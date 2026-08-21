Perú
Agregar Infobae enGoogle

UNMSM 2027-I: San Marcos confirma las fechas y bloques de su próximo examen de admisión

La Oficina Central de Admisión elaboró el reglamento que distribuye el examen en cuatro jornadas según área académica. Los egresados de Educación Básica Regular y Alternativa también podrán postular

Hojas de evaluación con ficha de identificación, un carné con foto, un lápiz y un borrador sobre una carpeta escolar
Un pupitre alberga las hojas de examen, la tarjeta de identificación y el lápiz de un postulante a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Guardar

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) fijó las fechas de su Examen de Admisión 2027-I para los días 17, 18, 24 y 25 de octubre de 2026, según informó Andina Noticias. La decisión se tomó en sesión extraordinaria del Consejo Universitario, donde el reglamento que regula el proceso fue aprobado por unanimidad.

La sesión estuvo presidida por la rectora de la UNMSM, Jeri Ramón Ruffner, y el documento aprobado fue elaborado por la Oficina Central de Admisión (OCA). De acuerdo con Andina Noticias, el reglamento establece el marco normativo completo del proceso de selección para el ciclo 2027-I.

PUBLICIDAD

Tres autoridades sentadas ante una mesa con el escudo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y un busto al fondo
La rectora Jeri Ramón Ruffner preside la sesión del Consejo Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la que se fijó el cronograma del examen de admisión. (Agencia Andina)

Cuatro jornadas, cuatro áreas académicas

El examen se distribuye en cuatro jornadas, cada una asignada a un grupo de carreras según su área académica. Andina Noticias detalló la siguiente distribución:

  • Sábado 17 de octubre: Área D – Ciencias Económicas y de la Gestión, y Área E – Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales.
  • Domingo 18 de octubre: Área B – Ciencias Básicas, y Área C – Ingeniería.
  • Sábado 24 de octubre: Área A – Ciencias de la Salud (excepto Medicina Humana).
  • Domingo 25 de octubre: Área A – Medicina Humana.

Esta segmentación busca ordenar el flujo de miles de postulantes en una de las universidades públicas con mayor demanda del país.

Postales del proceso de admisión
Los postulantes fueron revisados meticulosamente antes de entrar al aula, parte de las estrictas medidas de seguridad implementadas por la universidad. - Crédito: UNMSM

¿Quiénes pueden postular?

El reglamento establece que podrán postular los estudiantes que cursen el quinto grado de educación secundaria durante el año lectivo 2026, así como los egresados de Educación Básica Regular (EBR) y Educación Básica Alternativa (EBA) que cumplan con los requisitos correspondientes.

Los alumnos de primero a cuarto grado de secundaria también pueden participar en el proceso, aunque con una restricción: no tendrán derecho a ocupar una vacante, reservar el ingreso ni recibir constancia de admisión, independientemente del resultado que obtengan.

PUBLICIDAD

Los postulantes que logren una vacante en el proceso San Marcos 2027-I recibirán sus constancias de ingreso entre el 2 y el 6 de noviembre de 2026, conforme al cronograma incluido en el Reglamento de Admisión aprobado por el Consejo Universitario.

Admisión UNMSM 2026 II: así inicia el proceso de examen de la segunda fecha| San Marcos
Admisión UNMSM 2026 II: así inicia el proceso de examen de la segunda fecha| San Marcos

Temas Relacionados

Examen de admisiónSan MarcosUNMSMUNMSM 2027peru-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cienciano 0-1 Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

Con el regreso de Carlos Garcés al once titular, el cuadro cusqueño busca sellar su clasificación a cuartos de final del torneo Conmebol. En el duelo de ida, el ‘papá’ goleó 6-1. Sigue las incidencias

Cienciano 0-1 Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

Horacio Melgarejo recibió llamado de atención tras peculiar acción en Cienciano vs Botafogo por Copa Sudamericana

El entrenador del ‘papá’ simuló que iba a controlar el balón desde su zona técnica y terminó pateando al aire sin llegar a tocarlo, por lo cual recibió una advertencia del árbitro

Horacio Melgarejo recibió llamado de atención tras peculiar acción en Cienciano vs Botafogo por Copa Sudamericana

Curwen amenaza con responderle a Magaly Medina tras el ampay de su novia Carla Campos: “Te has equivocado conmigo”

En su streaming del 19 de agosto, el creador de contenido aseguró que Magaly está acostumbrada a que los ampayados no respondan y le advirtió: “Tú sacas un reportaje, yo también”

Curwen amenaza con responderle a Magaly Medina tras el ampay de su novia Carla Campos: “Te has equivocado conmigo”

Terremoto en Ayacucho: conductora mantiene la calma en vivo y recuerda la mochila de emergencia durante el sismo 7.2

En plena transmisión, Katyusca Torres Aybar pidió calma y recordó la importancia de la mochila de emergencia y el plan familiar.

Terremoto en Ayacucho: conductora mantiene la calma en vivo y recuerda la mochila de emergencia durante el sismo 7.2

Korina Rivadeneira revela exigencias económicas de Mario Hart durante su matrimonio: “Me sentía sobrepasada y era demasiado para mí”

La actriz aseguró que la relación se fue deteriorando por años y que el quiebre se profundizó cuando se convirtió en mamá: “Trabajaba, pasaba muchas noches sin dormir”.

Korina Rivadeneira revela exigencias económicas de Mario Hart durante su matrimonio: “Me sentía sobrepasada y era demasiado para mí”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“No soy miserable”: MTC responde a López Aliaga y encarga a ProInversión la viabilidad del tren Lima-Chosica

“No soy miserable”: MTC responde a López Aliaga y encarga a ProInversión la viabilidad del tren Lima-Chosica

Ministro del Interior defiende a Óscar Arriola y afirma que para cesarlo “tiene que morirse”, delinquir o renunciar

Seguridad, corrupción e infraestructura: el debate que dejó la presentación de Luis Gallareta y su gabinete en el Congreso

Curwen niega pagos de Carlos Bruce y afirma que le hace campaña “para joder” y hacer perder a López Aliaga

José Arista se olvida de su etapa con Dina Boluarte y la culpa, junto a otros expresidentes, por ineficiencia y corrupción

ENTRETENIMIENTO

Curwen amenaza con responderle a Magaly Medina tras el ampay de su novia Carla Campos: “Te has equivocado conmigo”

Curwen amenaza con responderle a Magaly Medina tras el ampay de su novia Carla Campos: “Te has equivocado conmigo”

Terremoto en Ayacucho: conductora mantiene la calma en vivo y recuerda la mochila de emergencia durante el sismo 7.2

Korina Rivadeneira revela exigencias económicas de Mario Hart durante su matrimonio: “Me sentía sobrepasada y era demasiado para mí”

Cochinola 2026: Nicky Jam y Wisin envían saludo a sus fans previo a su llegada a Perú para ser parte de festival

Paolo Guerrero rompe su silencio sobre Ana Paula Consorte tras rumores de crisis y polémica por hackeo

DEPORTES

Cienciano 0-1 Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

Cienciano 0-1 Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

Horacio Melgarejo recibió llamado de atención tras peculiar acción en Cienciano vs Botafogo por Copa Sudamericana

El rodillazo de Alejandro Hohberg que sacó a Warleson del Cienciano vs Botafogo: quijada cortada y cambio de arquero en el descuento

Jean Ferrari resalta el talento de Piero Cari, sin espacio en Alianza Lima de Pablo Guede: “No me deja de sorprender”

Cienciano recibió golazo en 8 minutos de Botafogo por octavos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026