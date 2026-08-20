Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Óscar Ibáñez destacó la llegada de Gianluca Lapadula a Universitario: “Le hace bien después de pelear varios años en Italia”

El exarquero se pronunció por el gran momento del ‘Bambino’ en el cuadro ‘crema’, asegurando que es un jugador ideal para el equipo y resaltó su dupla con Alex Valera

El exarquero se refirió a la llegada del 'Bambino' a la 'U' y el ataque conformado con el 'Cholo'. (Video: Desmarcados)
Guardar

La llegada de Gianluca Lapadula a Universitario de Deportes ha significado un impulso inmediato para el equipo, que arrastraba el peso de varios delanteros extranjeros sin resultados. En apenas cinco partidos del Torneo Clausura 2026, el ‘Bambino’ ha marcado tres goles y brindado una asistencia, convirtiéndose en una pieza clave para el ataque y devolviendo la ilusión a los hinchas.

Bajo esa premisa, Óscar Ibáñez expresó su entusiasmo por la contratación del delantero ítalo-peruano. “Yo creo que es un refuerzo importante porque es un jugador que preocupa permanentemente y tiene el gol aquí (señala la mente), en frente, él todo lo ve gol”, sostuvo en el programa Desmarcados.

PUBLICIDAD

La presencia simultánea de ‘Lapa’Alex Valera promete ser un dolor de cabeza para las defensas rivales. Justamente, el exarquero lo graficó desde la perspectiva del defensor: “Imagínate como defensa, yo siempre me pongo en el papel del defensa, tener a Lapadula y a Valera. No es solamente una preocupación, sino dos preocupaciones permanentes porque cualquiera te remata”.

El ‘Cholo’ Valera, además, aporta un remate de media distancia que complementa la voracidad de Gianluca Lapadula en el área. Según Óscar Ibáñez, ambos son jugadores verticales, capaces de incomodar a cualquier defensa y de generar peligro con movimientos directos. Esta combinación, para el exguardameta, eleva las posibilidades ofensivas de Universitario.

PUBLICIDAD

Gianluca Lapadula y Alex Valera han formado la dupla de Universitario en las recientes fechas del Torneo Clausura 2026. - créditos: Liga 1
Gianluca Lapadula y Alex Valera han formado la dupla de Universitario en las recientes fechas del Torneo Clausura 2026. - créditos: Liga 1

De acuerdo con Óscar Ibáñez, Universitario, además de los dos delanteros, cuenta con elementos como Edison Flores y José Rivera, lo que refuerza la competencia interna y la exigencia por mantener el nivel. El exfutbolista destacó que Gianluca Lapadula llega a un club “que pelea por el título, que tiene obligaciones, que tiene exigencias y que tiene competencia permanente”. El entorno competitivo y la presión por resultados han sido parte del atractivo para ‘Lapa’, quien arribó desde Italia junto a toda su familia para afrontar este nuevo reto.

La adaptación del atacante de 36 años a la realidad del fútbol peruano también fue señalada como un punto relevante. Ibáñez remarcó las dificultades de cambiar de entorno y la importancia de que el jugador haya llegado en un buen momento de su carrera, dispuesto a asumir el desafío y a responder a la demanda de una hinchada exigente.

Para los aficionados de la ‘U’, la actitud y entrega en la cancha son valores innegociables. Ibáñez opinó sobre el perfil de Alex Valera y su conexión con el sentimiento ‘crema’: “¿Valera es un jugador con ADN de la ‘U’? Yo creo que tiene lo que le gusta al hincha de la ‘U’. Que se tire de cabeza, que asuma, que pelee todas las pelotas, que se barra y que quiera jugar siempre. Eso para el hincha es importante”.

El impacto de Lapadula en Universitario se refleja en la confianza de sus compañeros y en la cohesión que ha generado en el vestuario. La dupla con Valera se perfila como una de las más prometedoras del Torneo Clausura, capaz de romper esquemas y aportar variedad al frente de ataque.

El delantero abrió el marcador de cabeza en el Estadio Monumental de Ate - Crédito: L1MAX.

Héctor Cúper comparó a Gianluca Lapadula con ‘crack’ argentino

El técnico Héctor Cúper sorprendió al comparar a Gianluca Lapadula con Hernán Crespo, uno de los grandes delanteros argentinos que dirigió en Inter de Milán. “Es un jugador que dentro del área me hace acordar a otros jugadores que he tenido, incluso a un argentino, a Hernán Crespo, que eran jugadores que dentro del área, vos sabés que van a estar siempre ahí, muy cerca de la situación de gol”, declaró el DT para L1 MAX.

