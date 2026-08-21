UNMSM 2027-I: San Marcos confirma las fechas y bloques de su próximo examen de admisión

Un pupitre alberga las hojas de examen, la tarjeta de identificación y el lápiz de un postulante a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

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La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) fijó las fechas de su Examen de Admisión 2027-I para los días 17, 18, 24 y 25 de octubre de 2026, según informó Andina Noticias. La decisión se tomó en sesión extraordinaria del Consejo Universitario, donde el reglamento que regula el proceso fue aprobado por unanimidad.

La sesión estuvo presidida por la rectora de la UNMSM, Jeri Ramón Ruffner, y el documento aprobado fue elaborado por la Oficina Central de Admisión (OCA). De acuerdo con Andina Noticias, el reglamento establece el marco normativo completo del proceso de selección para el ciclo 2027-I.

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La rectora Jeri Ramón Ruffner preside la sesión del Consejo Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la que se fijó el cronograma del examen de admisión. (Agencia Andina)

Cuatro jornadas, cuatro áreas académicas

El examen se distribuye en cuatro jornadas, cada una asignada a un grupo de carreras según su área académica. Andina Noticias detalló la siguiente distribución:

Sábado 17 de octubre: Área D – Ciencias Económicas y de la Gestión, y Área E – Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales.

Domingo 18 de octubre: Área B – Ciencias Básicas, y Área C – Ingeniería.

Sábado 24 de octubre: Área A – Ciencias de la Salud (excepto Medicina Humana).

Domingo 25 de octubre: Área A – Medicina Humana.

Esta segmentación busca ordenar el flujo de miles de postulantes en una de las universidades públicas con mayor demanda del país.

Los postulantes fueron revisados meticulosamente antes de entrar al aula, parte de las estrictas medidas de seguridad implementadas por la universidad. - Crédito: UNMSM

¿Quiénes pueden postular?

El reglamento establece que podrán postular los estudiantes que cursen el quinto grado de educación secundaria durante el año lectivo 2026, así como los egresados de Educación Básica Regular (EBR) y Educación Básica Alternativa (EBA) que cumplan con los requisitos correspondientes.

Los alumnos de primero a cuarto grado de secundaria también pueden participar en el proceso, aunque con una restricción: no tendrán derecho a ocupar una vacante, reservar el ingreso ni recibir constancia de admisión, independientemente del resultado que obtengan.

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Los postulantes que logren una vacante en el proceso San Marcos 2027-I recibirán sus constancias de ingreso entre el 2 y el 6 de noviembre de 2026, conforme al cronograma incluido en el Reglamento de Admisión aprobado por el Consejo Universitario.

Admisión UNMSM 2026 II: así inicia el proceso de examen de la segunda fecha| San Marcos