Perú

Corte de luz en Lima este jueves: ¿qué distritos y zonas se quedarán sin energía el 27 de agosto?

Los cortes tendrán horarios distintos según la zona y no comprenderán necesariamente a todo el distrito, sino a sectores específicos incluidos en la programación de la empresa

Tres trabajadores con uniformes azules y cascos blancos operan junto a un camión elevador de Pluz cerca de un poste de luz y un semáforo en rojo en la calle
Trabajadores de la empresa Pluz efectúan tareas de mantenimiento en un poste de tendido eléctrico durante la noche en la calle Pedro Pascual Farfán. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La empresa Pluz Perú, antes Enel, ha programado nuevos cortes temporales del servicio eléctrico para este jueves 27 de agosto en diferentes sectores de Lima y Callao. Las interrupciones se realizarán durante horarios establecidos por la empresa distribuidora.

La programación de cortes de luz comprende zonas de Callao, San Juan de Lurigancho, Carabayllo, San Miguel, San Martín de Porres, Los Olivos, Puente Piedra, Independencia y Pueblo Libre. Además, se incluyen sectores de Chancay y Acos. Los cortes no abarcarán necesariamente a todo el distrito, sino únicamente a las áreas detalladas en el cronograma.

¿Qué distritos tendrán corte de luz?

Callao

Horario: 9:00 a. m. – 5:00 p. m.

Zonas afectadas:

  • Asociación Pro. Vivienda 200 Millas: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M y O.
  • Av. Néstor Gambetta: cuadra 53.

San Juan de Lurigancho

Horario: 9:30 a. m. – 3:30 p. m.

Zonas afectadas:

  • Urb. Lotización Campoy: manzanas A y B.
  • Asociación Villa Mercedes de Campoy: manzana B.
  • A.H. San Francisco de Campoy: manzana B.
  • Urb. Las Gardenias de Campoy: manzana A.

Carabayllo

Horario: 8:30 a. m. – 4:30 p. m.

Zona afectada:

  • Urb. Los Álamos de Carabayllo: manzanas A2, A3, A4, A9, A10 y A12.

San Miguel

Horario: 8:00 a. m. – 6:00 p. m.

Zonas afectadas:

  • Av. Costanera: cuadra 9.
  • Av. La Paz: cuadras 7 y 8.
  • Jr. Comandante Espinar: cuadra 1.
  • Calle Nueva: cuadra 1.
  • Pasaje 1: cuadra 1.
  • Mercado Modelo San Miguel.
  • Pasaje Venus: cuadra 7.

San Martín de Porres

Horario: 10:00 a. m. – 1:00 p. m.

Zonas afectadas:

  • Asociación Los Jardines de Santa Rosa: manzanas E y G.
  • Asociación de Vivienda San Antonio: manzana A.
  • Pro. Vivienda Virgen de las Mercedes: manzana E.

Los Olivos

Horario: 9:00 a. m. – 3:30 p. m.

Zonas afectadas:

  • Asociación de Vivienda Reforma Agraria: manzanas B, C, D, E y H.
  • Asociación Pro. Vivienda La Estrella: manzanas G y H.
  • Pan. Norte km 22: manzanas B, C y D.
  • Asociación de Vivienda Los Servidores: manzanas B y E.
  • Urb. Puerta del Sol: manzanas B, C, D y E.

Los Olivos / Puente Piedra

Horario: 10:00 a. m. – 3:30 p. m.

Zonas afectadas:

  • Asociación Pro. Vivienda La Estrella de Pro: manzanas A, B, H, I, J y K.
  • Urb. Pro 4to sector: manzanas AA4, BB4, EE4, GG4, H, HH4, J, V4, W4 y Z4.
  • Asociación de Posesionarios El Huaranguito: manzanas A, B, C y D.
  • Asociación de Vivienda Reforma Agraria: manzana I.
  • Jr. El Derecho: cuadra 5.
  • Jr. La Igualdad: cuadra 77.
  • Pan. Norte km 22: manzanas B, C, D e I.

Independencia

Horario: 1:00 p. m. – 5:00 p. m.

Zonas afectadas:

  • Av. 17 de Noviembre: cuadras 3 y 4.
  • Jr. Los Amautas: cuadras 1 y 2.
  • Jr. José Martí: cuadras 1 y 4.
  • Jr. Los Delegados: cuadras 2, 3 y 4.
  • Jr. Ramón Castilla: cuadra 3.
  • Calle César Vallejo: cuadras 7 y 8.
  • Jr. José Carlos Mariátegui: cuadra 4.

San Martín de Porres

Horario: 9:00 a. m. – 1:00 p. m.

Zona afectada:

  • Proviv Tres Horizontes: manzanas I y J.

Pueblo Libre

Horario: 9:00 a. m. – 1:00 p. m.

Zonas afectadas:

  • Jr. Gral. Domingo Nieto: cuadras 1, 2 y 3.
  • Av. José Mariátegui: cuadra 17.
  • Av. Brasil: cuadras 19, 20 y 21.
  • Jr. José Ugarteche: cuadras 1, 2 y 3.
  • Av. Paso de los Andes: cuadra 2.
  • Jr. Santiago Wagner: cuadras 19 y 20.
  • Jr. Antonio Polo: cuadra 4.
  • Calle Marcos Palomino: cuadra 2.
  • Jr. Loreto: cuadras 1 y 2.
  • Mercado Municipal de Pueblo Libre.
  • Av. Túpac Amaru: cuadras 2 y 4.

