Ignacio Buse disputará un último torneo sobre pista dura antes de debutar en el cuadro principal del US Open 2026

Ignacio Buse buscará reencontrarse con la victoria antes de disputar el US Open 2026. Crédito: Instagram Ignacio Buse.

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Ignacio Buse tendrá una última oportunidad para recuperar sensaciones antes de afrontar uno de los grandes desafíos de su temporada. El tenista peruano quedó eliminado del Masters 1000 de Cincinnati tras caer ante el australiano Adam Walton y ahora centrará toda su atención en el ATP 250 de Winston-Salem, certamen que disputará como última competencia antes de viajar a Nueva York para participar en el cuadro principal del US Open 2026.

El ‘Colorado’ viene de recibir dos duros golpes durante la gira norteamericana sobre pista dura. Tanto en Montreal como en Cincinnati se despidió en su estreno en el cuadro principal y todavía no logra encontrar la regularidad que mostró durante otros tramos de la temporada. El cambio de superficie tampoco parece haberle sentado de la mejor manera, pues aún busca adaptarse a las condiciones veloces del cemento norteamericano.

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Buse, actualmente ubicado en el puesto 36 del ranking ATP, había llegado a Cincinnati con la intención de recuperar protagonismo. Sin embargo, no pudo superar al australiano Adam Walton. De esta manera, el peruano acumuló su segunda derrota consecutiva en la gira norteamericana y ahora tendrá una última oportunidad para corregir detalles antes del último Grand Slam del año.

Finalizada su participación en Cincinnati, Buse disputará el ATP 250 de Winston-Salem, que se desarrollará entre el 22 y el 29 de agosto en Carolina del Norte. El torneo se jugará sobre las pistas duras de la Wake Forest University y compartirá semana con la fase previa del US Open.

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Entry List del ATP 250 de Winston-Salem 2026. Crédito: Canal Tenis.

El peruano será uno de los principales nombres del certamen, pues partirá como cuarto preclasificado. Entre los jugadores que también aparecen en la lista destacan Luciano Darderi, Arthur Rinderknech, Alejandro Tabilo, Arthur Fery, Raphael Collignon, Jaume Munar, Mariano Navone, Yannick Hanfmann y Ethan Quinn.

Para Buse, el Winston-Salem Open representará mucho más que una competencia previa al US Open. Será la posibilidad de volver a ganar confianza, sumar partidos sobre cemento y llegar a Flushing Meadows con mejores sensaciones después de dos presentaciones que estuvieron lejos de lo esperado.

Afuera en los estrenos de Montreal y Cincinnati

La gira norteamericana comenzó de manera complicada para Ignacio Buse. El peruano disputó por primera vez el cuadro principal del Masters 1000 de Montreal y, tras avanzar directamente a la segunda ronda por su condición de cabeza de serie, cayó ante el británico Cameron Norrie.

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El encuentro terminó con victoria del británico por un doble 6-3, después de una hora y 29 minutos de partido. Uno de los aspectos que marcó diferencias fue el servicio. Buse apenas consiguió un 43 % de efectividad con su primer saque, mientras que Norrie alcanzó el 69 %.

Ignacio Buse fue eliminado del Masters 1000 de Montreal en segunda ronda. Crédito: FPT/Imagen Ilustrativa Infobae.

La historia se repitió pocos días después en Cincinnati. Esta vez, el australiano Adam Walton, número 98 del mundo, se impuso por 6-4 y 6-3 y dejó al peruano nuevamente fuera en su debut en el torneo.

El balance de Buse en esta parte de la gira es, por tanto, de dos derrotas. Aunque los resultados generan cierta preocupación, el Winston-Salem Open aparece como una oportunidad inmediata para levantar cabeza y recuperar el nivel que le permitió instalarse entre los mejores 40 tenistas del mundo.

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La mira puesta en el US Open 2026

La eliminación en Cincinnati también tiene consecuencias de cara al último Grand Slam de la temporada. Buse se mantiene, por ahora, alrededor del puesto 36 del ranking ATP en vivo, ubicación que no le permitiría ingresar como cabeza de serie al US Open 2026.

Ignacio Buse jugará por segunda vez en el cuadro principal del US Open. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

Pese a ello, el aspecto más importante es que el peruano ya tiene asegurada su presencia directa en el cuadro principal. Será una experiencia especial para Buse, quien en la edición anterior tuvo que superar la fase de clasificación para acceder al torneo.

Ahora afrontará el US Open desde el cuadro principal y tendrá la oportunidad de conseguir su segunda victoria en un Grand Slam. Antes de pensar en Nueva York, sin embargo, el ‘Colorado’ tendrá una última estación en Winston-Salem, donde buscará reencontrarse con su mejor tenis y llegar fortalecido a la gran cita.

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