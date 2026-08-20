Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Carlos Zambrano revela su último deseo con la selección peruana: “Me gustaría volver a tener unos últimos partidos”

La nostalgia de volver a la sede federativa y la presencia de Mano Menezes en el predio dispararon las especulaciones: el zaguero rosado no descarta una última llamada al combinado nacional antes de colgar los botines

Carlos Zambrano – Sport Boys – Selección Peruana – Perú – deportes – 19 agosto
El defensor del Sport Boys visitó la Videna con su club y dejó abierta la puerta para regresar al combinado nacional. También elogió el gramado híbrido de la sede federativa y destacó el nivel del grupo actual (Sport Boys)
Guardar

El central rosado Carlos Zambrano reapareció en la Videna durante una jornada de trabajo del Sport Boys frente a la selección sub-20 y aprovechó el momento para enviar una señal al cuerpo técnico de la Blanquirroja.

El defensor, uno de los refuerzos más resonantes del club del Callao para la temporada 2026, admitió que no cierra la puerta a una última etapa con el combinado nacional, aunque aclaró que su prioridad inmediata es el rendimiento con su club.

La ilusión de una despedida con la Blanquirroja

Carlos Zambrano – Sport Boys – Selección Peruana – Perú – deportes – 19 agosto
Carlos Zambrano reconoció que volver a la Videna despertó recuerdos de sus años con la Selección Peruana y admitió que todavía le gustaría disputar algunos partidos más con la camiseta nacional. (Selección Peruana)

Zambrano habló con claridad sobre su deseo de volver a vestir la camiseta peruana. Sin rodeos, el zaguero señaló que el retorno a la sede de la Federación Peruana de Fútbol le generó una mezcla de nostalgia y motivación. “Es lindo venir a estar acá con mis compañeros. Tantos años aquí”, afirmó, antes de abrir la puerta a una convocatoria: “Vamos paso a paso. Primero enfocarme mucho en el Boys y quién sabe, no lo descarto y me gustaría volver a tener unos últimos partidos con la selección”.

PUBLICIDAD

La declaración cobró relevancia en un momento en que el técnico de la Blanquirroja, Mano Menezes, estuvo presente en las instalaciones de la Videna durante la misma jornada. El brasileño tuvo la oportunidad de observar en acción no solo a Zambrano, sino también a otros futbolistas del plantel rosado, entre ellos Christian Cueva, quien también milita en el Sport Boys.

El propio defensor restó protagonismo personal al episodio y amplió el foco: “No solamente a nosotros, sino creo que a la mayoría de compañeros. El grupo, el equipo está haciendo las cosas bien y creo que hay muchos jugadores para destacar”.

PUBLICIDAD

La presencia de Menezes en ese entrenamiento no pasó inadvertida para nadie en el ambiente futbolístico peruano. El técnico trabaja de cara a la fecha FIFA de septiembre, en la que la selección peruana disputará amistosos ante Estados Unidos y Canadá, y cualquier observación directa de jugadores en actividad suma información para la próxima lista de convocados.

Un grupo con química y talento en construcción

Carlos Zambrano – Sport Boys – Selección Peruana – Perú – deportes – 19 agosto
El zaguero rosado valoró el ambiente que existe dentro del equipo y sostuvo que la calidad de los jugadores disponibles permite pensar en un proyecto competitivo de cara a los próximos desafíos. (Liga 1)

Más allá de su situación personal, Zambrano destacó el estado del plantel que comparte en el Sport Boys y extendió ese elogio al conjunto de la selección. El defensor subrayó que el nivel del grupo es alto y que la competencia interna genera un ambiente propicio para el crecimiento colectivo. La llegada de varios exseleccionados al club del Callao —entre ellos Miguel Trauco, además de Cueva y el propio Zambrano— formó parte de un plan institucional que buscó rodear al equipo de experiencia internacional para el año previo al centenario del club, previsto para 2027.

En ese contexto, el rendimiento de Zambrano en la Liga 1 fue uno de los argumentos que el jugador esgrimió, de manera implícita, para justificar su aspiración de volver a ser tenido en cuenta por la selección. El defensor sabe que la edad no juega a su favor y que cualquier regreso sería, por definición, una despedida con forma de homenaje. Sin embargo, su presencia física en la Videna y su tono en la charla con la prensa transmitieron la imagen de un futbolista que todavía se siente competitivo.

El gramado híbrido, un modelo para el fútbol peruano

Carlos Zambrano – Sport Boys – Selección Peruana – Perú – deportes – 19 agosto
La infraestructura de la Videna también llamó la atención de Zambrano, quien destacó el estado del terreno de juego y pidió que los clubes sigan ese modelo para contribuir al crecimiento del fútbol peruano. (Sport Boys)

Antes de retirarse, Zambrano dedicó parte de su tiempo a elogiar las condiciones del campo de la Videna, que cuenta con gramado híbrido. La comparación que eligió fue directa y sin matices: “No, es un espectáculo. Parece a lo Europa. Es un campo que se puede jugar al fútbol, no hay excusas aquí”. El defensor fue más allá del elogio puntual y planteó una reflexión sobre la infraestructura del fútbol peruano en general.

