Korina Rivadeneira revela que una respuesta de Mario Hart sobre su hija le “produjo muchísimo terror” cuando intentó separarse por primera vez

La actriz Korina Rivadeneira relató en sus redes sociales un episodio de intento de separación de su esposo Mario Hart.

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Korina Rivadeneira reveló este jueves 20 de agosto, en una serie de videos publicados en su cuenta de Instagram, que hubo un intento previo de separación antes de la ruptura definitiva con Mario Hart, y que ese episodio estuvo marcado por una respuesta del piloto sobre su hija que, según sus propias palabras, le “produjo muchísimo terror”.

La actriz venezolana no entró en detalles sobre el contenido de esa respuesta, pero sí explicó el contexto que hizo que ese momento la afectara de forma tan profunda. La revelación forma parte del relato más amplio que Rivadeneira ofreció este jueves para contar su versión sobre el fin de una relación de nueve años.

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Dentro de ese relato, el episodio del primer intento de separación es uno de los más cargados emocionalmente y, al mismo tiempo, uno de los que más preguntas deja abiertas, precisamente porque la actriz optó por no revelar qué fue lo que Hart respondió.

Korina Rivadeneira se sincera sobre un momento crítico en su relación, revelando que consideró la separación y cómo una respuesta sobre su hija la llenó de 'muchísimo terror'. Video: Instagram Korina Rivadeneira

“Una respuesta que me produjo muchísimo terror”: qué dijo Korina y qué decidió callar

En sus videos de Instagram, Korina Rivadeneira narró que en un momento de la relación fue ella quien planteó la posibilidad de separarse. Lo que ocurrió a continuación la llevó a cambiar de decisión. “Recuerdo que en un momento yo planteé la posibilidad de separarnos. No voy a entrar en detalles porque... pero sí puedo decir que una respuesta que obtuve acerca de una decisión respecto a mi hija me produjo muchísimo terror”, afirmó.

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La actriz no especificó qué tipo de decisión estaba en juego ni cuál fue la respuesta concreta de Hart. Esa omisión fue deliberada: a lo largo de sus videos, Rivadeneira fue consistente en señalar que hay aspectos de su historia que no hará públicos porque “pertenecen únicamente a nosotros”. El episodio del terror fue uno de los pocos en los que la actriz se detuvo a describir su reacción emocional sin revelar el detonante.

Lo que sí explicó fue el peso que tuvo su condición personal en ese momento. “Yo siendo una venezolana, que pasó por todo lo que pasó con migración, está sola acá porque no tiene su familia, que no tiene los contactos. Ese episodio a mí me generó muchísimo terror, como dije”, relató. La frase sitúa el miedo no solo en la respuesta de Hart, sino en la vulnerabilidad específica de una mujer migrante, sin red familiar en el Perú, enfrentada a una decisión que involucraba a su hija.

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Korina Rivadeneira explicó cómo su relación de pareja con Mario Hart se fue deteriorando a lo largo de los años, especialmente después de convertirse en madre. Explora las diferencias de personalidad, las presiones económicas y el sentimiento de agobio que la llevaron a un punto de quiebre. Video: Instagram Korina Rivadeneira

La decisión de continuar y los años que siguieron

Tras ese episodio, Rivadeneira señaló que la pareja tomó una decisión conjunta: seguir adelante de la mejor manera posible. “A partir de ese momento decidimos continuar de la mejor forma posible dentro de lo que cabe. Decidimos seguir criando, viviendo momentos juntos”, relató. Y fue explícita en que no quiere borrar lo que vino después: “No quiero borrar todos esos momentos tan bonitos que vivimos porque sí existieron”.

Ese período de continuidad, sin embargo, no resolvió las diferencias de fondo. En otras partes de sus videos, la actriz describió cómo el deterioro de la relación se fue profundizando con los años, con la maternidad como uno de los grandes puntos de quiebre y el último año como el más duro de todos: ataques de pánico, noches sin dormir y una sensación de no poder más que, según contó, procesó en completa soledad y sin documentar en redes sociales.

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La ruptura definitiva llegó por decisión de Hart, según aclaró Rivadeneira en sus videos. El piloto tomó esa decisión en dos oportunidades, y en la segunda, la actriz señaló que estuvo de acuerdo. “Soy consciente de que era una relación que ya no daba para más. Yo acepté y decidí reconstruir mi vida”, afirmó.

Una migrante venezolana sola en Perú: el contexto que ella misma puso sobre la mesa

El detalle que Rivadeneira eligió destacar al describir su reacción ante aquel episodio —su condición de venezolana migrante, sin familia en el Perú y sin los contactos que podrían haber sido un respaldo— no es menor dentro de su relato. La actriz lo usó para explicar por qué esa respuesta de Hart la afectó de una manera que, en otras circunstancias, quizás no habría tenido el mismo peso.

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Abro mi corazón para contarles cómo mi relación se fue deteriorando con los años, especialmente después de convertirme en mamá. Las diferencias que antes nos unían se convirtieron en abismos, y la presión económica y emocional me llevó al límite.

La modelo llegó al Perú desde Venezuela y construyó su carrera en el medio artístico local de forma independiente. En otros tramos de sus videos aclaró que su situación migratoria nunca dependió de su relación con Hart: obtuvo primero su residencia como trabajadora y luego regularizó su situación a través de una ley de amparo, sin usar el matrimonio ni la convivencia para tramitar documentos.

Pero al momento del episodio que describió, esa soledad estructural —sin familia cercana, sin una red de contención local— formaba parte de su realidad cotidiana. Esa combinación de factores —una respuesta que no reveló, el miedo que sí describió y la vulnerabilidad de su posición como migrante— es lo que Rivadeneira eligió dejar registrado en sus videos como parte de su historia.

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