Minsa adquiere 1000 kits para detectar leptospirosis ante lluvias intensas y fenómeno El Niño

Personal del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) manipula uno de los kits ELISA para el diagnóstico de leptospirosis, adquiridos para distribución nacional. (Ministerio de Salud)

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El Ministerio de Salud (Minsa) adquirió este año 1.000 kits ELISA para el diagnóstico de leptospirosis, en el marco de las acciones de vigilancia e investigación epidemiológica frente a las lluvias intensas y la amenaza del fenómeno El Niño, según informó la Agencia Andina. La medida busca garantizar el diagnóstico oportuno de esta enfermedad zoonótica en las regiones con mayor nivel de riesgo del país.

La adquisición fue ejecutada por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), organismo dependiente del Minsa. De acuerdo con Andina, cada kit contiene 96 pruebas, por lo que el lote total equivale a 96.000 pruebas disponibles para su distribución a laboratorios de referencia a nivel nacional.

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Camiones del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) se preparan en su sede para la distribución de kits ELISA de diagnóstico de leptospirosis en regiones de Perú. (Ministerio de Salud)

Más de 66 mil pruebas distribuidas

A la fecha, el Cenares distribuyó 697 de los 1.000 kits adquiridos, lo que representa 66.912 pruebas ELISA para la detección de inmunoglobulina M (IgM) de leptospirosis. La entrega se realizó en dos etapas: la primera en marzo y la segunda en julio del presente año. El organismo mantiene 303 kits en stock para atender requerimientos adicionales según la evolución de la situación epidemiológica en cada región.

Las pruebas ELISA IgM permiten identificar una infección activa o reciente por la bacteria Leptospira, lo que facilita el inicio de un tratamiento oportuno y reduce el riesgo de complicaciones graves en los pacientes.

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Cajas de kits de detección de Leptospira IgM apiladas en el almacén de Cenares, para su distribución en regiones de riesgo en Perú. (Ministerio de Salud)

¿Qué es la leptospirosis y cómo se contagia?

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Leptospira, transmisible de animales a seres humanos. Según detalló Andina, el contagio ocurre por contacto con agua, barro o alimentos contaminados con la orina de animales infectados, especialmente cuando existen heridas abiertas en la piel o exposición a mucosas como ojos, nariz o boca.

La enfermedad representa un riesgo particular en contextos de inundaciones y lluvias intensas, escenarios en los que el contacto con aguas contaminadas es más frecuente y difícil de evitar para la población.

Brote de leptospirosis en el norte deja una víctima y decenas de contagios en evaluación. (Foto: Difusión)

Loreto y Piura lideran recepción de kits

La distribución priorizó las regiones con mayor nivel de riesgo epidemiológico. Loreto encabezó la lista con 110 kits —equivalentes a 10.560 pruebas—, seguida por Piura con 75 kits (7.200 pruebas) y San Martín con 65 kits (6.240 pruebas). Tumbes recibió 57 kits (5.472 pruebas), Lima 47 kits (4.512 pruebas) y Ucayali 45 kits (4.320 pruebas), de acuerdo con la información difundida por Andina.

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El Minsa reafirmó su compromiso de garantizar el abastecimiento oportuno de recursos estratégicos y exhortó a la población a acudir al establecimiento de salud más cercano ante la presencia de síntomas asociados a la enfermedad, a fin de recibir atención a tiempo.

El brote de la infección, relacionado con la presencia de roedores y agua acumulada, motiva acciones preventivas urgentes para evitar complicaciones en la salud de la población| Andina