Para Zambrano, la calidad del terreno de juego no debería ser un privilegio exclusivo de la sede federativa. “Creo que no solamente aquí en la Federación, sino los equipos tendrían que imitar poco a poco, tener buenos campos. Implementar para que el fútbol peruano comience a crecer”, sostuvo.

La jornada en la Videna dejó, en definitiva, más preguntas que respuestas sobre el futuro del defensor con la selección. Pero también dejó algo concreto: la voluntad explícita de un jugador que no quiere cerrar ese capítulo sin escribir al menos unas líneas más.

El zaguero del Sport Boys entrenó en la Videna ante la selección sub-20 y admitió que sueña con una despedida con el equipo nacional, mientras Mano Menezes lo observó pensando en septiembre (Fútbol en América)

Temas Relacionados

Carlos ZambranoSport BoysSelección peruanaperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jorge Gutiérrez ilusiona a Universitario: ya recibió el carné de cancha y espera debutar ante Los Chankas por Torneo Clausura 2026

El futbolista aseguró que el vestuario lo recibió bien y remarcó que llegar al club crema marca un paso clave en su carrera, mientras apunta a ponerse listo para el duelo del domingo ante Los Chankas

Jorge Gutiérrez ilusiona a Universitario: ya recibió el carné de cancha y espera debutar ante Los Chankas por Torneo Clausura 2026

Ignacio Buse disputará un último torneo sobre pista dura antes de debutar en el cuadro principal del US Open 2026

El limeño de 22 años sumó una nueva prematura eliminación en el Masters 1000 de Cincinnati a manos del australiano Adam Walton

Ignacio Buse disputará un último torneo sobre pista dura antes de debutar en el cuadro principal del US Open 2026

Partidos de hoy, miércoles 19 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Lionel Messi jugará con Inter Miami en la MLS, mientras que Lamine Yamal disputará el Trofeo Joan Gamper con Barcelona. También, habrá Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Champions League

Partidos de hoy, miércoles 19 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Equipos clasificados a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026: así van definiéndose las llaves del torneo

Los octavos de final entran en su etapa decisiva y ya se conocen a los primeros clasificados a la siguiente ronda. Revisa cómo marcha cada serie y los resultados de los partidos que definirán a los ocho mejores del certamen

Equipos clasificados a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026: así van definiéndose las llaves del torneo

“Tiene mucho para dar al fútbol”: la valoración de Óscar Ibáñez sobre Kevin Quevedo, quien no es tomado en cuenta en Alianza Lima

El ex director técnico de la selección peruana se refirió a la compleja situación del extremo de 29 años, aún jugador ‘blanquiazul’, pero sin ser considerado por Pablo Guede

“Tiene mucho para dar al fútbol”: la valoración de Óscar Ibáñez sobre Kevin Quevedo, quien no es tomado en cuenta en Alianza Lima
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso: Comisión de Ética inicia investigación preliminar contra Julián Pérez Mallqui por presunta agresión

Congreso: Comisión de Ética inicia investigación preliminar contra Julián Pérez Mallqui por presunta agresión

Gobierno Regional de La Libertad pagará casi S/ 12.000 a César Acuña por vacaciones truncas y él anuncia que donará el dinero

Carpeta 364-2024: todo sobre el expediente fiscal que Curwen reveló y que involucra a Magaly Medina, Chibolín y una jueza

Harvey Colchado exige a Meta, de Zuckerberg, abrir sede en Perú ante extorsiones: “El general Arriola no ha coordinado”

TC rechaza demanda de Willy Huerta, exministro de Pedro Castillo, para anular proceso por golpe de Estado

ENTRETENIMIENTO

Onelia Molina pone distancia con Mario Irivarren tras coincidir en una boda: “No hubo ningún acercamiento, yo sí sé poner límites”

Onelia Molina pone distancia con Mario Irivarren tras coincidir en una boda: “No hubo ningún acercamiento, yo sí sé poner límites”

¿Curwen terminó definitivamente con Carla Campos?: Ampay, boda cancelada y todo lo que se sabe sobre la pareja

Video de la Teletón desmentiría a Janet Barboza, quien afirmó desconocer su participación en el evento tras la exclusión de Ethel Pozo

Luren Márquez, ‘Miss Perú’, rompe el silencio tras su destitución y retorno: “Fue un impulso para concentrarnos más”

Vetos, rivalidades y exclusividades opacan la Teletón 2026: ¿qué está pasando dentro de la organización del evento?

DEPORTES

Partidos de hoy, miércoles 19 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, miércoles 19 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Equipos clasificados a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026: así van definiéndose las llaves del torneo

“Tiene mucho para dar al fútbol”: la valoración de Óscar Ibáñez sobre Kevin Quevedo, quien no es tomado en cuenta en Alianza Lima

Christian Cueva se reencontró con Agustín Lozano y abrió la puerta para su regreso a selección peruana: “Que sea por mérito propio”

Pablo Bengoechea reveló que un club de la Liga 1 lo tanteó, pero su deseo es regresar a Alianza Lima