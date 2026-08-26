Fixture que le resta a Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026: partidos para luchar por el título de la Liga 1

Fixture que le resta a Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026: partidos para pelear por el título de la Liga 1. - créditos: Liga 1

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La derrota de Sporting Cristal ante Alianza Atlético en Sullana marcó un punto de inflexión en el Torneo Clausura 2026. El cuadro ‘celeste’ perdió la oportunidad de consolidarse como uno de los líderes del certamen y complicó sus aspiraciones de título, aunque el fixture aún ofrece margen para la recuperación. Restan jornadas clave donde el equipo dirigido por Roberto Mosquera deberá mostrar solidez y carácter si quiere reengancharse en la pelea.

Lo inmediato para los ‘rimenses’ es un fixture exigente, con rivales de diferentes perfiles y necesidades. El grupo sabe que cada punto será determinante en la definición, especialmente considerando que la competencia se mantiene pareja y cualquier tropiezo puede resultar costoso en la tabla.

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El duelo más reciente será ante Sport Boys en condición de visitante, un rival directo en la lucha por los primeros puestos. Los ‘rosados’ vienen de una racha positiva y también necesitan sumar para no perder el tren de la Liga 1.

Alianza Sullana se hizo fuerte de local y consiguió una importante victoria ante Sporting Cristal. No te pierdas el resumen completo con todos los goles y las jugadas más destacadas del encuentro.

Luego, Sporting Cristal recibirá a Los Chankas en el Alberto Gallardo, en un partido donde tiene la obligación de hacerse fuertes en casa. Sin embargo, la presión aumentará al visitar a CD Moquegua, equipo que ha mejorado su performance en el Torneo Clausura y que suele complicar en su estadio.

La jornada 10 presenta a los ‘celestes’ frente a Atlético Grau en Lima, seguido de una salida complicada ante UTC en Cajamarca. El fixture no concede tregua: posteriormente, los ‘bajopontinos’ enfrentarán en casa a Comerciantes Unidos, otro club urgido de puntos para evitar el descenso.

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La fecha 13 será crucial: Sporting Cristal visitará a Cusco FC en la altura, un terreno históricamente adverso para los equipos capitalinos. Superar ese obstáculo podría significar un impulso anímico para encarar el tramo final del Clausura.

Uno de los partidos más esperados llegará en la fecha 14, cuando el elenco del Rímac reciba a Alianza Lima. El clásico moderno tendrá aroma de final, ya que el resultado podría inclinar la balanza del campeonato peruano.

Alianza Lima empató 1-1 ante Sporting Cristal en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026. - créditos: Liga 1

En la recta final, Sporting Cristal tendrán la posibilidad de sumar en casa ante FC Cajamarca y luego viajarán a Tarma para medir fuerzas con ADT, conjunto que pelea por la permanencia en la Liga 1. Finalmente, cerrará el Clausura recibiendo a Cienciano, que también busca puntos vitales en su lucha por objetivos propios.

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Los partidos que le restan a Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026

- Fecha 7: Sport Boys vs Sporting Cristal (visita)

- Fecha 8: Sporting Cristal vs Los Chankas (local)

- Fecha 9: CD Moquegua vs Sporting Cristal (visita)

- Fecha 10: Sporting Cristal vs Atlético Grau (local)

- Fecha 11: UTC vs Sporting Cristal (visita)

- Fecha 12: Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos (local)

- Fecha 13: Cusco FC vs Sporting Cristal (visita)

- Fecha 14: Sporting Cristal vs Alianza Lima (local)

- Fecha 15: Sporting Cristal vs FC Cajamarca (local)

- Fecha 16: ADT vs Sporting Cristal (visita)

- Fecha 17: Sporting Cristal vs Cienciano (local)

Deportivo Garcilaso y Universitario lideran la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 del fútbol peruano con trece puntos cada uno. (Tabla Torneo Clausura de la Liga 1 2026, campeonato, fútbol peruano, Liga 1 2026)

La opinión de Julio César Uribe por la derrota ante Alianza Atlético en Sullana

Tras la caída en Sullana, Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, dejó claro ante la prensa que “la amargura se resuelve con triunfos”. El dirigente manifestó su sorpresa y malestar por el resultado, señalando que el rival encontró caminos al gol que el propio DT Roberto Mosquera no había previsto. “Después de perder un partido que no veíamos por dónde el adversario nos podía hacer gol y nos hacen tres, sí nos preocupa”, reconoció.

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El ‘Diamante’ fue enfático en rechazar excusas relacionadas con el clima o las condiciones del estadio Campeones del 36. “El futbolista debe superar adversidades, por lo que es para todos igual”, sostuvo, instando a jugadores y cuerpo técnico a enfocarse en corregir errores y no buscar atenuantes externos. Para Uribe, la autocrítica colectiva es el único camino para revertir la situación y encarar los once partidos restantes con la convicción necesaria.