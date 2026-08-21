Cienciano vs Montevideo City Torque: fechas de los partidos por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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Cienciano ya tiene rival para los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto cusqueño enfrentará a Montevideo City Torque por un lugar en las semifinales del certamen continental, luego de superar a Botafogo en una serie que tuvo todos los ingredientes para quedar en la memoria de sus hinchas.

El equipo dirigido por Horacio Melgarejo llegaba a Río de Janeiro con una ventaja de 6-1 conseguida en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. En la revancha, el cuadro brasileño se impuso por 1-0, pero el resultado no fue suficiente para remontar la eliminatoria. De esta manera, Cienciano avanzó con un marcador global de 6-2 y se instaló entre los ocho mejores del torneo. La goleada de la ida, con un triplete de Matías Succar, terminó siendo determinante para asegurar la clasificación.

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Su próximo desafío será Montevideo City Torque, que también llega con la ilusión de seguir avanzando en una campaña histórica. El elenco uruguayo eliminó a Tigre después de imponerse 2-1 en el Estadio Centenario, resultado que le permitió cerrar la serie con un global de 3-1. De esta manera, disputará por primera vez los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Cienciano resistió en Río de Janeiro y sacó boleto a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Crédito: REUTERS/Ricardo Moraes.

Fechas de los partidos por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 se jugarán en septiembre. Los partidos de ida están programados para la semana del 8 al 10 de septiembre, mientras que los cotejos de vuelta se disputarán entre el 15 y 17 del mismo mes.

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El ganador de esta llave se enfrentará en la siguiente ronda al vencedor del cruce entre Santos y Atlético Mineiro. El cuadro brasileño del ‘peixe’ consiguió su clasificación luego de empatar 0-0 con Macará y hacer valer el triunfo obtenido en la ida, mientras que Atlético Mineiro eliminó a RB Bragantino.

Así quedaron los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

River Plate/Santa Fe vs Vasco da Gama

Boca Juniors vs Santos

Atlético Mineiro vs Santos

Montevideo City Torque vs Cienciano

Así quedó el cuadro de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae

El camino de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026

La campaña de Cienciano invita a ilusionarse. El conjunto cusqueño volvió a demostrar que puede competir ante rivales de mayor presupuesto y encontró en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega una fortaleza que le permitió protagonizar algunas de las actuaciones más importantes de su recorrido internacional.

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El ‘papá’ integró el Grupo B de la Copa Sudamericana, donde enfrentó a Atlético Mineiro de Brasil, Academia Puerto Cabello de Venezuela y Juventud de Las Piedras de Uruguay. En esa primera etapa consiguió ocho puntos, producto de dos victorias, dos empates y dos derrotas, para finalizar en el segundo lugar de su zona.

Luego llegó uno de los primeros grandes golpes de la campaña. En los ’play-offs’, Cienciano se midió con Lanús, vigente campeón de la competencia, y sufrió una derrota por 2-0 en el encuentro de ida. Sin embargo, cuando regresó a Cusco protagonizó una espectacular remontada: venció 4-0 al conjunto argentino y consiguió su boleto a los octavos de final. Conmebol recuerda aquella remontada como una de las grandes reacciones de la edición.

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Análisis de la dolorosa caída de Lanús en la Copa Sudamericana. El equipo 'Granate' no pudo superar las condiciones de la altura en Cusco y fue goleado 4-0 por Cienciano, quedando eliminado del torneo | ESPN

En octavos apareció otro rival de enorme jerarquía: Botafogo. El cuadro brasileño había realizado una gran fase de grupos y llegó a la eliminatoria como uno de los equipos con mejor rendimiento del torneo. Sin embargo, Cienciano volvió a convertir la altura del Cusco en un factor determinante.

El 13 de agosto, el ‘papá’ goleó 6-1 al conjunto carioca. Matías Succar fue la gran figura con tres goles, mientras que Neri Bandiera aportó un doblete y Marcos Martinich completó la goleada. Matheus Martins descontó para Botafogo, pero la reacción brasileña quedó muy lejos de ser suficiente para cambiar el rumbo de la eliminatoria.

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Aunque Botafogo consiguió ganar 1-0 en la revancha disputada en Río de Janeiro, Cienciano sostuvo la enorme ventaja conseguida en Cusco y avanzó a los cuartos de final. Ahora, el objetivo es todavía mayor: eliminar a Montevideo City Torque y volver a disputar una semifinal continental.

La historia también alimenta la ilusión. Cienciano sabe lo que significa conquistar Sudamérica: en 2003 levantó la Copa Sudamericana y posteriormente ratificó aquella gesta con la Recopa Sudamericana. Más de dos décadas después, el equipo cusqueño vuelve a mirar hacia lo más alto.

El cuadro cusqueño aplastó 6-1 al conjunto brasileño en el primer choque de los octavos del torneo Conmebol - Crédito: ESPN.