Chancay

Horario: 8:00 a. m. – 1:00 p. m.

Zona afectada:

  • Cerro La Culebra: manzanas F y J.
  • Calle Micaela Bastidas.
  • Calle Alfonso Ugarte.
  • Calle Principal.

Acos

Horario: 8:30 a. m. – 6:00 p. m.

Zona afectada:

  • Comunidad Campesina de Carac y Coto, ubicada en el distrito de 27 de Noviembre.

¿Cómo prepararse ante un corte de luz programado?

Una familia compuesta por dos adultos y dos niños está sentada en una sala iluminada con velas mientras una puerta abierta muestra la calle.
Una familia permanece sentada en la sala de su casa iluminada por velas debido a la suspensión del servicio de energía eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Carga celulares y baterías portátiles antes del inicio de la interrupción.
  • Desconecta equipos eléctricos para protegerlos ante posibles variaciones de tensión cuando se restablezca el servicio.
  • Ten linternas disponibles y evita depender únicamente de la iluminación del celular.
  • Mantén cerrada la refrigeradora durante el corte para conservar por más tiempo la temperatura de los alimentos.
  • Organiza tus actividades considerando el horario informado por Pluz y verifica el restablecimiento del servicio una vez culminado el periodo previsto.

Temas Relacionados

corte de luzLimaCallaoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fixture que le resta a Universitario en el Torneo Clausura 2026: partidos para pelear por el título de la Liga 1

El equipo de Héctor Cúper tiene once encuentros más, entre ellos el clásico ante Alianza Lima en Matute. A continuación, el detalle de su calendario

Fixture que le resta a Universitario en el Torneo Clausura 2026: partidos para pelear por el título de la Liga 1

MTPE: “Va a haber feriados regionales y podría haber ‘nacionales’”, por la llegada del papa León XIV

Habemus feriados papam. El ministro de Trabajo reveló que se evalúan sí feriados nacionales, pero que las fechas libres para regiones donde visite el sumo pontífice estarían casi confirmadas

MTPE: “Va a haber feriados regionales y podría haber ‘nacionales’”, por la llegada del papa León XIV

Ladrones aprovecharon que una familia salió para vaciar su casa: se llevaron televisores, laptops y hasta cartas de amor

Al regresar a casa tras unas horas fuera, la familia encontró la cerradura rota y la puerta palanqueada, además de varios ambientes completamente desordenados y sin sus principales objetos de valor

Ladrones aprovecharon que una familia salió para vaciar su casa: se llevaron televisores, laptops y hasta cartas de amor

Junín: Chupaca, epicentro del último sismo que dejó muertos en Perú, no para de temblar a poco más de un mes de la tragedia

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el temblor más reciente ocurrió la madrugada de hoy 26 de agosto y fue de 3.6, con 10 kilómetros de profundidad e intensidad II-III de Mercalli

Junín: Chupaca, epicentro del último sismo que dejó muertos en Perú, no para de temblar a poco más de un mes de la tragedia

Un hospital de EsSalud acaba de igualar a los gigantes de EE UU y Europa en cirugía de páncreas

El Hospital Almenara ha alcanzado una mortalidad inferior al 5% en pacientes sometidos a cirugía pancreática compleja, igualando estándares de los principales centros internacionales

Un hospital de EsSalud acaba de igualar a los gigantes de EE UU y Europa en cirugía de páncreas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo insiste en buscar su libertad con informe de la ONU: PJ admite su apelación

Pedro Castillo insiste en buscar su libertad con informe de la ONU: PJ admite su apelación

“Hemos recibido el país con cifras terribles”: Keiko Fujimori afirma que su Gobierno comenzará a mostrar resultados en 2027

PJ ordena devolver a la Universidad Alas Peruanas sus locales que vienen siendo usados por Pronabi

Proyecto de ley de “apología al delito” no fue retirado por Renovación Popular: propuesta está en Comisión de Justicia

José Domingo Pérez responde a Beto Ortiz por foto difundida: “Quiere mostrarme como infiel, pero se equivoca”

ENTRETENIMIENTO

Papa León XIV entre los mejores vestidos ‘más originales’ de 2026, según Vanity Fair

Papa León XIV entre los mejores vestidos ‘más originales’ de 2026, según Vanity Fair

‘Avengers: Endgame Encore’ en Perú: fecha, preventa de entradas y cines para su reestreno

Rebeca Escribens recordó la vez que una bebé Gia Meier hizo ‘pataleta’ y le dejó una marca para siempre: “Eras el exorcista”

El consejo de Christian Meier a su hija Gia y Zaca TV: “Nunca vayan a la televisión”

Ricardo Mendoza da detalles de su boda privada con Katya Mosquera: “Era el matrimonio que soñaba”

DEPORTES

Paola Villegas esperaba una oportunidad en la selección tras su salto a Brasil: “No se dio, pero estoy 100% disponible”

Paola Villegas esperaba una oportunidad en la selección tras su salto a Brasil: “No se dio, pero estoy 100% disponible”

Fixture que le resta a Universitario en el Torneo Clausura 2026: partidos para pelear por el título de la Liga 1

Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final de Copa de la Liga 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Huancayo HOY: partido por cuartos de final de Copa de la Liga 2026

Fixture que le resta a Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026: partidos para luchar por el título de la Liga 1