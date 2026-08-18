Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026: los partidos que jugará la ‘bicolor’ por un lugar en el Mundial. Crédito: FPV.

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La selección peruana de vóley ya tiene definido su próximo gran desafío internacional. Luego de conseguir uno de los seis boletos disponibles en la Copa Sudamericana disputada en Lima, la ‘bicolor’ se prepara para afrontar el Campeonato Sudamericano 2026, competencia que se desarrollará en el Maracanãzinho de Río de Janeiro entre el 8 y el 13 de septiembre. El torneo tendrá un valor especial para el conjunto dirigido por Antonio Rizola, pues entregará tres plazas al Mundial de 2027 en Estados Unidos y Canadá.

Perú consiguió su clasificación al certamen continental tras finalizar en el quinto lugar de la Copa Sudamericana. En aquella competencia, el equipo nacional derrotó a Ecuador y Venezuela en la ronda de reclasificación y aseguró su presencia entre las selecciones que disputarán el Sudamericano en Brasil.

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El campeonato se disputará bajo el formato de todos contra todos, por lo que la ‘bicolor’ deberá medirse con las principales potencias de la región. Brasil llegará como anfitrión y una de las grandes favoritas, mientras que Argentina, Colombia, Chile y Venezuela completarán el grupo de selecciones clasificadas al torneo.

Los encuentros tendrán como escenario el histórico Maracanãzinho, recinto que albergará la competencia femenina durante seis jornadas. La organización confirmó que el torneo se disputará del 8 al 13 de septiembre, mientras que el campeonato masculino se desarrollará posteriormente.

El equipo peruano que disputó la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: FPV

Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Perú vs Argentina (8 de septiembre / 12:00 horas de Perú)

Perú vs Brasil (9 de septiembre / 18:00 horas de Perú)

Perú vs Venezuela (10 de septiembre / 15:00 horas de Perú)

Perú vs Colombia (12 de septiembre / 08:30 horas de Perú)

Perú vs Chile (13 de septiembre / 07:00 horas de Perú)

Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: Dosis de voleibol.

¿Cuántos equipos clasifican al Mundial del 2027?

El Campeonato Sudamericano 2026 tendrá dos objetivos de enorme importancia. El primero será conseguir el título continental, ya que el campeón obtendrá el boleto directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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El segundo estará relacionado con el Mundial de 2027. Los tres primeros equipos de la clasificación final asegurarán su presencia en la próxima justa mundialista. De esta manera, Perú tendrá la posibilidad de poner fin a una larga ausencia internacional.

La ‘bicolor’ no disputa un Mundial de mayores desde la edición de Japón 2010. Desde entonces, el seleccionado nacional no ha conseguido regresar a la máxima competencia de selecciones, por lo que el torneo de Río de Janeiro representa una oportunidad clave para cambiar esa historia.

El técnico de la selección peruana analizó lo que fue el torneo internacional - Crédito: aquiTVO.

El objetivo no será sencillo. Brasil parte como principal candidato por su jerarquía y condición de local, mientras que Argentina y Colombia también llegan con argumentos para pelear por las primeras posiciones. Chile y Venezuela, por su parte, buscarán dar la sorpresa en un torneo que se presenta muy competitivo.

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Las jugadoras que recupera Perú

Antes de viajar a Río de Janeiro, la selección peruana tendrá una importante etapa de preparación. El equipo de Antonio Rizola disputará tres partidos amistosos frente a Argentina en Salta, encuentros que servirán para evaluar a las últimas jugadoras que podrían integrar la convocatoria definitiva.

Para estos compromisos, el entrenador brasileño podrá contar con el regreso de varias voleibolistas importantes. Entre ellas aparecen Mirian Patiño, Claudia Palza, Aixa Vigil, Tahisa Mc Leod y Lucía Magallanes.

Como parte de su preparación para el Campeonato Sudamericano de vóley, la selección peruana se medirá en tres amistosos ante Argentina en Salta. El comando técnico de Antonio Rizola tendrá a disposición a deportistas que se perdieron la última Copa Sudamericana por lesión. Crédito: Latina TV.

¿Dónde ver el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026?

Los hinchas peruanos podrán seguir la participación de la ‘bicolor’ a través de Latina TV, señal que transmitirá los partidos de la selección nacional. Además, la televisora también ofrecerá los encuentros mediante su página web y sus plataformas digitales.

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Otra alternativa será el canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol, que también emitirá los compromisos del campeonato. De esta manera, los aficionados tendrán diferentes opciones para acompañar a Perú durante su camino en Río de Janeiro.

El torneo será, finalmente, una prueba decisiva para el proceso de Antonio Rizola. Con la posibilidad de recuperar a algunas jugadoras que podrían aportar sustancialmente, Perú buscará competir de igual a igual ante las potencias sudamericanas y, sobre todo, volver a escribir su nombre entre las selecciones clasificadas al Mundial.