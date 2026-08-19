Perú
Agregar Infobae enGoogle

Luren Márquez, ‘Miss Perú’, rompe el silencio tras su destitución y retorno: “Fue un impulso para concentrarnos más”

La reina de belleza pidió disculpas públicas a la organización y a Jessica Newton, y aseguró: “Me seguiré preparando con mucha responsabilidad y trabajo”.

Luren Márquez, ‘Miss Perú’, rompe el silencio tras su destitución y retorno a la organización. IG
Luren Márquez, ‘Miss Perú’, rompe el silencio tras su destitución y retorno a la organización. IG
Guardar

Luren Márquez habló sobre su regreso al concurso de belleza luego de que la Organización de ‘Miss Perú’ anunciara su destitución y, días después, respaldara un nuevo mensaje en el que la candidata confirmó que continúa como representante rumbo a Miss Universe 2026.

Tras la polémica, la reina de belleza afirmó que lo ocurrido fue un impulso para enfocarse mejor en su objetivo y sostuvo que seguirá preparándose para representar al país en Puerto Rico.

“Yo creo que solamente fue un impulso para concentrarnos muchísimo más el objetivo de lo que queremos. Y como siempre digo, cuando Dios quiere algo para ti, va a ser para ti y estamos para eso, para seguir creciendo, evolucionando y ser un ejemplo para todas las mujeres de que cada día podemos volver a empezar”, declaró Márquez.

PUBLICIDAD

Luren Márquez, ‘Miss Perú’, rompe el silencio tras su destitución y retorno: “Fue un impulso para concentrarnos más”. TikTok

La destitución anunciada y el giro dos días después

La situación se desencadenó cuando la Organización de Miss Perú Universo informó oficialmente que Luren Márquez había sido destituida y que no participaría en la final. Sin embargo, dos días después, la propia Luren difundió un video en el que aseguró que continuaba en la contienda y ese mensaje fue respaldado por la organización.

En medio de esa rectificación, Márquez decidió hablar “desde la responsabilidad” y reconoció que hubo errores. “Hoy quiero hablar desde la responsabilidad, cometí errores y acepto las consecuencias de mis decisiones”, dijo en su comunicado hablado.

En el mismo mensaje, hizo un pedido de disculpas a la organización y a su directora. “Ser Perú, ser Miss Perú requiere asumirlo con responsabilidad y estar a la altura de ser una reina. Por eso pido las disculpas públicamente a la organización de Miss Perú, a Jessica Newton y a todas las personas que confiaron en mí”, expresó.

PUBLICIDAD

En su comunicado, Luren pidió disculpas públicas a la organización de Miss Perú y a Jessica Newton: “cometí errores y acepto las consecuencias”. IG
En su comunicado, Luren pidió disculpas públicas a la organización de Miss Perú y a Jessica Newton: “cometí errores y acepto las consecuencias”. IG

“Agradezco esta segunda oportunidad”: Luren Márquez

Luren Márquez agradeció públicamente haber recibido una nueva oportunidad para continuar con la representación.

“Agradezco con mucha humildad esta segunda oportunidad”, señaló, al tiempo que evitó detallar cuál fue la conducta que originó la decisión inicial de la organización.

En su pronunciamiento, dejó claro que seguirá el marco de reglas del certamen. “A pesar de lo suscitado, sé que la organización se rige a ciertos parámetros y reglas que tienen que ser seguidas”, afirmó.

Con ese tono, la candidata buscó reencuadrar el episodio: de una crisis que la dejaba fuera a un punto de inflexión en el que, según dijo, se enfocará con más disciplina en el objetivo principal.

Los rumores tras la polémica: “Me indigna” y “desmiento categóricamente”

Uno de los puntos que más remarcó Luren Márquez fue su molestia por la circulación de versiones no oficiales tras su destitución. “Lo que más me indigna en esta situación es que personas terceras hayan usado la situación y mi vulnerabilidad para crear información falsa y especulaciones que no corresponden a la realidad”, manifestó.

Y agregó una desmentida directa: “Desmiento categóricamente cualquier información, datos que se hayan usado de mi persona y que atenten en contra de la organización de Miss Perú”.

En el contexto de su comunicado, esa aclaración funcionó como un intento de cerrar el espacio de especulación y colocar el tema dentro del marco institucional del concurso.

Luren Márquez se pronunció tras la polémica por su destitución y posterior retorno como Miss Perú rumbo a Miss Universe 2026. IG
Luren Márquez se pronunció tras la polémica por su destitución y posterior retorno como Miss Perú rumbo a Miss Universe 2026. IG

Jessica Newton respalda a su candidata y rechaza “historias inventadas”

Jessica Newton también se pronunció sobre la controversia y afirmó que lamenta que, a raíz del caso, se intentara perjudicar a la candidata y a la organización. “Al igual que Luren, lamento categóricamente que personas, a raíz de esto, pues hayan querido inventar historias o dañar de alguna manera a Luren, a mí, a la organización”, declaró.

