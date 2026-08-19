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Carpeta 364-2024: todo sobre el expediente fiscal que Curwen reveló y que involucra a Magaly Medina, Chibolín y una jueza

La investigación analiza una presunta interferencia en los procesos que Jefferson Farfán inició contra la conductora y recoge decisiones de la jueza María Delfina Vidal que, según la ANC, carecieron de justificación razonable

Magaly Medina
La Fiscalía investiga una presunta interferencia a favor de Magaly Medina en los procesos que Jefferson Farfán le inició por difamación y violación agravada de la intimidad
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La carpeta 364-2024, hecha pública por el periodista Víctor Caballero, conocido como Curwen, vincula a la presentadora Magaly Medina con una investigación fiscal que alcanza a la jueza María Delfina Vidal, según un informe difundido este miércoles por el portal La Encerrona.

El expediente está a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y se relaciona con los procesos judiciales que el futbolista Jefferson Farfán, quien ha enfrentado a la conductora en los tribunales, inició contra ella.

La investigación se originó a partir del caso del encarcelado exconductor Andrés Hurtado, ‘Chibolín’, y sus presuntos vínculos con operadores de justicia y personas con poder, entre ellas Vidal, quien ejercía como presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima.

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El caso examina una presunta interferencia en las causas promovidas por Farfán contra Medina por difamación y violación agravada de la intimidad. La hipótesis fiscal citada por La Encerrona sostiene que Vidal habría favorecido a la presentadora durante su gestión al frente de esa institución judicial.

Suspende a María Vidal La Rosa, presidenta de la Corte Superior de Lima, por caso Andrés Hurtado ‘Chibolín’
La jueza María Delfina Vidal removió a las dos magistradas que llevaban esos casos, pocos días después de que Medina cuestionara públicamente el avance de uno de los procesos

De acuerdo con el reporte, la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial determinó que la magistrada removió a las dos juezas encargadas de los procesos iniciados por el exfutbolista.

La decisión se produjo pocos días después de que Medina cuestionara públicamente el avance de uno de esos expedientes. El 23 de mayo pasado, según el informe, la conductora afirmó en su programa que pretendían “sentenciarla al hachazo”. Dos días después, Vidal suscribió la resolución que retiró a ambas magistradas.

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Una de ellas, Rosario Mercedes Mitacc, tenía programada para el 30 de mayo la lectura de una sentencia por difamación. Vidal justificó las remociones por una supuesta baja productividad. Sin embargo, según la información difundida, la ANC concluyó que no existía una justificación razonable para los cambios y consideró que la magistrada había interferido en los procesos.

Medina finalmente fue condenada en uno de esos casos y recibió 138 jornadas de servicio comunitario en lugar de una pena de prisión.

El video presenta un segmento del programa 'Magaly TV La Firme' donde la conductora Magaly Medina aparece en el estudio. La presentadora responde a acusaciones sobre presuntos vínculos políticos y defiende la independencia de su labor periodística.

Un viaje

Otro elemento incorporado al informe corresponde a un viaje a Punta Cana, en República Dominicana, en diciembre de 2023, donde Medina y Vidal coincidieron durante la boda del entonces presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo.

La Encerrona difundióuna fotografía en la que aparecen ambas junto al esposo de la presentadora, el notario Alfredo Zambrano. El encuentro figura entre los elementos que rodean las pesquisas, aunque la defensa de Medina sostiene que se trató de una coincidencia circunstancial.

El portal también señaló que el expediente estuvo inicialmente a cargo de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos y que actualmente se encuentra bajo responsabilidad del fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez, relacionado con el caso de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

Rodríguez fue cuestionado por las interceptaciones que destaparon la red y por pedir a medios los audios del caso, una trama de corrupción descubierta en 2018 que involucró a jueces, fiscales, políticos y empresarios.

El fiscal supremo fue recientemente repuesto en el Ministerio Público tras decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional y la Comisión Permanente del Congreso anterior.

Por este expediente, Medina declararía como testigo el próximo 25 de agosto a las 9:00 horas, mientras que su cónyuge tendría una comparecencia prevista dos días después. En la última emisión de su programa, no confirmó si acudiría ese día, aunque dijo que durante los treinta años que lleva en la TV se ha presentado “ante cualquier juez de turno”.

También aseguró que, aunque tiene amigos vinculados con la política, no tiene nada que ocultar y ha sobrevivido a los momentos más duros de la TV, incluso al punto de haber pagado con sus “huesos” su ingreso a prisión.

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