Perú
Agregar Infobae enGoogle

Curwen niega pagos de Carlos Bruce y afirma que le hace campaña “para joder” y hacer perder a López Aliaga

“Si quieren revisar mis cuentas bancarias, revísenlas”. El comunicador negó recibir una contraprestación y afirmó que su respaldo busca impedir el triunfo del líder de Renovación Popular

Curwen
Curwen niega haber recibido pagos de Carlos Bruce, Somos Perú o cualquier otro equipo político por el contenido difundido en su espacio ‘Brutalidad Política’
Guardar

El comunicador Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen, negó este jueves haber recibido pagos por hacer campaña a favor del candidato a la Alcaldía de Lima Carlos Bruce, a quien ha respaldado en los últimos días desde su espacio de streaming ‘Brutalidad Política’.

En la reciente edición de su programa, Caballero afirmó que su apoyo surgió tras la exposición mediática que ha tenido en los últimos días y explicó que su objetivo es contribuir a evitar que el líder de Renovación, Rafael López Aliaga, gane en las Elecciones Regionales y Municipales de 2026, previstas para octubre.

PUBLICIDAD

“Yo no le he cobrado nada al equpo ni de Somos Perú ni de Carlos Bruce ni de nadie. (...) Solo dije: si el equipo de ‘Techito’ me manda un caso, me lo pongo, e inmediatamente me escribieron, me lo enviaron y me lo puse solamente para joder a todos esos sobones que queiren que gane López Aliaga. A quien le caiga el guante, que se lo chante”, afirmó.

Caballero sostuvo que una situación similar ocurrió antes de los comicios generales de abril pasado, cuando expresó su respaldo al entonces aspirante Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), quien finalmente fue derrotado en las urnas por la actual presidenta, Keiko Fujimori.

PUBLICIDAD

Carlos Bruce
Admite que busca impedir el triunfo de Rafael López Aliaga en las elecciones municipales de octubre y afirma que su respaldo a Bruce responde a ese objetivo

Según explicó, tampoco recibió dinero por aquellos contenidos, ya que su propósito era impedir el triunfo de la hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), sobre quien ha escrito uno de sus libros.

“Sé que es difícil de creer, pero cuando me puse el sombrero de Roberto Sánchez no le cobré ni un sol porque mi objetivo era que pierda Keiko. Desafortunadamente, ganó. Ahora mi objetivo es que pierda López Aliaga (quien actualmente lidera las preferencias electorales)”, dijo.

El comunicador insistió en que sus publicaciones no responden a una contraprestación económica y aseguró estar dispuesto a que se revisen sus movimientos financieros.

“No le estoy cobrando nada, si quieren revisar mis cuentas bancarias, revísenlas, revísenme todo, no tengo nada. No soy hue**n para recibir franja electoral. Solo quiero ver el mundo arder, ahora ya no tengo nada que perder (...) Por este casco no me han pagado un sol, yo quiero que pierda el ‘chancho’”, concluyó.

Hombre de mediana edad con camisa polo azul y gorra azul con una letra R blanca
Asegura que tampoco cobró por apoyar a Roberto Sánchez en las elecciones generales de abril, cuando su intención era evitar la victoria de Keiko Fujimori

El respaldo de Caballero se hizo visible en los últimos días, después de que apareciera en un programa de espectáculos a raíz de su ruptura amorosa y, posteriormente, utilizara en su espacio un casco con el logotipo del candidato, actual alcalde de Surco con licencia para participar en la contienda electoral.

De hecho, Bruce intervino en el chat en vivo mediante una donación de 10 soles y escribió: “A buena hora te engañaron, gracias por la campaña”, un mensaje que fue leído entre risas mientras Caballero comentaba el episodio de infidelidad que había hecho público.

Curwen explicó que su respaldo busca evitar que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) quede en manos de López Aliaga, al considerar que la también candidata Susel Paredes, a quien también apoyaría, “no llega” a derrotarlo.

“Es el único que tiene capacidad para derrotar a López Aliaga. Y si tengo que utilizar a estas 52.000 personas que están conectadas, será para algo bueno (...) Este programa no recibe franja electoral, a ‘Techito’ ni lo conozco”, dijo en otro momento.

