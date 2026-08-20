Jorge Gutiérrez ilusiona a Universitario: ya recibió el carné de cancha y espera debutar ante Los Chankas por Torneo Clausura 2026

El refuerzo ya cuenta con el documento para competir y dijo que busca quedar disponible para el siguiente encuentro, con una integración progresiva que le permita tomar ritmo y ganar confianza con el plantel (Universitario de Deportes)

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El lateral panameño Jorge Gutiérrez inició su etapa como jugador de Universitario de Deportes con un mensaje de entusiasmo y expectativa por lo que viene. En una breve entrevista, el futbolista remarcó su satisfacción por integrarse a un club al que definió como determinante para su recorrido profesional.

También subrayó que el plantel lo acogió de buena manera, un factor que, según explicó, facilita el proceso de adaptación y le permite sentirse cómodo desde los primeros días.

Con el carné de cancha ya en mano, el jugador sostuvo que su objetivo inmediato es quedar a disposición para el siguiente compromiso e incorporarse de manera gradual a la dinámica del equipo.

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La llegada a Universitario y un paso clave en su carrera

Jorge Gutiérrez inició su etapa en Universitario con buenas sensaciones tras ser recibido por el plantel y destacó la importancia de incorporarse a un club que considera determinante para su crecimiento profesional. (Universitario de Deportes)

Consultado por la prensa sobre cómo vive esta nueva etapa, Gutiérrez fue directo en su valoración del cambio de camiseta. “Contento, mire, contento de estar acá, en un club tan importante y sé que va a ser un paso importante en mi carrera”, señaló.

En la misma línea, explicó que el primer contacto con sus compañeros resultó positivo, algo que consideró relevante para el día a día en el vestuario y para su rendimiento dentro del campo. Ante la pregunta sobre la recepción del grupo, respondió: “Bien, bien, contento por el recibimiento y eso es importante para uno sentirse a gusto”.

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En otro tramo de la charla, el jugador también se refirió a lo que significa para él la oportunidad de integrarse al cuadro crema. “Contento por la oportunidad que me da el club por estar acá y bueno, ojalá sea buen inicio de grandes cosas”, afirmó.

Carné de cancha y la expectativa por sumar minutos

La habilitación ya llegó para Jorge Gutiérrez, quien ahora espera tener sus primeros minutos con Universitario y avanzar progresivamente en su adaptación al funcionamiento del conjunto crema. (Universitario de Deportes)

El futbolista confirmó que ya cuenta con el documento que lo habilita a competir, un paso necesario para comenzar a estar disponible en los partidos oficiales. Al ser consultado por la llegada de su carné de cancha, contestó: “Sí, espero que pueda estar en el próximo partido y bueno, ir entrando poco a poco”.

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En declaraciones difundidas también en otro intercambio, reiteró esa idea de progresión, con el foco puesto en tomar ritmo de competencia e integrarse de manera paulatina a los movimientos del equipo. “La idea es jugar lo que el técnico disponga y con el paso del tiempo ir ganando su confianza y la de la hinchada para tener más minutos”, sostuvo.

La expectativa por el debut, de este modo, quedó ligada a una adaptación que el propio jugador describió como gradual, con el objetivo de acoplarse a las exigencias del club y al funcionamiento colectivo.

El Monumental, la hinchada y un reto que “impone”

El nuevo refuerzo de Universitario sabe que su estreno estará acompañado por un escenario imponente y una hinchada exigente, factores que asume como una motivación para comenzar con buen pie. (Universitario de Deportes)

Gutiérrez también habló del escenario que espera encontrar y del impacto de jugar en un estadio al que se refirió como uno de los más destacados del continente. La pregunta de la prensa que lo esperaba a las afueras de Campo Mar apuntó al partido del domingo ante Los Chankas, al entorno del estadio Monumental de Ate y al acompañamiento de la hinchada. “Sí, sí, sí. Importante lo que impone, ¿no? El estadio, la hinchada y bueno, seguramente va a ser un buen inicio”, dijo.

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En ese sentido, el jugador centroamericano dejó entrever que el contexto será una motivación adicional para encarar el arranque de su ciclo en Universitario. El peso del recinto y el acompañamiento del público aparecen, en ese marco, como un desafío que asume con ilusión y con la intención de comenzar su etapa “con buen pie”, dentro de un club que considera un punto de inflexión para su carrera.

El futbolista remarcó que su meta inmediata es estar a disposición del comando técnico y competir por minutos, mientras valora a Universitario como un club determinante para su crecimiento profesional ( X / Raúl Chávez)