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Extorsionadores envían mensaje a los transportistas del Cercado de Lima: “paguen o hay más atentados”

Criminales de la banda “Callao Unido” exigían un pago de S/ 40 al chofer asesinado la madrugada del miércoles

Asesinan a balazos a chofer de combi en Cercado de Lima: Transportistas denuncian que pagan S/ 40 diarios para evitar atentados. (Foto: Difusión)
Asesinan a balazos a chofer de combi en Cercado de Lima: Transportistas denuncian que pagan S/ 40 diarios para evitar atentados. (Foto: Difusión)
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El asesinato de César Cristhian Díaz Barreto, chofer de una combi, a tiros la madrugada del miércoles 19 de agosto en el Cercado de Lima y que dejó a dos pasajeras heridas sería el ataque más reciente de una banda criminal llamada ‘Callao Unido’. En la escena se hallaron 10 casquillos y el conductor, conocido como “Bambucha”, recibió tres disparos.

Según América TV, los extorsionadores que integran este grupo criminal enviaron por WhatsApp un video dirigido a los transportistas de la ruta informal Reynoso-Planeta en la que trabajaba este conductor. En el mensaje, mostraban la placa del vehículo atacado y advertían que, si no pagaban, continuarían con los asesinatos de conductores incluidos en lo que ellos denominaron como “lista negra”.

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Nuestros atentados son selectivos y cuadrados a detalle, nuestra lista blanca está blindada. La placa L1B254 de nuestra lista negra acaba de ser atentado en este momento (...)”, se indica en el el video compartido por los delincuentes

De acuerdo con testigos citados por la televisión, los atacantes llegaron en un auto plomo del que descendieron dos desconocidos que abrieron fuego en la zona conocida como Ricardo Palma. La víctima trabajaba para una empresa de transporte público informal conocida como Planeta, que recorre desde la Plaza Unión hacia Carmen de la Legua.

Asesinan a balazos a chofer de combi en Cercado de Lima: Transportistas denuncian que pagan S/ 40 diarios para evitar atentados. (Foto: Difusión)
Asesinan a balazos a chofer de combi en Cercado de Lima: Transportistas denuncian que pagan S/ 40 diarios para evitar atentados. (Foto: Difusión)

Las dos pasajeras heridas fueron trasladadas por vecinos al Hospital San José, en Carmen de la Legua. Al lugar acudieron agentes de la División de Investigación Criminal (DIPINCRI) de la comisaría de Mirones Bajo para iniciar las investigaciones.

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¿Cómo fue el ataque?

Según RPP, fuentes policiales indicaron que Díaz Barreto descendió de su vehículo para comprar una bebida para su madre. Cuando retornaba a la unidad, fue interceptado por sujetos armados que le dispararon y acabaron con su vida.

Díaz Barreto habría optado por no completar la ruta y tomar precauciones para reducir el riesgo de ser interceptado. Sus compañeros también señalaron que era padre de una niña de 12 años.

De acuerdo con testigos citados por el medio, los sicarios huyeron corriendo por la calle Palma. Otra versión recogida señala que los atacantes se desplazaban en un vehículo usado bajo la modalidad de falso taxi.

Persona encapuchada y con pistola en primer plano; al fondo, tres personas con chalecos azules interactúan en un entorno urbano nocturno
Extorsionadores envían mensaje a los transportistas del Cercado de Lima. (Composición: Infobae Perú)

“Nosotros somos informales, todas estas combis son informales. (...) Pagamos extorsión, señorita, pagamos 40 soles diarios”, dijo un chofer de la zona a RPP. Otro trabajador relató sobre un ataque anterior: “El sábado la han baleado a un compañero y se salvó de milagro”.

Los conductores de combis informales que operan en esa ruta aseguran que entregan dinero todos los días para poder trabajar y que quienes se resisten quedan expuestos a atentados. Tras el homicidio, exigieron a las autoridades reforzar el patrullaje preventivo ante el temor de nuevos ataques.

¿Qué hacer si eres víctima de extorsión?

La recomendación más importante es denunciar de inmediato ante las autoridades. La PNP dispone de varios canales:

  • Línea 111: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
  • Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
  • Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.
  • Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.

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