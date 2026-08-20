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Cusco soportó lluvias, nevadas y neblina: suspendieron vuelos y reportaron emergencias mientras la Montaña de Colores quedó cubierta de nieve

El mal tiempo modificó las actividades turísticas y comerciales en Cusco. A ello se suma el ingreso del séptimo friaje del año, previsto para este viernes 21 de agosto

Un informe noticioso muestra los devastadores efectos de las lluvias torrenciales y nevadas en Cusco, Perú. Las imágenes capturan el momento exacto en que una casa se derrumba y es arrastrada por la corriente, además de calles inundadas, carreteras cubiertas de nieve y avalanchas. ATV
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Las condiciones meteorológicas mantienen bajo vigilancia a la región Cusco durante este miércoles 19 de agosto. Las precipitaciones, la neblina y las nevadas modificaron el panorama en distintos puntos de la región, con efectos visibles en zonas turísticas, vías de comunicación y actividades comerciales.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Cusco informó que las lluvias continuarán durante las próximas 24 horas por influencia del fenómeno DANA. El pronóstico contempla precipitaciones de ligera a moderada intensidad en la sierra, con mayor presencia en la vertiente oriental.

Las condiciones también alcanzan a la selva. De acuerdo con el COER, allí se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad, además de posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento. En sectores situados por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar existe posibilidad de nevadas.

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A este escenario se suma el ingreso del séptimo friaje del año, previsto por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) para este viernes 21 de agosto. El fenómeno ingresará por la selva sur y provocará cambios en las temperaturas y en las condiciones atmosféricas de esa zona del país.

Montaña de Colores luce cubierta de nieve por las condiciones meteorológicas

La Montaña de Colores amaneció parcialmente cubierta de nieve, modificando el paisaje habitual y generando dificultades para algunos turistas. Facebook
La Montaña de Colores amaneció parcialmente cubierta de nieve, modificando el paisaje habitual y generando dificultades para algunos turistas. Facebook

Turistas que llegaron este miércoles 19 de agosto a la Montaña de Colores, conocida como Vinicunca, encontraron parte del atractivo turístico cubierto por un manto blanco. La presencia de nieve modificó el paisaje habitual del lugar tras las precipitaciones y nevadas registradas en los últimos días.

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La neblina también redujo la visibilidad en distintos atractivos turísticos de Cusco. Una turista que se encontraba en Machu Picchu describió la situación de forma breve: “Nos encontramos en Machu Picchu y está lloviendo”. Ante las condiciones meteorológicas, otros visitantes enfrentaron dificultades para acceder con normalidad a determinados puntos turísticos.

El mal tiempo también alcanzó zonas urbanas y comerciales. En una feria mayorista de ropa de Cusco, los comerciantes utilizaron ponchos de plástico para protegerse de la lluvia y cubrieron sus productos con el objetivo de evitar daños.

Vuelos sufren suspensiones por la neblina y las lluvias

Múltiples viajeros con equipaje esperan en una terminal de aeropuerto, algunos de pie en pasillos concurridos y otros sentados en el suelo utilizando sus teléfonos móviles
Viajeros esperan en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco el 14 de agosto, afectados por retrasos y cancelaciones de vuelos debido al mantenimiento de la pista de aterrizaje. (Composición: Infobae Perú)

El aeropuerto Velasco Astete registró interrupciones en sus operaciones durante las primeras horas de este miércoles. Al menos tres vuelos previstos entre las 6:00 y las 7:00 de la mañana fueron suspendidos debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Algunas aeronaves procedentes de Lima retornaron a su punto de origen. Durante la mañana, las operaciones aeroportuarias se restablecieron de forma progresiva y los vuelos afectados fueron reprogramados.

El reporte difundido sobre la situación aeroportuaria también señaló que, hasta ese momento, no se registraron deslizamientos, daños en infraestructura ni afectaciones en las vías por las precipitaciones.

Las lluvias también provocaron situaciones de emergencia en zonas andinas. En imágenes difundidas desde la región se observó el colapso de una vivienda en una comunidad ubicada en el ámbito de Machu Picchu, además de afectaciones en otras dos viviendas.

En Huayruro, una persona reportó labores de evacuación y señaló que un puente fue arrastrado por la fuerza del agua. En Ayapata, otro reporte mostró un camión desplazado por una avalancha. El vehículo transportaba piña.

Las imágenes difundidas desde estos sectores muestran calles afectadas por el agua, carreteras cubiertas de nieve y una reducción de la visibilidad por la neblina. Las autoridades mantienen el seguimiento de las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas.

Séptimo friaje ingresará por la selva sur este viernes

Se reportaron emergencias en comunidades de Cusco, entre ellas el colapso de viviendas, un puente arrastrado por el agua y un camión desplazado por una avalancha. Composición: Infobae
Se reportaron emergencias en comunidades de Cusco, entre ellas el colapso de viviendas, un puente arrastrado por el agua y un camión desplazado por una avalancha. Composición: Infobae

El Senamhi informó que el séptimo friaje del año ingresará al territorio peruano durante la mañana del viernes 21 de agosto. La masa de aire frío avanzará por la selva sur y tendrá como principal zona de desplazamiento a Madre de Dios.

El pronóstico contempla lluvias de ligera a moderada intensidad, descargas eléctricas, ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora y mayor cobertura nubosa. El fenómeno permanecerá hasta el domingo 23 de agosto.

Durante ese periodo, las temperaturas nocturnas en la selva sur podrían ubicarse alrededor de los 19 °C. En horas del día, los valores oscilarían entre los 23 °C y 28 °C.

El friaje se produce por el ingreso de una masa de aire frío procedente de la Antártida hacia la selva sur y otras zonas de la Amazonía. El Senamhi señala que este fenómeno genera cambios bruscos en las condiciones habituales del clima.

Su ingreso suele estar acompañado por lluvias de moderada a fuerte intensidad, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y mayor cobertura nubosa. El desplazamiento del aire frío desde el sur hacia el norte también puede reducir las temperaturas máximas en las regiones amazónicas.

Frente a las condiciones previstas, el COER Cusco recomendó adoptar medidas preventivas ante la continuidad de las lluvias y los cambios meteorológicos registrados en diferentes sectores de la región.

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