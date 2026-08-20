Campaña veterinaria gratuita para este 23 de agosto: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

Los vecinos podrán acceder a atención veterinaria, desparasitación interna y vacunación antirrábica sin costo durante la actividad - Créditos: Magnific.

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La Municipalidad de San Martín de Porres anunció una campaña veterinaria gratuita dirigida a los vecinos que buscan garantizar el cuidado y bienestar de sus mascotas. La jornada se desarrollará este domingo 23 de agosto en el parque central El Naranjal, ubicado en el cruce de la calle Las Tunas con la calle Las Guabas, donde se brindarán distintos servicios destinados a prevenir enfermedades y atender necesidades básicas de los animales de compañía.

La actividad se realizará desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m., por lo que las familias interesadas podrán acudir durante ese periodo para acceder a las prestaciones disponibles. La iniciativa busca acercar servicios veterinarios a los residentes del distrito y promover prácticas adecuadas para mantener en buenas condiciones a perros y gatos.

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Entre las atenciones previstas se encuentran las siguientes:

Atención veterinaria: evaluación básica para identificar posibles problemas de salud y brindar recomendaciones según las necesidades de cada mascota.

Desparasitación interna: procedimiento orientado a prevenir o controlar parásitos que pueden afectar el organismo de los animales.

Vacunación antirrábica: aplicación de la vacuna contra la rabia, enfermedad que puede transmitirse entre animales y seres humanos.

Antipulgas: tratamiento destinado a combatir estos parásitos externos y reducir las molestias que ocasionan en los animales.

Corte de uñas: servicio de higiene que contribuye a mantener una longitud adecuada y evitar incomodidades o lesiones.

Limpieza de oídos: cuidado básico para retirar suciedad acumulada y favorecer una adecuada higiene auditiva.

Los vecinos podrán acceder a atención veterinaria, desparasitación interna y vacunación antirrábica sin costo durante la actividad - Créditos: Municipalidad de San Martín de Porres.

Además de las prestaciones clínicas y de aseo, el encuentro incluirá una charla sobre tenencia responsable de mascotas. Este espacio permitirá brindar recomendaciones a los propietarios sobre las obligaciones y cuidados que implica convivir con un animal de compañía, desde la alimentación y la higiene hasta la prevención de enfermedades y el adecuado control sanitario.

La vacunación contra la rabia constituye uno de los puntos relevantes de la jornada, debido a que esta enfermedad puede representar un riesgo tanto para los animales como para las personas. Por ello, mantener actualizado el esquema preventivo forma parte de las principales responsabilidades de quienes tienen perros o gatos bajo su cuidado.

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Asimismo, las acciones de desparasitación y control de pulgas contribuyen a preservar la salud de los ejemplares y evitar algunas afecciones relacionadas con organismos que pueden alojarse en su cuerpo o permanecer en su entorno. La revisión profesional también permite detectar señales que podrían requerir una atención especializada posterior.

La propuesta combina servicios gratuitos con orientación para las familias, de modo que los asistentes puedan conocer medidas sencillas para mejorar las condiciones de vida de sus compañeros de cuatro patas.

La vacunación contra la rabia y el control de parásitos buscan proteger tanto a las mascotas como a sus familias, al reducir riesgos asociados a enfermedades transmisibles - Créditos: Magnific.

Consejos para cuidar a las mascotas ante el frío

Mantén a tu mascota dentro de casa durante las noches y madrugadas, especialmente si es cachorro, adulto mayor o de raza pequeña.

Acondiciona un espacio cálido, seco y protegido del viento, con una cama o manta que la mantenga aislada del suelo.

Evita los baños frecuentes durante los días más fríos y asegúrate de secar completamente su pelaje después de cada aseo.

Coloca ropa abrigadora solo si realmente la necesita y verifica que no le cause incomodidad.

Reduce los paseos durante las horas de menor temperatura y protégela de la humedad.

Mantén agua fresca disponible y vigila cambios como temblores, decaimiento o somnolencia.

Ante cualquier signo de malestar, consulta con un veterinario.