Corte de luz en Lima este jueves: ¿qué distritos y zonas se quedarán sin energía el 27 de agosto?

La empresa Pluz Perú, antes Enel, ha programado nuevos cortes temporales del servicio eléctrico para este jueves 27 de agosto en diferentes sectores de Lima y Callao. Las interrupciones se realizarán durante horarios establecidos por la empresa distribuidora.
La programación de cortes de luz comprende zonas de Callao, San Juan de Lurigancho, Carabayllo, San Miguel, San Martín de Porres, Los Olivos, Puente Piedra, Independencia y Pueblo Libre. Además, se incluyen sectores de Chancay y Acos. Los cortes no abarcarán necesariamente a todo el distrito, sino únicamente a las áreas detalladas en el cronograma.
¿Qué distritos tendrán corte de luz?
Callao
Horario: 9:00 a. m. – 5:00 p. m.
Zonas afectadas:
- Asociación Pro. Vivienda 200 Millas: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M y O.
- Av. Néstor Gambetta: cuadra 53.
San Juan de Lurigancho
Horario: 9:30 a. m. – 3:30 p. m.
Zonas afectadas:
- Urb. Lotización Campoy: manzanas A y B.
- Asociación Villa Mercedes de Campoy: manzana B.
- A.H. San Francisco de Campoy: manzana B.
- Urb. Las Gardenias de Campoy: manzana A.
Carabayllo
Horario: 8:30 a. m. – 4:30 p. m.
Zona afectada:
- Urb. Los Álamos de Carabayllo: manzanas A2, A3, A4, A9, A10 y A12.
San Miguel
Horario: 8:00 a. m. – 6:00 p. m.
Zonas afectadas:
- Av. Costanera: cuadra 9.
- Av. La Paz: cuadras 7 y 8.
- Jr. Comandante Espinar: cuadra 1.
- Calle Nueva: cuadra 1.
- Pasaje 1: cuadra 1.
- Mercado Modelo San Miguel.
- Pasaje Venus: cuadra 7.
San Martín de Porres
Horario: 10:00 a. m. – 1:00 p. m.
Zonas afectadas:
- Asociación Los Jardines de Santa Rosa: manzanas E y G.
- Asociación de Vivienda San Antonio: manzana A.
- Pro. Vivienda Virgen de las Mercedes: manzana E.
Los Olivos
Horario: 9:00 a. m. – 3:30 p. m.
Zonas afectadas:
- Asociación de Vivienda Reforma Agraria: manzanas B, C, D, E y H.
- Asociación Pro. Vivienda La Estrella: manzanas G y H.
- Pan. Norte km 22: manzanas B, C y D.
- Asociación de Vivienda Los Servidores: manzanas B y E.
- Urb. Puerta del Sol: manzanas B, C, D y E.
Los Olivos / Puente Piedra
Horario: 10:00 a. m. – 3:30 p. m.
Zonas afectadas:
- Asociación Pro. Vivienda La Estrella de Pro: manzanas A, B, H, I, J y K.
- Urb. Pro 4to sector: manzanas AA4, BB4, EE4, GG4, H, HH4, J, V4, W4 y Z4.
- Asociación de Posesionarios El Huaranguito: manzanas A, B, C y D.
- Asociación de Vivienda Reforma Agraria: manzana I.
- Jr. El Derecho: cuadra 5.
- Jr. La Igualdad: cuadra 77.
- Pan. Norte km 22: manzanas B, C, D e I.
Independencia
Horario: 1:00 p. m. – 5:00 p. m.
Zonas afectadas:
- Av. 17 de Noviembre: cuadras 3 y 4.
- Jr. Los Amautas: cuadras 1 y 2.
- Jr. José Martí: cuadras 1 y 4.
- Jr. Los Delegados: cuadras 2, 3 y 4.
- Jr. Ramón Castilla: cuadra 3.
- Calle César Vallejo: cuadras 7 y 8.
- Jr. José Carlos Mariátegui: cuadra 4.
San Martín de Porres
Horario: 9:00 a. m. – 1:00 p. m.
Zona afectada:
- Proviv Tres Horizontes: manzanas I y J.
Pueblo Libre
Horario: 9:00 a. m. – 1:00 p. m.
Zonas afectadas:
- Jr. Gral. Domingo Nieto: cuadras 1, 2 y 3.
- Av. José Mariátegui: cuadra 17.
- Av. Brasil: cuadras 19, 20 y 21.
- Jr. José Ugarteche: cuadras 1, 2 y 3.
- Av. Paso de los Andes: cuadra 2.
- Jr. Santiago Wagner: cuadras 19 y 20.
- Jr. Antonio Polo: cuadra 4.
- Calle Marcos Palomino: cuadra 2.
- Jr. Loreto: cuadras 1 y 2.
- Mercado Municipal de Pueblo Libre.
- Av. Túpac Amaru: cuadras 2 y 4.
Chancay
Horario: 8:00 a. m. – 1:00 p. m.
Zona afectada:
- Cerro La Culebra: manzanas F y J.
- Calle Micaela Bastidas.
- Calle Alfonso Ugarte.
- Calle Principal.
Acos
Horario: 8:30 a. m. – 6:00 p. m.
Zona afectada:
- Comunidad Campesina de Carac y Coto, ubicada en el distrito de 27 de Noviembre.
¿Cómo prepararse ante un corte de luz programado?
- Carga celulares y baterías portátiles antes del inicio de la interrupción.
- Desconecta equipos eléctricos para protegerlos ante posibles variaciones de tensión cuando se restablezca el servicio.
- Ten linternas disponibles y evita depender únicamente de la iluminación del celular.
- Mantén cerrada la refrigeradora durante el corte para conservar por más tiempo la temperatura de los alimentos.
- Organiza tus actividades considerando el horario informado por Pluz y verifica el restablecimiento del servicio una vez culminado el periodo previsto.
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