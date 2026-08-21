“No estamos preparados aún”: tras sismo de 7.2 en Ayacucho, ciudadanos temen no saber cómo actuar ante un terremoto

Tras el sismo de magnitud 7.2 registrado en Ayacucho, ciudadanos de Chorrillos contaron si tienen una mochila de emergencia, una zona segura y medidas para afrontar un eventual terremoto en Lima. Algunos reconocieron que falta mayor prevención y pidieron tomar más en serio los simulacros multipeligro. Fuente: Exitosa Noticias

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El sismo de magnitud 7.2 registrado en Ayacucho este jueves 20 de agosto volvió a poner en discusión la preparación de la población frente a un movimiento telúrico de gran intensidad. Horas después, la región volvió a temblar con un sismo de magnitud 4.2, registrado al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas.

Ambos movimientos ocurrieron durante la misma jornada y mantienen bajo vigilancia la actividad sísmica en la zona. El segundo evento se registró a las 16:30:31 horas, tuvo una profundidad de 108 kilómetros y alcanzó una intensidad máxima de III en Coracora, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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En Lima, la sucesión de estos eventos volvió a poner sobre la mesa una pregunta entre la población. Exitosa Noticias salió a las calles de Chorrillos para conocer la respuesta de los transeúntes. Varios admitieron que todavía falta preparación, aunque algunos afirmaron contar con mochilas de emergencia y zonas seguras identificadas.

Una calle de Coracora presenta escombros de adobe desprendidos de las viviendas tras los sismos registrados en la región de Ayacucho.

Ciudadanos temen no estar preparados para afrontar un sismo de gran magnitud

Uno de los ciudadanos consultados fue directo al evaluar la capacidad de respuesta ante un terremoto: “como peruanos no estamos preparados aún para un sismo de alta magnitud”. El entrevistado señaló que existen puntos donde la población podría refugiarse, pero consideró que todavía falta preparación para afrontar una emergencia de gran escala.

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Otro ciudadano coincidió en que un movimiento telúrico puede ocurrir en cualquier momento. “El fenómeno no avisa cuándo, ni dónde, como sea”, afirmó durante la entrevista. Al ser consultado sobre su vivienda, confirmó que sí cuenta con una mochila de emergencia, aunque remarcó que la prevención depende de la responsabilidad de cada persona.

El mismo entrevistado explicó por qué considera importante prepararse con anticipación. “Si no está preparado, ¿qué te agarra? Un ataque de nervios, desesperación y se complica más la situación”, sostuvo. Para él, conocer cómo actuar puede ayudar a evitar que el miedo domine durante los primeros momentos de una emergencia.

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Un sismo de magnitud 7,2 deja decenas de viviendas afectadas y colapsadas en la localidad de Coracora, en la región peruana de Ayacucho.

La mochila de emergencia y la prevención aún son tareas pendientes

Los testimonios recogidos en Chorrillos muestran que algunos ciudadanos sí cuentan con implementos básicos de prevención. Sin embargo, tener una mochila de emergencia aparece como una de varias medidas que deben acompañarse con organización y conocimiento sobre cómo responder durante un sismo.

Uno de los entrevistados cuestionó precisamente la falta de una cultura de prevención. “El problema es que nadie tiene conciencia, falta de cultura”, manifestó. También criticó que algunas personas participen en simulacros sin tomarlos con suficiente seriedad y advirtió que las consecuencias pueden aparecer cuando ocurre una emergencia real.

Una familia peruana prepara su plan de emergencia observando un mapa de rutas de evacuación y una mochila de supervivencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro ciudadano recordó una experiencia personal que marcó su percepción sobre los terremotos. “Yo he pasado el sismo del 70, cuando tenía dieciséis años. Murió mucha gente”, relató. Después de recordar aquel desastre, fue tajante sobre la situación actual: “no estamos definitivamente preparados”.

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Una zona segura y una vivienda reforzada también forman parte de la prevención

Entre las personas consultadas también hubo quienes afirmaron contar con medidas de seguridad en sus hogares. Una adulta mayor señaló que vive en Surco y que tiene identificada una zona segura dentro de su vivienda.

Fueron captadas por el sismógrafo de Sara Sara, del sistema CENVUL. Composición: Infobae

“Sí, mi casa está bien reforzada”, respondió cuando fue consultada sobre las condiciones de su hogar. Su testimonio mostró una realidad distinta a la de quienes admitieron no tener claro cómo actuar frente a un movimiento de gran magnitud.

La entrevistada también destacó la importancia de participar activamente en los simulacros multipeligro. “Mucha gente no lo toma de importancia”, señaló, antes de remarcar que estos ejercicios permiten conocer con anticipación “dónde te vas a ir, qué vas a hacer y todo eso”.

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