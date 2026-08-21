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Jean Ferrari resalta el talento de Piero Cari, sin espacio en Alianza Lima de Pablo Guede: “No me deja de sorprender”

El directivo en Videna no dudó en reconocer la capacidad del novel futbolista y lamentó que no sume minutos sustanciales en el conjunto de La Victoria

El director general de fútbol de la Federación se refirió a las condiciones del joven volante, quien no es tenido en cuenta por Pablo Guede en Alianza Lima. Crédito: YouTube L1 Max.
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Piero Cari es una de las jóvenes promesas de Alianza Lima y, a sus 18 años, genera expectativa por el potencial que ha mostrado desde su aparición en el fútbol profesional. Sin embargo, su situación cambió con la llegada de Pablo Guede al banquillo ’blanquiazul’. El mediocampista perdió protagonismo y su presencia en el primer equipo se redujo considerablemente.

Durante el Torneo Apertura, Cari apenas disputó cuatro encuentros oficiales y acumuló 84 minutos en toda la temporada. En el presente Clausura, en tanto, todavía no ha sumado minutos con el conjunto victoriano. Esta situación ha generado interrogantes respecto al futuro inmediato de uno de los futbolistas llamados a convertirse en una alternativa importante para Alianza Lima.

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En medio de este panorama, Jean Ferrari, actual director de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), destacó las condiciones del joven volante. En conversación con ’L1 MAX’, el exfutbolista no ocultó su admiración por el juego de Cari y consideró que cuenta con características que pueden convertirlo en un futbolista importante.

“Piero Cari no me deja de sorprender, me encanta. Me parece un jugador fantástico”, manifestó Ferrari durante la entrevista.

Jean Ferrari resaltó la capacidad futbolística de Piero Cari.
Jean Ferrari resaltó la capacidad futbolística de Piero Cari. Crédito: FPF/Alianza Lima.

El directivo, además, lamentó que el mediocampista no esté teniendo la continuidad necesaria para desarrollar todo su potencial. Desde su perspectiva, la falta de minutos puede convertirse en un obstáculo para la evolución de un jugador que todavía atraviesa una etapa fundamental de su formación profesional.

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“Pero lamentablemente Alianza Lima no le está dando esa continuidad para poder acentuar esa calidad que tiene”, agregó.

Cari sumó minutos con la Sub 20 de Perú

Mientras espera una nueva oportunidad en Alianza Lima, Piero Cari continúa demostrando sus condiciones cuando recibe la posibilidad de jugar. El último ejemplo se produjo con la selección peruana Sub 20, donde tuvo participación en el amistoso frente al primer equipo de Sport Boys.

El encuentro terminó con victoria del conjunto ’rosado’ por 3-2 en el nuevo campo híbrido de la Videna. Cari fue uno de los futbolistas que consiguió marcar para la ‘blanquirroja’ y dejó una muestra de su capacidad individual.

El jugador de Alianza Lima marcó el segundo tanto de la 'bicolor' en amistoso. Créditos: FPF.

El volante recibió el balón al borde del área y, tras acomodarse para el remate, sacó un potente disparo que terminó en uno de los ángulos del arco rival. El remate fue imposible de detener para el guardameta de Sport Boys y significó uno de los descuentos de la selección peruana.

La actuación resulta importante para Cari porque le permite mantenerse activo pese a su poca participación con Alianza Lima. Además, el gol sirve como argumento para quienes consideran que el joven mediocampista necesita mayores oportunidades para demostrar sus condiciones en el fútbol profesional.

¿Cari puede volver a la consideración en Alianza Lima?

El panorama podría cambiar en los próximos días. Piero Cari tendría posibilidades de volver a integrar la lista de convocados de Alianza Lima para el partido frente a Melgar, correspondiente a una nueva jornada del Torneo Clausura.

De acuerdo con lo informado en la última edición de ‘Modo Fútbol’, Pablo Guede evalúa incluir al joven mediocampista en la convocatoria para el compromiso que los blanquiazules afrontarán en Arequipa. De concretarse, Cari volvería a ser considerado después de varias jornadas alejado de las nóminas del primer equipo.

Piero Cari – Alianza Lima – Perú – deportes – 12 marzo
La aparición de jóvenes como Piero Cari refuerza el rol de Alianza Lima como una cantera con presencia en el mercado internacional del fútbol sudamericano. (Facebook / Club Alianza Lima)

Su eventual regreso también serviría para despejar, al menos momentáneamente, las versiones que apuntaban a una posible salida del club. El mediocampista todavía tiene contrato con Alianza Lima y su futuro dependerá, en buena medida, de las oportunidades que pueda recibir durante la segunda parte de la temporada.

El duelo ante Melgar será especialmente importante para ambos equipos, por lo que Guede deberá definir si apuesta por la experiencia de sus principales futbolistas o concede espacio a jóvenes como Cari. El partido está programado para el domingo 23 de agosto, desde las 15:30 horas de Perú, en Arequipa.

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