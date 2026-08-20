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Áncash refuerza rutas de evacuación ante posible aluvión por desprendimientos de hielo y roca en el nevado Huascarán

Los mapas identifican rutas de salida y zonas seguras para poblaciones de Yungay y Carhuaz expuestas a un eventual aluvión. El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña brinda soporte científico

El desprendimiento de hielo y roca representa un escenario que podría generar un aluvión y afectar a poblaciones ubicadas en el entorno del nevado. Difusión
El desprendimiento de hielo y roca representa un escenario que podría generar un aluvión y afectar a poblaciones ubicadas en el entorno del nevado. Difusión
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El peligro asociado al desprendimiento de hielo y roca en el nevado Huascarán llevó a autoridades de Áncash a reforzar las herramientas destinadas a orientar una eventual evacuación. Las provincias de Yungay y Carhuaz disponen de mapas con rutas de salida y zonas seguras para la población expuesta ante un posible aluvión.

El trabajo cuenta con el acompañamiento científico del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente. La información técnica sirve como base para la planificación de medidas de prevención frente a escenarios vinculados con la dinámica glaciar.

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El Gobierno Regional de Áncash elaboró estos instrumentos en coordinación con las municipalidades provinciales de Yungay y Carhuaz. El proceso también incluyó a autoridades de los distritos de Amashca y Tinco, en Carhuaz, así como de Ranrahirca, Mancos, Shupluy y Matacoto, en Yungay.

Los mapas permiten identificar sectores destinados a la evacuación y espacios considerados seguros dentro de las zonas expuestas. El Inaigem también mantiene labores de seguimiento sobre los glaciares susceptibles de desprendimiento en el pico sur del Huascarán.

Mapas para reforzar la respuesta ante un posible aluvión

Vista aérea de un glaciar con nieve, hielo, rocas, grietas y detritos. Una marca circular roja rodea un punto en el borde superior derecho
El terreno glaciar del nevado Huascarán, en la Cordillera Blanca de Áncash, Perú, es escenario de una operación de rescate tras el accidente de una montañista. (Redes sociales)

El desarrollo de las rutas de evacuación forma parte de las acciones orientadas a fortalecer la preparación de las autoridades y de la población ante una eventual emergencia. Los instrumentos contemplan tanto los recorridos previstos para una salida segura como los lugares definidos para la protección de las personas.

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Según la información proporcionada, la elaboración contó con asesoramiento técnico del Inaigem y permitió articular al Gobierno Regional de Áncash con las municipalidades y los distritos situados dentro del ámbito de posible afectación.

Las herramientas también están vinculadas con la gestión del riesgo dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd). Su aplicación corresponde a las autoridades responsables de la prevención, planificación territorial y respuesta frente a una emergencia.

Inaigem brinda soporte científico para la toma de decisiones

Vista panorámica de una gran montaña rocosa parcialmente cubierta de nieve y hielo con un cielo azul despejado en la esquina superior izquierda
El nevado Huascarán en la Cordillera Blanca de Áncash, Perú, es el escenario de un operativo de rescate tras un accidente de montañismo. (Redes sociales)

El presidente ejecutivo del Inaigem, Hernando Tavera, destacó la función de la evidencia científica en la preparación ante situaciones de riesgo. “Nuestra misión como institución científica es generar evidencia objetiva e insumos técnicos de alta precisión que permitan salvar vidas”, afirmó.

Tavera señaló que el instituto proporciona soporte técnico, evaluación continua y recomendaciones para las autoridades. De acuerdo con su explicación, corresponde a los gobiernos locales y regionales utilizar estas herramientas dentro de sus acciones de prevención, planificación territorial y respuesta rápida.

El acompañamiento científico permite incorporar información técnica a las decisiones de las autoridades responsables de las poblaciones ubicadas en el entorno del nevado Huascarán.

Como parte de las labores de vigilancia, el Inaigem realiza un monitoreo semanal sobre la evolución de los glaciares susceptibles de desprendimiento en el pico sur del nevado Huascarán.

Esta tarea permite mantener seguimiento sobre las condiciones de los sectores identificados por su posibilidad de desprendimiento. El instituto vincula este trabajo de investigación con la gestión del riesgo y la reducción de la vulnerabilidad en las poblaciones de montaña.

El monitoreo complementa los mapas elaborados para las provincias de Yungay y Carhuaz y forma parte del soporte técnico que el organismo brinda a las autoridades dentro del Sinagerd.

Accidente durante una expedición en el Huascarán

La situación de riesgo en el nevado también estuvo presente durante los primeros días de agosto, cuando el ciudadano chileno Andrés Regueira, de 21 años, murió durante una expedición en el sector del pico norte. De acuerdo con información preliminar de la Región Policial Áncash, el montañista sufrió una caída de unos 900 metros.

Otro integrante de la cordada, Michael Milla, de 31 años, sobrevivió al accidente y logró descender por sus propios medios hasta una zona segura. Según los datos proporcionados, fue encontrado estable tras llegar al sector de la laguna Llanganuco.

La Policía de Alta Montaña y miembros de Socorro Andino participaron en las coordinaciones para recuperar el cuerpo y atender al sobreviviente. Las labores requirieron medidas especiales debido a la altitud, las bajas temperaturas y las características del terreno glaciar.

La Región Policial Áncash informó que el acceso al nevado permanecía restringido de manera temporal cuando ocurrió el accidente. Las circunstancias exactas de la caída quedaron bajo investigación de las autoridades correspondientes.

Continúa búsqueda de tres andinistas desaparecidos

Tres hombres con indumentaria de montaña y sonrientes posan frente a una montaña nevada; uno de ellos sostiene una cámara fotográfica
Artidoro Salas, Freddy Mendoza y Alejandro Ugarte permanecen desaparecidos en el nevado Huascarán cuatro días después de perder contacto durante la expedición

Otro operativo permanece relacionado con la desaparición de los andinistas peruanos Alejandro Ugarte, Saúl Mendoza y Artidoro Salas Gaytán. Los tres perdieron comunicación el pasado 14 de julio durante una expedición en el nevado Huascarán.

Los equipos especializados ubicaron de manera referencial posibles puntos de localización a unos 6.400 metros sobre el nivel del mar, en una zona de grietas del glaciar. El rastreo permitió establecer sectores de interés para las labores de búsqueda.

El acceso hacia esos puntos presenta riesgos por la presencia de grietas profundas, terreno inestable y condiciones climáticas extremas. Por ese motivo, los especialistas evalúan las condiciones de seguridad antes de nuevos desplazamientos hacia las zonas de mayor altitud.

Las operaciones de búsqueda cuentan con participación de equipos de montaña, autoridades y familiares, mientras los especialistas mantienen la evaluación de las condiciones del terreno antes de cada intervención.

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