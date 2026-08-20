Óscar Ibáñez destacó la llegada de Gianluca Lapadula a Universitario: “Le hace bien después de pelear varios años en Italia”

El exarquero se refirió a la llegada del 'Bambino' a la 'U' y el ataque conformado con el 'Cholo'. (Video: Desmarcados)

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La llegada de Gianluca Lapadula a Universitario de Deportes ha significado un impulso inmediato para el equipo, que arrastraba el peso de varios delanteros extranjeros sin resultados. En apenas cinco partidos del Torneo Clausura 2026, el ‘Bambino’ ha marcado tres goles y brindado una asistencia, convirtiéndose en una pieza clave para el ataque y devolviendo la ilusión a los hinchas.

Bajo esa premisa, Óscar Ibáñez expresó su entusiasmo por la contratación del delantero ítalo-peruano. “Yo creo que es un refuerzo importante porque es un jugador que preocupa permanentemente y tiene el gol aquí (señala la mente), en frente, él todo lo ve gol”, sostuvo en el programa Desmarcados.

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La presencia simultánea de ‘Lapa’ y Alex Valera promete ser un dolor de cabeza para las defensas rivales. Justamente, el exarquero lo graficó desde la perspectiva del defensor: “Imagínate como defensa, yo siempre me pongo en el papel del defensa, tener a Lapadula y a Valera. No es solamente una preocupación, sino dos preocupaciones permanentes porque cualquiera te remata”.

El ‘Cholo’ Valera, además, aporta un remate de media distancia que complementa la voracidad de Gianluca Lapadula en el área. Según Óscar Ibáñez, ambos son jugadores verticales, capaces de incomodar a cualquier defensa y de generar peligro con movimientos directos. Esta combinación, para el exguardameta, eleva las posibilidades ofensivas de Universitario.

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Gianluca Lapadula y Alex Valera han formado la dupla de Universitario en las recientes fechas del Torneo Clausura 2026. - créditos: Liga 1

De acuerdo con Óscar Ibáñez, Universitario, además de los dos delanteros, cuenta con elementos como Edison Flores y José Rivera, lo que refuerza la competencia interna y la exigencia por mantener el nivel. El exfutbolista destacó que Gianluca Lapadula llega a un club “que pelea por el título, que tiene obligaciones, que tiene exigencias y que tiene competencia permanente”. El entorno competitivo y la presión por resultados han sido parte del atractivo para ‘Lapa’, quien arribó desde Italia junto a toda su familia para afrontar este nuevo reto.

La adaptación del atacante de 36 años a la realidad del fútbol peruano también fue señalada como un punto relevante. Ibáñez remarcó las dificultades de cambiar de entorno y la importancia de que el jugador haya llegado en un buen momento de su carrera, dispuesto a asumir el desafío y a responder a la demanda de una hinchada exigente.

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Para los aficionados de la ‘U’, la actitud y entrega en la cancha son valores innegociables. Ibáñez opinó sobre el perfil de Alex Valera y su conexión con el sentimiento ‘crema’: “¿Valera es un jugador con ADN de la ‘U’? Yo creo que tiene lo que le gusta al hincha de la ‘U’. Que se tire de cabeza, que asuma, que pelee todas las pelotas, que se barra y que quiera jugar siempre. Eso para el hincha es importante”.

El impacto de Lapadula en Universitario se refleja en la confianza de sus compañeros y en la cohesión que ha generado en el vestuario. La dupla con Valera se perfila como una de las más prometedoras del Torneo Clausura, capaz de romper esquemas y aportar variedad al frente de ataque.

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El delantero abrió el marcador de cabeza en el Estadio Monumental de Ate - Crédito: L1MAX.

Héctor Cúper comparó a Gianluca Lapadula con ‘crack’ argentino

El técnico Héctor Cúper sorprendió al comparar a Gianluca Lapadula con Hernán Crespo, uno de los grandes delanteros argentinos que dirigió en Inter de Milán. “Es un jugador que dentro del área me hace acordar a otros jugadores que he tenido, incluso a un argentino, a Hernán Crespo, que eran jugadores que dentro del área, vos sabés que van a estar siempre ahí, muy cerca de la situación de gol”, declaró el DT para L1 MAX.

Esta comparación no solo resalta el instinto goleador del nacido en Turín, sino que lo coloca en la órbita de delanteros de renombre internacional, capaces de marcar diferencias en partidos cerrados y de asumir el protagonismo en los momentos clave. Para Universitario, contar con un atacante al que un entrenador de la talla del veterano entrenador asocia con Crespo es un aval de calidad y una motivación extra para el plantel.

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