Curwen niega pagos de Carlos Bruce y afirma que le hace campaña “para joder” y hacer perder a López Aliaga

Curwen niega haber recibido pagos de Carlos Bruce, Somos Perú o cualquier otro equipo político por el contenido difundido en su espacio ‘Brutalidad Política’

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El comunicador Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen, negó este jueves haber recibido pagos por hacer campaña a favor del candidato a la Alcaldía de Lima Carlos Bruce, a quien ha respaldado en los últimos días desde su espacio de streaming ‘Brutalidad Política’.

En la reciente edición de su programa, Caballero afirmó que su apoyo surgió tras la exposición mediática que ha tenido en los últimos días y explicó que su objetivo es contribuir a evitar que el líder de Renovación, Rafael López Aliaga, gane en las Elecciones Regionales y Municipales de 2026, previstas para octubre.

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“Yo no le he cobrado nada al equpo ni de Somos Perú ni de Carlos Bruce ni de nadie. (...) Solo dije: si el equipo de ‘Techito’ me manda un caso, me lo pongo, e inmediatamente me escribieron, me lo enviaron y me lo puse solamente para joder a todos esos sobones que queiren que gane López Aliaga. A quien le caiga el guante, que se lo chante”, afirmó.

Caballero sostuvo que una situación similar ocurrió antes de los comicios generales de abril pasado, cuando expresó su respaldo al entonces aspirante Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), quien finalmente fue derrotado en las urnas por la actual presidenta, Keiko Fujimori.

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Admite que busca impedir el triunfo de Rafael López Aliaga en las elecciones municipales de octubre y afirma que su respaldo a Bruce responde a ese objetivo

Según explicó, tampoco recibió dinero por aquellos contenidos, ya que su propósito era impedir el triunfo de la hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), sobre quien ha escrito uno de sus libros.

“Sé que es difícil de creer, pero cuando me puse el sombrero de Roberto Sánchez no le cobré ni un sol porque mi objetivo era que pierda Keiko. Desafortunadamente, ganó. Ahora mi objetivo es que pierda López Aliaga (quien actualmente lidera las preferencias electorales)”, dijo.

El comunicador insistió en que sus publicaciones no responden a una contraprestación económica y aseguró estar dispuesto a que se revisen sus movimientos financieros.

“No le estoy cobrando nada, si quieren revisar mis cuentas bancarias, revísenlas, revísenme todo, no tengo nada. No soy hue**n para recibir franja electoral. Solo quiero ver el mundo arder, ahora ya no tengo nada que perder (...) Por este casco no me han pagado un sol, yo quiero que pierda el ‘chancho’”, concluyó.

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Asegura que tampoco cobró por apoyar a Roberto Sánchez en las elecciones generales de abril, cuando su intención era evitar la victoria de Keiko Fujimori

El respaldo de Caballero se hizo visible en los últimos días, después de que apareciera en un programa de espectáculos a raíz de su ruptura amorosa y, posteriormente, utilizara en su espacio un casco con el logotipo del candidato, actual alcalde de Surco con licencia para participar en la contienda electoral.

De hecho, Bruce intervino en el chat en vivo mediante una donación de 10 soles y escribió: “A buena hora te engañaron, gracias por la campaña”, un mensaje que fue leído entre risas mientras Caballero comentaba el episodio de infidelidad que había hecho público.

Curwen explicó que su respaldo busca evitar que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) quede en manos de López Aliaga, al considerar que la también candidata Susel Paredes, a quien también apoyaría, “no llega” a derrotarlo.

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“Es el único que tiene capacidad para derrotar a López Aliaga. Y si tengo que utilizar a estas 52.000 personas que están conectadas, será para algo bueno (...) Este programa no recibe franja electoral, a ‘Techito’ ni lo conozco”, dijo en otro momento.