Su mensaje apuntó a un eje central: el respaldo a la versión de Márquez y el rechazo a interpretaciones externas sobre los motivos detrás de lo ocurrido.

Tras el episodio, Luren Márquez ratificó su compromiso con el concurso internacional y con la preparación para la final. “Me seguiré preparando con mucha responsabilidad y trabajo para representar a Perú como la primera reina de Ica que va al Miss Universe en la edición 75 De Miss Universo”, afirmó.

Y cerró con una frase de confirmación: “Nos vemos en Puerto Rico”.

Con ese mensaje, la candidata buscó dejar atrás la incertidumbre de los días previos y sostener el foco en el destino final: el certamen internacional de noviembre próximo.

Jessica Newton - Perú
Jessica Newton - Perú

Temas Relacionados

Luren MárquezMiss PerúJessica Newtonperu-entretenimientoMiss Perú Universo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Partidos de hoy, miércoles 19 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Lionel Messi jugará con Inter Miami en la MLS, mientras que Lamine Yamal disputará el Trofeo Joan Gamper con Barcelona. También, habrá Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Champions League

Partidos de hoy, miércoles 19 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

El ahorro financiero crece 12,5% y estas son cinco claves para invertir de forma diversificada

El avance del ahorro refleja un mayor interés por gestionar el patrimonio con alternativas que permitan equilibrar riesgo, liquidez y potencial de rentabilidad, según Finniu

El ahorro financiero crece 12,5% y estas son cinco claves para invertir de forma diversificada

Christian Cueva se reencontró con Agustín Lozano y abrió la puerta para su regreso a selección peruana: “Que sea por mérito propio”

El volante de Sport Boys entrenó en el campo híbrido del complejo de San Luis durante un amistoso ante la Sub-20 de la Bicolor y habló sobre su relación con Mano Menezes y Jean Ferrari

Christian Cueva se reencontró con Agustín Lozano y abrió la puerta para su regreso a selección peruana: “Que sea por mérito propio”

Robo millonario en EsSalud: denuncian transferencias no autorizada de más de S/1.4 millones y reclaman a Scotiabank

El Seguro Social solicitó a la entidad financiera bloquear las cuentas involucradas e investigar las operaciones para intentar recuperar los fondos

Robo millonario en EsSalud: denuncian transferencias no autorizada de más de S/1.4 millones y reclaman a Scotiabank

Pablo Bengoechea reveló que un club de la Liga 1 lo tanteó, pero su deseo es regresar a Alianza Lima

El uruguayo habló de gratitud, pertenencia y cuentas pendientes en el Perú, con un mensaje que reavivó la conversación sobre su futuro y las posibilidades del próximo paso

Pablo Bengoechea reveló que un club de la Liga 1 lo tanteó, pero su deseo es regresar a Alianza Lima
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno Regional de La Libertad pagará casi S/ 12.000 a César Acuña por vacaciones truncas y él anuncia que donará el dinero

Gobierno Regional de La Libertad pagará casi S/ 12.000 a César Acuña por vacaciones truncas y él anuncia que donará el dinero

Carpeta 364-2024: todo sobre el expediente fiscal que Curwen reveló y que involucra a Magaly Medina, Chibolín y una jueza

Harvey Colchado exige a Meta, de Zuckerberg, abrir sede en Perú ante extorsiones: “El general Arriola no ha coordinado”

TC rechaza demanda de Willy Huerta, exministro de Pedro Castillo, para anular proceso por golpe de Estado

Yenifer Paredes, cuñada de Castillo, asume Comisión de Energía y Minas y mantiene en duda otra ampliación del Reinfo

ENTRETENIMIENTO

Vetos, rivalidades y exclusividades opacan la Teletón 2026: ¿qué está pasando dentro de la organización del evento?

Vetos, rivalidades y exclusividades opacan la Teletón 2026: ¿qué está pasando dentro de la organización del evento?

La demanda de divorcio contra Analía Jiménez por adulterio con Jean Paul Gabuteau, ex de Silvia Cornejo: “Mantenía una relación clandestina”

Diego Seyfarth: el regreso a Perú lejos de su hija, el reto de ‘Mamma Mia!’ y el valor de la familia junto a Karina Jordán

María Pía Copello desliza que Magaly Medina fue convocada a la Teletón, pero no aceptó: “No soy plato de segunda mesa”

Ethel Pozo sale al frente y cuestiona el comunicado de Janet Barboza por la Teletón 2026: "Ella nunca ha participado de la Teletón"

DEPORTES

Pablo Bengoechea reveló que un club de la Liga 1 lo tanteó, pero su deseo es regresar a Alianza Lima

Pablo Bengoechea reveló que un club de la Liga 1 lo tanteó, pero su deseo es regresar a Alianza Lima

Sport Boys y Sporting Cristal se citarán en el estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026

Gonzalo Bueno se adjudica un triunfo de autoridad en el Challenger 75 de Kingston para instalarse entre los ocho mejores en Jamaica

Partidos de hoy, miércoles 19 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La razón de la ausencia de Christofer Gonzales de Sporting Cristal: ¿Cuándo volverá a las canchas?