico del fútbol peruano. Universitario de Deportes y Alianza Lima se enfrentarán en un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos en la lucha por el título de este certamen. Conoce la programación del duelo en esta nota.

Programación del Universitario vs Alianza Lima

Esta nueva edición del clásico femenino se llevará a cabo el domingo 30 de agosto a las 15:15 horas de Perú en el estadio Monumental de Ate. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 14:15 horas de México; a las 15:15 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:15 horas de Estados Unidos, Venezuela, Bolivia y Chile; y a las 17:15 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

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Dónde ver el clásico Universitario vs Alianza Lima por Liga Femenina 2026

El clásico entre Alianza Lima y Universitario por la Liga Femenina 2026 se transmitirá en vivo a través de Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Esta plataforma digital permitirá a los aficionados acceder al partido desde cualquier ubicación, sin limitaciones geográficas.

Bicolor+ también ofrecerá la transmisión de todos los encuentros programados para la séptima fecha del Torneo Clausura, facilitando a los seguidores de la Liga Femenina la posibilidad de ver cada partido y mantenerse informados en tiempo real mediante un acceso libre y gratuito por internet.

Infobae Perú realizará la cobertura del evento en su página web, con información previa y el minuto a minuto del clásico. Los lectores podrán encontrar los goles, incidencias, detalles, declaraciones y toda la información relevante del enfrentamiento.

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Alianza Lima y Universitario protagonizarán un nuevo clásico en la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026.

Programación de la fecha 7 del Torneo Clausura 2026

Viernes 28 de agosto

Carlos A. Mannucci vs Defensores de Ilucán (10:00 horas / Completo Deportivo UPAO)

Sábado 29 de agosto

FC Killas vs Sporting Cristal (10:00 horas / estadio Municipal La Molina)

Flamengo FBC vs Yanapuma CD (15:00 horas / estadio IPD Huancayo)

Domingo 30 de agosto

UNSAAC vs FBC Melgar (13:00 horas / estadio Alberto Díaz Vega)

Universitario vs Alianza Lima (15:15 horas / estadio Monumental de Ate)

Programación de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026.

Universitario vs Alianza Lima: ¿cómo quedó el último clásico?

En el último clásico disputado entre Universitario y Alianza Lima, válido por las semifinales del Torneo Apertura 2026, las ‘leonas’ lograron una victoria determinante que definió la serie. Las ‘blanquiazules’ habían ganado el partido de ida por 1-0, pero en la vuelta, disputada en el estadio Monumental, el equipo crema se impuso con claridad y logró remontar la serie.

Universitario venció 3-0 a Alianza, asegurando su clasificación a la final con un marcador global de 3 a 1. Pierina Núñez abrió el marcador de penal a los tres minutos, igualando el global. Antes del descanso, Sofía Oxandabarat amplió la ventaja tras una jugada individual, permitiendo que la ‘U’ se fuera al entretiempo en ventaja.

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En la segunda parte, Universitario mantuvo el control del juego y aprovechó la expulsión de Adriana Tacilla en Alianza a los 57 minutos. Luz Campoverde marcó el tercer tanto, tras un error en la salida rival, y selló el resultado. El conjunto ‘íntimo’ buscó descontar con variantes en el ataque, pero no pudo superar la defensa comandada por Gabriela Bórquez. La expulsión de Sofía Lacoste por doble amarilla equilibró las fuerzas, aunque el marcador no se modificó.

Las 'cremas' voltearon la llave y se clasificaron a la final de la Liga Femenina. Créditos: Bicolor .

Con esta victoria, Universitario accedió a la final del Torneo Apertura 2026, donde superó a Sporting Cristal y se consagró campeón de la primera fase de la Liga Femenina. Gracias a este título, el equipo crema obtuvo la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores.

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