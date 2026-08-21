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Horacio Melgarejo recibió llamado de atención tras peculiar acción en Cienciano vs Botafogo por Copa Sudamericana

El entrenador del ‘papá’ simuló que iba a controlar el balón desde su zona técnica y terminó pateando al aire sin llegar a tocarlo, por lo cual recibió una advertencia del árbitro

El técnico del ‘Papá’ protagonizó un curioso momento al simular que iba a controlar el balón desde su zona técnica, pero terminó pateando al aire sin llegar a tocarlo. (Video: DSports)
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Horacio Melgarejo volvió a ser protagonista de una situación particular durante un partido de Cienciano. El técnico del conjunto cusqueño protagonizó este jueves 20 de agosto un curioso momento en los primeros minutos del duelo frente a Botafogo, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El hecho ocurrió en el Estádio Nilton Santos, en Río de Janeiro, cuando el balón salió del campo y llegó hasta la zona técnica del ‘papá’. Melgarejo simuló que iba a controlar la pelota, pero terminó pateando al aire sin llegar a tocarla, gesto que generó la molestia de los integrantes del plantel brasileño.

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La acción tampoco pasó desapercibida para el árbitro paraguayo Juan Benítez, quien se acercó al entrenador de Cienciano para advertirle y llamarle la atención por lo ocurrido. Ante la observación del juez, el estratega argentino respondió a modo de justificación: “No la pude controlar”.

El episodio no pasó a mayores y el partido continuó con normalidad. No obstante, la peculiar acción de Melgarejo generó la reacción del banco de Botafogo y volvió a colocar al entrenador cusqueño en el centro de la atención durante un partido internacional.

Se calientan los ánimos en la Copa Sudamericana. El juez principal se acerca a la banca para dialogar con el entrenador Horacio Melgarejo, mientras el partido continúa con mucha fricción | DSports

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