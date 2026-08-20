Carlos Zambrano revela su último deseo con la selección peruana: “Me gustaría volver a tener unos últimos partidos”

El defensor del Sport Boys visitó la Videna con su club y dejó abierta la puerta para regresar al combinado nacional. También elogió el gramado híbrido de la sede federativa y destacó el nivel del grupo actual (Sport Boys)

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El central rosado Carlos Zambrano reapareció en la Videna durante una jornada de trabajo del Sport Boys frente a la selección sub-20 y aprovechó el momento para enviar una señal al cuerpo técnico de la Blanquirroja.

El defensor, uno de los refuerzos más resonantes del club del Callao para la temporada 2026, admitió que no cierra la puerta a una última etapa con el combinado nacional, aunque aclaró que su prioridad inmediata es el rendimiento con su club.

La ilusión de una despedida con la Blanquirroja

Carlos Zambrano reconoció que volver a la Videna despertó recuerdos de sus años con la Selección Peruana y admitió que todavía le gustaría disputar algunos partidos más con la camiseta nacional. (Selección Peruana)

Zambrano habló con claridad sobre su deseo de volver a vestir la camiseta peruana. Sin rodeos, el zaguero señaló que el retorno a la sede de la Federación Peruana de Fútbol le generó una mezcla de nostalgia y motivación. “Es lindo venir a estar acá con mis compañeros. Tantos años aquí”, afirmó, antes de abrir la puerta a una convocatoria: “Vamos paso a paso. Primero enfocarme mucho en el Boys y quién sabe, no lo descarto y me gustaría volver a tener unos últimos partidos con la selección”.

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La declaración cobró relevancia en un momento en que el técnico de la Blanquirroja, Mano Menezes, estuvo presente en las instalaciones de la Videna durante la misma jornada. El brasileño tuvo la oportunidad de observar en acción no solo a Zambrano, sino también a otros futbolistas del plantel rosado, entre ellos Christian Cueva, quien también milita en el Sport Boys.

El propio defensor restó protagonismo personal al episodio y amplió el foco: “No solamente a nosotros, sino creo que a la mayoría de compañeros. El grupo, el equipo está haciendo las cosas bien y creo que hay muchos jugadores para destacar”.

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La presencia de Menezes en ese entrenamiento no pasó inadvertida para nadie en el ambiente futbolístico peruano. El técnico trabaja de cara a la fecha FIFA de septiembre, en la que la selección peruana disputará amistosos ante Estados Unidos y Canadá, y cualquier observación directa de jugadores en actividad suma información para la próxima lista de convocados.

Un grupo con química y talento en construcción

El zaguero rosado valoró el ambiente que existe dentro del equipo y sostuvo que la calidad de los jugadores disponibles permite pensar en un proyecto competitivo de cara a los próximos desafíos. (Liga 1)

Más allá de su situación personal, Zambrano destacó el estado del plantel que comparte en el Sport Boys y extendió ese elogio al conjunto de la selección. El defensor subrayó que el nivel del grupo es alto y que la competencia interna genera un ambiente propicio para el crecimiento colectivo. La llegada de varios exseleccionados al club del Callao —entre ellos Miguel Trauco, además de Cueva y el propio Zambrano— formó parte de un plan institucional que buscó rodear al equipo de experiencia internacional para el año previo al centenario del club, previsto para 2027.

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En ese contexto, el rendimiento de Zambrano en la Liga 1 fue uno de los argumentos que el jugador esgrimió, de manera implícita, para justificar su aspiración de volver a ser tenido en cuenta por la selección. El defensor sabe que la edad no juega a su favor y que cualquier regreso sería, por definición, una despedida con forma de homenaje. Sin embargo, su presencia física en la Videna y su tono en la charla con la prensa transmitieron la imagen de un futbolista que todavía se siente competitivo.

El gramado híbrido, un modelo para el fútbol peruano

La infraestructura de la Videna también llamó la atención de Zambrano, quien destacó el estado del terreno de juego y pidió que los clubes sigan ese modelo para contribuir al crecimiento del fútbol peruano. (Sport Boys)

Antes de retirarse, Zambrano dedicó parte de su tiempo a elogiar las condiciones del campo de la Videna, que cuenta con gramado híbrido. La comparación que eligió fue directa y sin matices: “No, es un espectáculo. Parece a lo Europa. Es un campo que se puede jugar al fútbol, no hay excusas aquí”. El defensor fue más allá del elogio puntual y planteó una reflexión sobre la infraestructura del fútbol peruano en general.

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Para Zambrano, la calidad del terreno de juego no debería ser un privilegio exclusivo de la sede federativa. “Creo que no solamente aquí en la Federación, sino los equipos tendrían que imitar poco a poco, tener buenos campos. Implementar para que el fútbol peruano comience a crecer”, sostuvo.

La jornada en la Videna dejó, en definitiva, más preguntas que respuestas sobre el futuro del defensor con la selección. Pero también dejó algo concreto: la voluntad explícita de un jugador que no quiere cerrar ese capítulo sin escribir al menos unas líneas más.

El zaguero del Sport Boys entrenó en la Videna ante la selección sub-20 y admitió que sueña con una despedida con el equipo nacional, mientras Mano Menezes lo observó pensando en septiembre (Fútbol en América)