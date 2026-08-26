El consejo de Christian Meier a su hija Gia y Zaca TV: “Nunca vayan a la televisión”

Entre risas y aplausos, Christian Meier sorprende a todos los integrantes de 'Zaca TV' con un consejo final inesperado para los jóvenes conductores, generando un momento divertido y memorable en el set.

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El episodio número 100 de Zaca TV quedó marcado por la visita de Christian Meier, quien sorprendió a los conductores y a la audiencia con un consejo poco común para quienes buscan crecer en los medios. El actor y cantante peruano compartió un mensaje que se aleja de los caminos tradicionales del espectáculo: “Nunca vayan a la televisión”, recomendó a su hija Gia Meier y a los integrantes del programa, reafirmando su apuesta por los nuevos formatos digitales.

Durante la emisión, Meier agradeció la invitación y resaltó el trabajo realizado por el equipo de Zaca TV. Al finalizar su participación, dejó una reflexión que generó debate entre los presentes.

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“Rafita, a todos en realidad gracias, porque lo que están haciendo es hermoso gracias y quédense acá nunca vayan a la televisión quédense acá, nunca vayan quédense acá”, expresó el actor, quien ha protagonizado numerosas producciones reconocidas en la televisión latinoamericana. La insistencia en su mensaje captó la atención y se convirtió en uno de los momentos más recordados del encuentro.

Christian Meier y Gia en Zaca TV, la tierna complicidad que hay entre ambos. YouTube: Zaca TV

El consejo de Meier resonó fuerte en el estudio y en redes sociales, donde se discutió el valor de los medios alternativos frente a la televisión tradicional. Su postura sugiere una revalorización de los contenidos creados fuera de los grandes canales, en plataformas donde la autenticidad y la cercanía con la audiencia ocupan el primer plano. Para el equipo de Zaca TV, la intervención de Meier representó un espaldarazo a la decisión de mantener su espacio en el universo digital y seguir generando contenidos en libertad.

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La participación de Christian Meier no solo sirvió para celebrar el aniversario del programa, sino que dejó en evidencia la transformación de los hábitos de consumo audiovisual. Al elegir no recomendar la transición a la televisión, el actor propuso una mirada distinta sobre el éxito y la exposición mediática.

Su mensaje, transmitido en vivo, fue interpretado como una invitación a preservar la independencia y la espontaneidad que ofrecen los formatos digitales, donde los creadores tienen mayor autonomía sobre sus proyectos.

El actor Christian Meier y su hija Gia realizan una dinámica de gestos en el plató del programa Zaca TV.

El paso de Christian Meier por Zaca TV también reveló detalles poco conocidos sobre su vida personal. Durante una de las secuencias más comentadas del programa, Giacomo Benavides, conductor e hijo del humorista Alfredo Benavides, preguntó al invitado quién era la persona más famosa en su lista de contactos telefónicos. La curiosidad en el estudio aumentó cuando Doménico Benavides anticipó la posible respuesta: “Dice Messi y automáticamente yo me desconozco”.

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Ante la expectativa, Meier confirmó que entre sus contactos figura el nombre de Lionel Messi, aunque aclaró que el número había cambiado recientemente. “Sí, pero es que lo que pasa es que tengo el teléfono anterior de Leo, pero lo cambió la semana pasada”, respondió el actor, provocando sorpresa entre los presentes.

Christian Meier reveló en Zaca TV que tiene en su agenda contactos de Lionel Messi, Ricky Martin y otros personajes conocidos mundialmente.

Gia Meier, su hija, repitió el nombre del futbolista con asombro: “Leo”. El propio Meier añadió en tono distendido: “Seguramente, estoy esperando” que llegue la notificación del nuevo contacto, lo que desató las risas en el set. Giacomo Benavides concluyó la secuencia con humor: “Ni lo agendas porque ya se lo va a encontrar en otro juego”.

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La lista de nombres reconocidos en la agenda de Meier no terminó ahí. El actor mencionó también a Eros Ramazzotti y confirmó que mantiene contacto con Pedro Pascal. Ante la mención de este último, Gia Meier reaccionó sorprendida por la naturalidad con la que su padre lo nombró: “¡Pedro Pascal, lo dice muy tranqui!”. La conversación tomó un giro ameno cuando Andrea Noriega, compañera en el programa, pidió ser presentada con el actor chileno, uno de sus ídolos declarados.