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Carla Rueda entrena con Atenea mientras prepara su esperado regreso a las canchas: ¿Será su próximo equipo?

La ‘Cotito’ participa de los entrenamientos bajo las órdenes de Lorena Góngora, aunque el club todavía no la ha anunciado oficialmente como parte de su plantel para la próxima temporada

Carla Rueda entrena con Atenea mientras prepara su esperado regreso a las canchas.
Carla Rueda entrena con Atenea mientras prepara su esperado regreso a las canchas. Crédito: Atenea
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Carla Rueda continúa avanzando en su preparación para volver a las canchas. La experimentada voleibolista peruana está participando de los entrenamientos oficiales de Atlético Atenea, donde trabaja bajo las órdenes de la entrenadora Lorena Góngora y viene sumando nuevamente exigencias propias de la competencia.

El club mostró a la ‘Cotito’ en sus redes sociales a través de una fotografía correspondiente a la jornada de este jueves 20 de agosto. Rueda aparece junto a otros integrantes de la institución y la publicación fue acompañada por la frase: “Equipo ganador del día”.

Atenea también compartió imágenes en video de su más reciente entrenamiento, en las que se observa a Carla Rueda participando activamente de la sesión. La voleibolista de 36 años realizó trabajos tanto en ataque como en recepción y también formó parte de un duelo amistoso, en una nueva señal de que viene recuperando progresivamente el ritmo de juego.

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Su presencia en estas actividades representa un nuevo paso dentro del proceso que inició meses atrás, cuando comenzó a intensificar su preparación física con el objetivo de regresar a la competencia.

Rueda había mostrado previamente parte de sus trabajos junto a la argentina Julieta Lazcano, quien también se encontraba en proceso de preparación para volver al vóley. En aquella oportunidad, la ‘Cotito’ dejó clara su motivación por retomar la actividad profesional y destacó la importancia de tener una meta definida.

La 'Cotito' se alista para volver a las canchas y jugar la Liga Peruana de Vóley. (Video: Atenea)

¿Carla Rueda jugará por Atenea?

Aunque la presencia de Carla Rueda en los entrenamientos de Atenea aumenta las posibilidades de que pueda defender al club durante la próxima temporada, todavía no existe una confirmación oficial al respecto.

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Hasta el momento, la institución de las ‘diosas’ no ha anunciado a la ‘Cotito’ como integrante de su plantel para la próxima edición de la Liga Peruana de Vóley. Lo confirmado es que la atacante viene trabajando con el grupo y bajo las órdenes de Lorena Góngora.

Por ello, si bien existe una alta posibilidad de que Rueda pueda continuar su carrera en la institución, su futuro todavía no está cerrado. Será necesario esperar un anuncio oficial para confirmar cuál será finalmente el equipo que defenderá cuando regrese a la competencia.

Además, existe un antecedente reciente que invita a tomar con cautela la situación. Claudia Palza también entrenó con Atenea cuando se encontraba sin equipo, con el objetivo de mantenerse en actividad y no perder ritmo competitivo.

Sin embargo, la atacante posteriormente tomó otro rumbo y se incorporó a un club de la Liga de Venezuela. Tras su experiencia en el extranjero, Palza regresó al Perú y actualmente forma parte de las filas de Universitario de Deportes. Por ello, el hecho de que una voleibolista entrene con Atenea no implica necesariamente que vaya a disputar la próxima temporada con el equipo.

La publicación de Atenea con Carla Rueda como protagonista.
La publicación de Atenea con Carla Rueda como protagonista. Crédito: Captura

Carla Rueda se acerca a su esperado regreso

Mientras se define su futuro deportivo, la prioridad de la ‘Cotito’ parece estar puesta en recuperar completamente sus sensaciones dentro de la cancha. Su participación en los entrenamientos colectivos le permite volver a trabajar aspectos como el ataque, la recepción y el juego propiamente dicho.

La presencia de Carla Rueda en un equipo de la máxima categoría supone, además, una señal positiva para quienes esperan volver a verla competir. La experimentada jugadora continúa preparándose y, aunque todavía no existe una fecha confirmada para su regreso oficial, cada entrenamiento representa un paso más hacia su vuelta al vóley competitivo.

Su próximo destino aún está por definirse, pero su presencia en las prácticas de Atenea deja claro que la ‘Cotito’ ya trabaja pensando en volver a jugar.

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