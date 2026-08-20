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Media Maratón de Lima 2026: así es la medalla que recibirán los corredores este domingo 23 de agosto

La tercera pieza de una colección iniciada en 2024 tiene forma de “M” y será entregada a quienes completen las pruebas de 10K y 21K. La serie terminará en 2027, cuando las cuatro medallas juntas formen la palabra LIMA

Medalla con diseño en forma de 'M' en rojo y negro, con cinta que indica '21K', delante de corredores en una calle con edificios históricos y banners
La medalla de la Media Maratón de Lima 2026 incorpora la letra “M” como tercera pieza de la colección que forma la palabra LIMA. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Miles de corredores volverán a las calles de la capital este domingo 23 de agosto para participar en la 117.ª Media Maratón de Lima, que este año tendrá nuevamente distancias de 10K y 21K y partirá desde la Plaza de Armas.

Además del desafío deportivo, quienes logren cruzar la meta recibirán una pieza que forma parte de un proyecto iniciado hace tres años. La medalla de la edición 2026 tiene como elemento central la letra “M”, la tercera de una colección que busca formar progresivamente el nombre de la ciudad.

La serie comenzó en 2024 con la “L”, continuó un año después con la “I” y ahora incorpora la “M”. La última pieza llegará en 2027 con la letra “A”, de modo que quienes hayan reunido las cuatro podrán completar físicamente la palabra LIMA.

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Persona con camiseta negra de deporte, medalla metálica con la letra M roja y detalles de edificios, cinta Peru Runners 21K, fondo oscuro con texto
La medalla de la 117° Media Maratón de Lima 2026 presenta la letra M y detalles de la arquitectura e íconos peruanos, como parte de la colección Clásica Ciudad de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo es la medalla de la Media Maratón de Lima 2026?

La nueva pieza forma parte de la colección denominada “Clásica Ciudad de Lima”. A diferencia de las anteriores, su diseño no se concentra únicamente en símbolos vinculados con la capital, sino que incorpora referencias a distintas expresiones e íconos del Perú.

La propuesta de este año gira alrededor del concepto “El Perú corre aquí”, con el que los organizadores buscan representar también a los participantes que llegan desde otras regiones del país y del extranjero para competir en Lima.

Dos medallas de competición sobre una superficie de madera. Una con cinta roja "10K" y otra con cinta negra "21K". Ambas con diseños detallados
Las medallas de la Media Maratón de Lima 2026, con diseños que aluden a iconos peruanos, se muestran en sus versiones para 10K y 21K. (Media Marat{on de Lima)

“La Media Maratón de Lima nació profundamente vinculada a la ciudad, pero con los años se ha convertido también en un punto de encuentro para corredores de todo el país”, señaló Alejandra Rodríguez Larraín, gerente general de Peru Runners, durante la presentación de la pieza.

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La “M” será entregada tanto a quienes completen los 10 kilómetros como a los corredores de los 21 kilómetros, según informó la organización.

Una colección que comenzó en 2024 y terminará en 2027

La peculiaridad de las medallas de las últimas ediciones es que no fueron diseñadas como piezas independientes. Cada una corresponde a una letra y forma parte de una colección de cuatro años.

Cuatro medallas de colores naranja, celeste, rojo y gris oscuro, con sus cintas, dispuestas en diagonal sobre una superficie de madera. Incluyen textos y diseños
La colección de medallas de la Media Maratón de Lima comenzó en 2024 con la “L”, siguió en 2025 con la “I” y concluirá en 2027 con la “A”. (Media Marat{on de Lima)

En 2024 se entregó la “L”; en 2025, la “I”; y este domingo será el turno de la “M”. La serie concluirá en 2027 con la “A”. De esta manera, los corredores que hayan participado y terminado las cuatro ediciones podrán reunir las piezas para formar el nombre de Lima.

La nueva medalla fue presentada el domingo 16 de agosto durante una actividad que comenzó en la Plaza Mayor de Lima y recorrió distintos puntos del centro de la capital. El trayecto culminó en el Museo de Arte de Lima (MALI), donde se realizó la presentación oficial de la tercera pieza.

Un grupo grande de hombres y mujeres posa frente a un edificio blanco neoclásico con ventanas y columnas. Algunas personas sostienen banderas negras
Corredores y organizadores de la 117.ª Media Maratón de Lima se reúnen frente al Museo de Arte de Lima durante la presentación de la medalla de la edición 2026.

¿Cuándo será la Media Maratón de Lima 2026?

La competencia se realizará el domingo 23 de agosto y contará con dos distancias: 10K y 21K. De acuerdo con la información oficial del evento, ambas pruebas tendrán como punto de partida la Plaza de Armas de Lima. Para participar en los 10K se exige una edad mínima de 13 años, mientras que para los 21K los corredores deben ser mayores de 18.

Las inscripciones regulares ya aparecen como agotadas en la página oficial de la competencia, que mantiene disponible únicamente la opción vinculada a su programa benéfico.

La de este año será la 117.ª edición de una competencia cuya historia se remonta a 1909. Según los registros de la propia organización, aquella primera carrera partió desde el Monumento a San Martín y tuvo como destino la entonces Plaza Independencia del Callao.

Numerosos corredores en una calle urbana, con edificios de fondo. Hay dos carteles de inicio de carrera, confeti en el aire y vallas de seguridad
Numerosos atletas parten en la 117.ª Media Maratón de Lima desde la Plaza de Armas en medio de la caída de confeti.

En 2024, World Athletics otorgó a la Media Maratón de Lima una Heritage Plaque, reconocimiento destinado a preservar y poner en valor escenarios, competencias y figuras relevantes de la historia del atletismo. El organismo internacional registra que la primera edición limeña se realizó en 1909 con 70 corredores y la identifica como la carrera de ruta más antigua de Sudamérica.

Este domingo, además de completar alguno de los dos recorridos, quienes lleguen a la meta sumarán la tercera letra de una colección que todavía tendrá que esperar un año más para quedar completa.

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