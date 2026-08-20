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Onelia Molina pone distancia con Mario Irivarren tras coincidir en una boda: “No hubo ningún acercamiento, yo sí sé poner límites”

La chica reality confirmó que estuvo con el chico reality en el matrimonio de unos amigos en común, pero dejó claro que evitó cualquier contacto con él por respeto a su historia actual con Kevin Díaz

Onelia Molina y su novio Kevin Díaz disfrutaron de un matrimonio el fin de semana, sin imaginar que se encontrarían con Mario Irivarren. Descubre cómo manejaron este incómodo momento y qué declararon al respecto. Video: América Televisión / América Hoy
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Onelia Molina dejó en claro su postura tras coincidir con Mario Irivarren en la boda de Almendra Cacho y José Luis Ganoza, a la que asistió junto a su actual pareja, Kevin Díaz: no hubo acercamiento, no lo habrá, y el respeto a su relación presente marca la línea. La odontóloga y chica reality arequipeña respondió a las cámaras de ‘América Hoy’ con firmeza y sin rodeos.

La celebración del último fin de semana en Pachacámac reunió, sin haberlo planeado así, a tres figuras estrechamente vinculadas al universo de ‘Esto es Guerra’: la expareja que protagonizó una de las rupturas más comentadas de la farándula peruana reciente, y el venezolano que ocupa hoy el lugar que Irivarren dejó.

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Las imágenes que circularon en redes sociales encendieron la curiosidad de los seguidores, aunque la noche transcurrió sin confrontaciones ni acercamientos entre los involucrados.

Collage de fotografías que muestran a un grupo de cuatro personas vestidas de gala y varias tomas de dos mujeres y un hombre sonriendo en un evento nocturno
Onelia Molina coincidió con Mario Irivarren en la boda de Almendra Cacho y José Luis Ganoza en Pachacámac junto a Kevin Díaz.

Onelia fue tajante: “No hubo ningún acercamiento, no lo va a haber”

Molina reconoció ante ‘América Hoy’ que sabía de antemano que su expareja también había sido invitado a la boda. Irivarren mantiene una amistad cercana con los recién casados, lo que hizo inevitable la coincidencia. Aun así, la chica reality descartó que eso le generara algún conflicto.

“Creo que ha sido un evento que hemos venido planificando hace muchos meses junto con mi amiga, y yo tenía que estar ahí sí o sí. La he pasado increíble, la compañía fue espectacular, bailé de inicio a fin, la pasé muy bien”, declaró Molina.

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Cuando los periodistas le preguntaron si Mario se había acercado a saludarla o a hablar sobre el pasado, la respuesta fue directa. “No, no voy a hablar absolutamente nada de eso. No hubo ningún acercamiento, no lo va a haber ni ahora ni más adelante. Creo que yo sí sé poner ciertos límites y por respeto a Kevin no voy a brindar ningún tipo de opinión”, afirmó.

Onelia Molina y Kevin Díaz posan en dos fotos, una selfie y otra de él besando su mejilla. Un recuadro inferior muestra una foto grupal con Mario Irivarren
Onelia Molina afirmó que no hubo acercamiento con Mario Irivarren en la boda y aseguró que no lo habrá ahora ni más adelante.

La modelo amplió su postura y dejó en claro que no tiene interés en retomar ningún tipo de vínculo con su expareja, ni en términos cordiales ni en ningún otro. “Creo que no hay nada de que hablar, no hay nada de que conversar. Para mí todo está clarísimo. Yo estoy en otra etapa de mi vida, estoy tranquila, no quiero conversar, no quiero saber nada de él, ni bueno ni malo, no quiero hablar de él”, agregó.

La noche en la boda: tres en el mismo espacio, sin cruzarse

Las fotografías y videos difundidos en redes sociales mostraron que Irivarren disfrutó de la celebración junto a otros invitados, mientras que Onelia y Kevin compartieron la velada como pareja. En ninguna imagen aparecen los tres juntos. La propia novia, Almendra Cacho, se fotografió por separado con Mario y con la pareja, una decisión que mantuvo la armonía en su día especial.

Onelia Molina fue consultada sobre si se encontró con su expareja, Mario Irivarren, en un evento. La chica reality fue tajante y afirmó que no hubo ni habrá ningún tipo de acercamiento con él. Video: Instagram América Espectáculos

Díaz, por su parte, reveló que ni siquiera se enteró de la presencia de su antecesor sentimental durante la fiesta. “Yo no estaba pendiente de las personas que estaban ahí alrededor. No me crucé con él, me enteré por unos TikToks que salieron y me quedé como que, ‘ah, mira’. Yo ni enterado”, contó el venezolano a ‘América Hoy’.

El competidor también fue consultado sobre cómo habría reaccionado de haberse cruzado con Irivarren en algún momento de la noche. Su respuesta apuntó a la tranquilidad. “La verdad que no estoy pensando en eso, pero supongo que sí lo saludaría normal, no tengo ningún problema, no tengo nada en contra de él. Él conmigo no tiene nada en contra tampoco, supongo”, señaló.

Las imágenes que trascendieron de la celebración mostraron a Onelia y Kevin en momentos de cercanía: abrazados, sonrientes, y en una escena que generó comentarios entre sus seguidores, protagonizando un beso durante la fiesta.

Dos fotografías de un evento social. Izquierda: hombre bailando entre gente, con un círculo rojo. Derecha: grupo de personas posando, dos hombres centrales con círculo rojo
Las imágenes de redes sociales mostraron a Mario Irivarren por un lado y a Onelia Molina con Kevin Díaz por otro, sin una foto de los tres juntos.

La ruptura con Mario Irivarren y la nueva etapa con Kevin Díaz

La coincidencia en la boda de Almendra Cacho cobró mayor resonancia por el historial que existe entre Molina e Irivarren. La relación entre ambos terminó tras revelarse que el empresario y exintegrante de ‘Esto es Guerra’ le fue infiel a Onelia durante un viaje a Argentina, en un episodio que se hizo público y que marcó el fin del vínculo.

Desde entonces, Molina construyó una nueva relación con Díaz, con quien comparte espacio también dentro del programa. En declaraciones previas a este episodio, la arequipeña había sido explícita al comparar ambas experiencias sentimentales. “Kevin me hace sentir querida, amada. Hay personas que te hacen sentir cosas en un mes y otras que no te hicieron sentir eso en muchos años. No es el tiempo, sino la persona. Hoy en día estoy sintiendo muchas cosas bonitas”, expresó Molina.

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