Esta comparación no solo resalta el instinto goleador del nacido en Turín, sino que lo coloca en la órbita de delanteros de renombre internacional, capaces de marcar diferencias en partidos cerrados y de asumir el protagonismo en los momentos clave. Para Universitario, contar con un atacante al que un entrenador de la talla del veterano entrenador asocia con Crespo es un aval de calidad y una motivación extra para el plantel.

Temas Relacionados

Óscar IbáñezGianluca LapadulaAlex ValeraUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Partidos de hoy, jueves 20 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Cienciano definirá su pase ante Botafogo en la Copa Sudamericana, mientras que otros dos futbolistas peruanos buscarán avanzar en la Copa Libertadores

Partidos de hoy, jueves 20 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Horacio Melgarejo recordó a Ángel Comizzo por su buen momento en Cienciano en Copa Sudamericana 2026: “Todo lo que hago es por culpa de él”

El entrenador del ‘papá’ recordó al ‘Indio’, con quien integró su cuerpo técnico en el pasado, y lo mencionó como una de las claves de su reciente éxito. Además, se refirió al próximo encuentro frente a Botafogo

Horacio Melgarejo recordó a Ángel Comizzo por su buen momento en Cienciano en Copa Sudamericana 2026: “Todo lo que hago es por culpa de él”

Programación de la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

En la próxima fecha del fútbol peruano se medirán los equipos ubicados en los primeros lugares de la tabla y los que buscan evitar el descenso

Programación de la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Cienciano vs Botafogo será transmitido en pantalla gigante en Cusco: ¿Dónde se podrá ver gratis la vuelta por Copa Sudamericana 2026?

Hoy, jueves 20 de agosto, el ‘papá’ enfrentará al ‘fogao’ en Río de Janeiro en un partido decisivo por la clasificación a cuartos de final. Los hinchas acompañarán al equipo desde la ciudad imperial

Cienciano vs Botafogo será transmitido en pantalla gigante en Cusco: ¿Dónde se podrá ver gratis la vuelta por Copa Sudamericana 2026?

El monto millonario que Cienciano ganaría si elimina a Botafogo y clasifica a cuartos de Copa Sudamericana 2026

El club cusqueño obtuvo una amplia ventaja en el partido de ida (6-1) y buscará asegurar hoy, jueves 20 de agosto, su clasificación en Río de Janeiro

El monto millonario que Cienciano ganaría si elimina a Botafogo y clasifica a cuartos de Copa Sudamericana 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso EN VIVO: Luis Galarreta y el gabinete de ministros presenta la política general del gobierno en la Cámara de Diputados

Congreso EN VIVO: Luis Galarreta y el gabinete de ministros presenta la política general del gobierno en la Cámara de Diputados

Fiscalía pide 7 años de cárcel contra Juan José Santiváñez por presunta corrupción en el Ministerio del Interior

Javier Cipriani exige antecedentes a diputados de Ética: “Puedo pedir un montón de cosas, hasta al policía su brevete”

Francis Allison presenta al Congreso iniciativa para eliminar la ATU y denuncia multas “impagables” de hasta S/16.000

Congreso: Comisión de Ética inicia investigación preliminar contra Julián Pérez Mallqui por presunta agresión

ENTRETENIMIENTO

Diego Seyfarth: el regreso a Perú lejos de su hija, el reto de ‘Mamma Mia!’ y el valor de la familia junto a Karina Jordán

Diego Seyfarth: el regreso a Perú lejos de su hija, el reto de ‘Mamma Mia!’ y el valor de la familia junto a Karina Jordán

Adriana Campos Salazar enfrenta críticas tras ‘ampay’ de su hermana Carla y genera debate en redes: “No tiene nada que ver, no le reclamen a ella”

Magaly Medina responde a Curwen por supuesta carpeta fiscal y aclara: “He sido citada como testigo”

Magaly Medina afirma que se reunió con Yahaira Plasencia tras demanda: “Estamos llegando a acuerdos”

Magaly confirma invitación para la Teletón y advierte infidencia de María Pía: “No soy tapa hueco de nadie”

DEPORTES

Partidos de hoy, jueves 20 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, jueves 20 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Horacio Melgarejo recordó a Ángel Comizzo por su buen momento en Cienciano en Copa Sudamericana 2026: “Todo lo que hago es por culpa de él”

Programación de la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Cienciano vs Botafogo será transmitido en pantalla gigante en Cusco: ¿Dónde se podrá ver gratis la vuelta por Copa Sudamericana 2026?

El monto millonario que Cienciano ganaría si elimina a Botafogo y clasifica a cuartos de Copa Sudamericana 2026