Temas Relacionados

CurwenRafael López Aliagaperu-politicaCarlos Bruce

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Reniec atenderá este sábado 22 y domingo 23 en más de 100 sedes: revisa los horarios y oficinas habilitadas en todo el Perú

La campaña extraordinaria permitirá a los ciudadanos recoger su documento de identidad y realizar determinadas gestiones antes de las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre

Reniec atenderá este sábado 22 y domingo 23 en más de 100 sedes: revisa los horarios y oficinas habilitadas en todo el Perú

Alerta por patrimonio arqueológico: Fenómeno El Niño amenaza a más de 8.500 sitios expuestos a lluvias intensas en la costa peruana

Infobae Perú conversó con la arqueóloga Ana Cecilia Mauricio, quien advierte que el riesgo no depende solo de la ubicación de los sitios, sino también de los cambios en su entorno

Alerta por patrimonio arqueológico: Fenómeno El Niño amenaza a más de 8.500 sitios expuestos a lluvias intensas en la costa peruana

Agenda cultural en Lima del 20 al 27 de agosto: ópera ítalo-peruana, salsa, música de películas, teatro, circo y una variedad de exposiciones

El recorrido incluye a Rubén Blades en la Costa Verde, un viaje escénico por el universo Fania, temporadas extendidas bajo carpa, shows infantiles y varias actividades sin costo en galerías

Agenda cultural en Lima del 20 al 27 de agosto: ópera ítalo-peruana, salsa, música de películas, teatro, circo y una variedad de exposiciones

Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

El elenco ‘imperial’ llega con la confianza al máximo al estadio Nilton Santos para medirse contra un ‘fogao’ en su hora más crítica. La consigna es que los de Horacio Melgarejo cuiden su amplia ventaja y lograr la ansiada clasificación. Sigue las incidencias

Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

Perú perdió 3,7 millones de hectáreas de vegetación natural en 41 años, mientras la minería y la agricultura expandieron su huella

La minería registró el mayor crecimiento relativo en Perú, con un alza de 2.510 %, y Madre de Dios concentró en 2025 el 57 % de la superficie minera nacional, según MapBiomas

Perú perdió 3,7 millones de hectáreas de vegetación natural en 41 años, mientras la minería y la agricultura expandieron su huella
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Arista se olvida de su etapa con Dina Boluarte y la culpa, junto a otros expresidentes, por ineficiencia y corrupción

José Arista se olvida de su etapa con Dina Boluarte y la culpa, junto a otros expresidentes, por ineficiencia y corrupción

EN VIVO: Luis Galarreta y el gabinete de ministros presentaron la política general del gobierno en la Cámara de Diputados

Rafael López Aliaga no acude a firmar el Pacto Ético del JNE y Carlos Bruce pide impedirle postular: “No le interesa”

Gobierno de Keiko Fujimori pide oficialmente a México eliminar visa para peruanos por barreras al turismo

López Aliaga llama “ministro procorrupción” a Rafael Rey y afirma que pidió al premier no nombrarlo en el MTC

ENTRETENIMIENTO

Agenda cultural en Lima del 20 al 27 de agosto: ópera ítalo-peruana, salsa, música de películas, teatro, circo y una variedad de exposiciones

Agenda cultural en Lima del 20 al 27 de agosto: ópera ítalo-peruana, salsa, música de películas, teatro, circo y una variedad de exposiciones

Juan Luis Guerra y Carlos Vives juntos en el Estadio San Marcos: fecha, lugar y precios de entradas para su show

Korina Rivadeneira revela que convertirse en madre marcó el inicio del fin de su relación con Mario Hart: “Nunca llegamos a un punto de encuentro”

Korina Rivadeneira revela exigencias económicas de Mario Hart durante su matrimonio: “Me sentía sobrepasada y era demasiado para mí”

Óscar Junior Custodio sufre pérdida de su “mamita Clarita”: el video del último abrazo y una promesa que no pudo cumplirle

DEPORTES

Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

Equipos clasificados a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026: así van definiéndose las llaves del torneo

Jean Ferrari reveló por qué Yoshimar Yotún no fichó por Universitario de Deportes: “Me di cuenta que no iba a aceptarla”

El gran reto de Óscar Fernández, nuevo presidente del IPD: destrabar el básquet peruano y regresarlo al plano internacional

Perú enfrentará a Argentina con sus principales figuras: la lista de Facundo Morando para los amistosos en Salta