Cienciano recibió golazo en 8 minutos de Botafogo por octavos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

Desconcentración del ‘Papá’. En el amanecer del partido entre Cienciano y Botafogo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el delantero del ‘Fogao’ Danilo Pereira aprovechó una desatención en la última línea del cuadro peruano para escapar con el balón completamente solo, deshacerse del portero Espinoza con pasmosa facilidad y colocar el 1-0 a favor de los locales.
La jugada comenzó tras una falta que Montoro, que se apuró en sacar, para mandar el balón hacía adelante y encontrar con ventaja a Danilo, que le ganó el ‘vivo’ al portero Espinoza que quedó muy mal parado, para finalmente el atacante abriera el marcador en el ‘Nilton Santos’.
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