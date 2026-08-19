Gobierno Regional de La Libertad pagará casi S/ 12.000 a César Acuña por vacaciones truncas y él anuncia que donará el dinero

El Gobierno Regional de La Libertad determinó el pago de S/ 11.161,94 a César Acuña por vacaciones truncas correspondientes a 2025

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El Gobierno Regional de La Libertad reconocerá al retirado líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, el pago de S/ 11.161,94 por concepto de vacaciones truncas correspondientes al periodo en que ejerció como gobernador regional durante 2025, según un documento citado este miércoles en un informe del diario Correo.

La Resolución Subgerencial N.° 000287-2026-GRLL-GGR-GRA-SGRH señala que Acuña solicitó el pago de beneficios sociales, vacaciones no gozadas y truncas por el periodo en que estuvo al frente de la administración regional, desde el 1 de enero de 2023 hasta el 13 de octubre de 2025.

De acuerdo con el documento, el exgobernador hizo uso efectivo de 62 días calendario de descanso vacacional. De ese total, 60 correspondieron a los dos periodos completos generados durante 2023 y 2024, mientras que los dos restantes fueron imputados al periodo de vacaciones truncas de 2025.

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Con base en el récord vacacional y las disposiciones legales, la administración regional determinó el reconocimiento de nueve meses y 11 días de vacaciones truncas.

El monto fue establecido sobre una remuneración mensual de S/ 14.300 y comprende nueve meses y 11 días de vacaciones truncas

El cálculo tomó como referencia la remuneración mensual de S/ 14.300 que percibía Acuña. Así, estableció S/ 10.725 por los nueve meses y S/ 436,94 por los 11 días, con un total de S/ 11.161,94.

El documento precisa, no obstante, que el desembolso estará sujeto a la disponibilidad presupuestal y deberá efectuarse con cargo al presupuesto aprobado. Para ello, la resolución será remitida al Comité de Priorización de Pago de Deudas reconocidas por la vía administrativa.

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A través de un comunicado difundido en X, antes Twitter, Acuña afirmó que no solicitó ni gestionó el pago de las vacaciones truncas y que el procedimiento fue iniciado “de oficio” por la administración regional.

El líder de APP, retirado de la política después de su derrota en las últimas elecciones generales, explicó que el procedimiento se aplica a los exfuncionarios a quienes corresponde este beneficio y anunció que, si finalmente recibe el monto reconocido, destinará la totalidad a obras sociales en favor de la población de La Libertad.

Acuña sostiene que no solicitó ni gestionó el pago y que el trámite fue iniciado de oficio por la administración regional.

“Este trámite ha sido iniciado de oficio por la administración del gobierno regional, conforme a ley y para los exfuncionarios a quienes corresponde este beneficio”, señaló.

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Durante su gestión regional, Acuña fue cuestionado por sus ausencias relacionadas con licencias, vacaciones y viajes de servicio. Según los registros citados en la información, acumuló 145 días fuera del cargo entre 2023 y 2025.

El desglose corresponde a 60 días durante 2023, 51 en 2024 y otros 34 en 2025, año en que dejó la gobernación para participar en los comicios en los que resultó vencedora la hoy presidenta Keiko Fujimori.

Segúnel conteo de la ONPE al 100%, el exgobernador obtuvo apenas 192,516 votos válidos, equivalentes al 1.51%, cifra que tampoco le permitió superar la valla electoral.