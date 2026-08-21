El rodillazo de Alejandro Hohberg que sacó a Warleson del Cienciano vs Botafogo: quijada cortada y cambio de arquero en el descuento

Impactante momento en el partido entre Botafogo y Cienciano por la Copa Sudamericana. Alejandro Hohberg en posición adelantada, choca fuertemente con el portero rival al intentar disputar el balón, quedando tendido en el césped con evidentes gestos de dolor.

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Faltaba apenas un suspiro para el descanso en el Estadio Olímpico Nilton Santos cuando el partido entre Botafogo y Cienciano vivió su momento más tenso, aunque no por el marcador. En el minuto 45 de la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, Alejandro Hohberg disputó una pelota lanzada al fondo con el arquero brasileño Warleson y el choque fue brutal: el guardameta quedó tendido en el césped con la quijada abierta, incapaz de continuar.

La jugada arrancó con un pelotazo largo desde la defensa de Cienciano. Hohberg, el número 10 del equipo cusqueño, arrancó en carrera a disputar el balón. Warleson salió con decisión a cortar el pase, pero el delantero peruano no lo vio llegar y se tiró cuan largo es sobre el portero. El impacto fue directo: el cuerpo de Hohberg cayó sobre el rostro de Warleson. Lo que en un primer momento parecía un choque en el abdomen o las costillas terminó siendo un golpe en pleno rostro del arquero, que quedó con un tajo profundo en la barbilla.

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El cuerpo médico atiende al arquero de Botafogo por un corte en el rostro durante el encuentro contra Cienciano en la Copa Sudamericana. (DSports)

La lesión y el cambio

Los médicos del Botafogo ingresaron de inmediato al campo. El diagnóstico fue rápido y contundente: corte en la quijada que requería sutura. Warleson, número 17 del equipo brasileño, no podía seguir. El árbitro había otorgado tres minutos adicionales, pero el guardameta no llegó a cumplirlos. Desde el banco, el técnico interino Rodrigo Bellão hizo el gesto del cambio sin dudarlo: ingresó Gabriel Batista, número 12, para cubrir el arco del Fogão hasta el final del primer tiempo.

El propio Hohberg se levantó del suelo segundos después del choque, aparentemente sin consecuencias físicas. El contacto, según lo que mostró la repetición, no fue intencional: el delantero de Cienciano no vio al portero en el momento del salto y no hubo reacción de protesta de los jugadores de Botafogo. El árbitro tampoco sancionó la acción.

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El portero de Botafogo no pudo continuar en el campo tras un aparatoso golpe con un rival. Las imágenes muestran la atención médica que recibió por una herida en el rostro y su posterior sustitución | DSports

Cienciano vs Botafogo por la clasificación a cuartos de la Copa Sudamericana

El episodio se produjo en un partido que Botafogo ya tenía prácticamente perdido antes de comenzar. El equipo de Río de Janeiro afrontaba la vuelta con una desventaja de cinco goles: Cienciano lo había goleado 6-1 en la ida, disputada en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco. Para avanzar a cuartos de final, el Fogão necesitaba remontar esa diferencia en el Nilton Santos, una misión que los propios hinchas brasileños reconocían como casi imposible.

Al momento del choque, Botafogo ganaba el partido 1-0 gracias a un tanto de Danilo Pereira al minuto 8, producto de una desconcentración defensiva de Cienciano y una mala salida de su arquero, Ítalo Espinoza. En el global, sin embargo, los peruanos seguían arriba 6-2, con un pie y medio en cuartos de final, donde ya los espera Montevideo City Torque de Uruguay.

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El primer tiempo también había tenido otra polémica: en el minuto 37, el árbitro anuló un gol a Botafogo tras revisar el VAR, que detectó una mano en la jugada previa. Y Hohberg, antes del choque con Warleson, había tenido la primera gran ocasión de Cienciano en el partido: un remate desde el borde del área en el minuto 16 que pasó rozando el palo izquierdo del arco brasileño.

Intenso momento en el partido entre Botafogo y Cienciano. Tras una jugada que terminaba en gol para el equipo brasileño, el árbitro es llamado por el VAR. Después de revisar la repetición, anula el tanto por una mano, cambiando el marcador y el rumbo del encuentro | DSports

Warleson, fuera; Batista, adentro

La salida de Warleson no solo fue un golpe físico para el Botafogo: el portero era uno de los jugadores más experimentados del plantel y su presencia en el arco había sido un punto de estabilidad en un partido que el equipo brasileño necesitaba ganar por goleada. Gabriel Batista, su reemplazante, asumió la responsabilidad de custodiar el arco en el segundo tiempo con el equipo obligado a arriesgar al ataque si quería seguir vivo en la Copa Sudamericana.

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El cuerpo médico de Botafogo atiende un corte en el rostro de su arquero durante el partido contra Cienciano en la Copa Sudamericana. (DSports)

La imagen de Warleson abandonando el campo con el rostro vendado y la quijada comprometida fue uno de los momentos más duros de la noche en el Nilton Santos, en un partido que, más allá del resultado, dejó la preocupación por el estado del arquero como la noticia más impactante del primer tiempo.

El cuerpo médico atiende al arquero de Botafogo por una lesión en el rostro durante el partido contra Cienciano en la Copa Sudamericana. (DSports)