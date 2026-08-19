Video de la Teletón desmentiría a Janet Barboza, quien afirmó desconocer su participación en el evento tras la exclusión de Ethel Pozo

Un mensaje de unidad y apoyo. Video promocional del 15 de agosto, donde Janet Barboza recuerda que este 11 y 12 de septiembre tienes una cita para ayudar a quienes más lo necesitan. Tu donación a la Teletón es fundamental para cambiar vidas. Video: Instagram América Televisión / Teletón Perú

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Janet Barboza aseguró en su comunicado del lunes 17 de agosto que, a esa fecha, ni siquiera tenía confirmada su participación en la Teletón 2026. Sin embargo, un video publicado días antes (el 15 de agosto) en las redes sociales del propio evento la muestra promocionando la jornada solidaria ante cámaras, con un mensaje de invitación directa al público para que done el 11 y 12 de septiembre.

La contradicción entre sus palabras y las imágenes encendió una nueva ola de reacciones en redes y reforzó la versión de Ethel Pozo sobre los hechos. El video en cuestión, difundido por la organización de la Teletón y América Televisión antes de que estallara la polémica, muestra a Barboza frente a cámara con el siguiente mensaje: “Cada niño o niña en nuestro país con discapacidad tiene un camino por recorrer, pero ese camino no se hace solo, por eso este 11 y 12 de septiembre la Teletón la hacemos todos”.

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La grabación, que circuló ampliamente en redes sociales luego de conocerse el comunicado de la conductora de ‘América Hoy’, contradice de manera directa su afirmación de no saber si participaría o no en el evento.

El comunicado de Barboza y el detalle que generó dudas

El lunes 17 de agosto, Janet Barboza publicó en sus redes sociales un comunicado en el que negó haber pedido la exclusión de Ethel Pozo de la Teletón y, de paso, deslizó que su propia participación en el evento aún no estaba definida.

“No he participado en ninguna conversación, reunión, coordinación o decisión relacionada con la invitación, participación o eventual exclusión de persona alguna de la Teletón. Nadie me ha consultado sobre ello y yo tampoco he expresado ninguna solicitud al respecto. De hecho, a la fecha, ni siquiera tengo confirmada mi propia participación en la Teletón”, escribió la conductora.

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La presentadora Janet Barboza publica un comunicado en el que niega haber solicitado la exclusión de cualquier persona, incluyendo a Ethel Pozo, de la Teletón.

Esa última afirmación fue la que generó mayor controversia, pues el video de la organización ya la mostraba como una de las figuras convocadas para la jornada. Para quienes respaldaban la versión de Pozo, la grabación funcionó como evidencia de que Barboza sí sabía de su participación al momento de firmar el comunicado. La frase “a la fecha, ni siquiera tengo confirmada mi propia participación” quedó así en entredicho ante las imágenes.

En declaraciones posteriores a ‘Amor y Fuego’, Barboza no amplió su postura y se limitó a remitir al texto ya publicado. “Todo lo que tenía que decir ya está en mis redes. No se sabe siquiera si es que voy a estar ahí. No sé nada de la Teletón”, respondió la conductora cuando le consultaron por el tema.

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La reacción de Magaly Medina y el respaldo a Ethel Pozo

La conductora Magaly Medina no tardó en pronunciarse sobre el comunicado de Barboza desde su programa ‘Magaly TV La Firme’. Lejos de tomar partido por la posición de Pozo, Medina cuestionó la pertinencia misma del pronunciamiento y sostuvo que Barboza no tenía peso en las decisiones de la Teletón. “La mona con metralleta saca su comunicado. ¿Y a quién le importa su comunicado? ¿Quién le dijo: ‘Tú tienes vela en este entierro’? Es que ya se cree importante. ¿Para qué puso el comunicado?”, afirmó Medina en vivo.

La periodista fue más lejos y señaló que el comunicado de Barboza solo evidenció su falta de protagonismo real en el asunto. “Que no ha participado en ninguna conversación ‘porque nadie me ha consultado sobre ello’. O sea, que ella dice que no tiene capacidad de veto, eso ya lo sabemos. No necesitas decirlo. Tú toda la vida has sido una tapahuecos nada más. O sea, ¿quién te va a consultar a ti algo?”, manifestó Medina. Y remató: “Ay, tú eres la última rueda del coche. Por Dios”.

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La periodista se refirió al mensaje que compartió la conductora de América Hoy luego de que Ethel Pozo revelara que la retiraron de Teletón por sus excompañeros de programa | ATV

Ethel Pozo, por su parte, mantuvo su postura en la entrevista que concedió este martes a ‘Amor y Fuego’. La conductora reiteró que la razón de su exclusión fue la incomodidad que, según le trasladó el director de la Teletón, Sergio León, habrían manifestado los conductores de ‘América Hoy’. Ante la pregunta de si le cree al comunicado de Barboza, Pozo planteó una disyuntiva: “Si le creo a ella, tendría que no creerle a Jacques Aragonés. Tendría que prever que Jack miente. Y ya este año yo he decidido no callarme y contar las cosas tal cual son”, afirmó.

Una polémica que sigue escalando

La exclusión de Ethel Pozo de la Teletón 2026 desencadenó en cuatro días una cadena de comunicados, declaraciones cruzadas y videos que mantienen el tema en el centro del debate del entretenimiento peruano. A la polémica entre Pozo y Barboza se suma la expectativa por el pronunciamiento de Gisela Valcárcel, quien según dejó entrever su hija en ‘Sin más que decir’, también habría quedado fuera de la jornada solidaria pese a ser conductora ancla del evento durante tres décadas.

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América Televisión no emitió un pronunciamiento oficial sobre ninguno de los hechos y optó por limitar los comentarios en algunas de sus publicaciones de Instagram vinculadas a la Teletón. La jornada solidaria está programada para el 11 y 12 de septiembre de 2026, con menos de un mes de distancia al momento en que estalló la controversia.